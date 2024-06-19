Вечный образ финала-2024: парящий Дьюс Тейтум

Финальная серия НБА продолжалась почти месяц. И за это время игроки, тренеры и прочие лица вывалили на нас кучу не особо любопытной и довольно бессмысленной информации.

Однако встречались и настоящие жемчужины.

Одна из них – неожиданно искренний монолог Джейсона Тейтума о своем ребенке. Форварду «Бостона» было 19 лет, и он проводил свой единственный сезон в Дьюке, когда он узнал, что его тогдашняя девушка беременна.

«Должен честно сказать, что не был в восторге от того, что стану отцом, но при этом быстро понял, что это лучшее, что могло со мной случиться . Нет ничего лучше, чем быть отцом. Я абсолютно уверен, что все происходит не просто так.

Я не был в восторге. В тот момент я был немного эгоистичным, потому что знал, что собираюсь следовать за своей мечтой и попасть в НБА. Чувствовал, что это повлияет на то, как люди думают обо мне, повлияет на то, что случится со мной на драфте.

Отцовство научило меня чувству ответственности. Никто не может помочь вам или подготовить к тому, каково это – быть 19-летним и иметь миллионы долларов.

И я думаю – не думаю, но знаю – что появление Дьюса в том возрасте приземлило меня. Потому что все мои решения соотносились с ним, с тем, что с ним все должно быть в порядке. Я не мог просто пойти и сделать все то, что делали некоторые мои сверстники, потому что мне нужно было вернуться домой и уложить его спать . Или, скажем, на выходные в День отца я уезжал из города, или мне приходилось отказываться от поездки с друзьями, потому что это были мои дни с ним.

Не то чтобы это была жертва с моей стороны. Я бы охотно выбрал все эти вещи. Но это научило меня чувству ответственности, а также помогло принимать правильные решения, ведь я всегда знал, что есть 6-летняя мини-версия меня самого, которая наблюдает за всем, что я делаю, и знает, что я должен быть лучшей версией себя. Я должен принимать правильные решения, потому что он всегда наблюдает».

Дьюс Тейтум давно стал талисманом «Селтикс» – он участвует в предматчевых разминках отца, охотно общается с игроками НБА, вдохновляет дизайн обуви от Jordan Brand и время от времени генерирует мемы, которые расходятся по всему интернету.

Символично получилось, что именно Дьюс запечатлен и на главной фотографии, которая останется после этого финала – вот он парит на фоне зеленых конфетти, символизируя взросление двух Джеев.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Фото: Gettyimages.ru /Elsa