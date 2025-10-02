0

Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет МБА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет 1 матч.

«Нефтяник» встретится с МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – МБА

2 октября. 17.00

Положение команд: Надежда – 2-0, Динамо Курск – 1-0, Енисей – 1-0, Ника – 1-0, УГМК – 1-0, МБА – 0-0, Нефтяник – 0-0, Спарта энд К – 0-1, Самара – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Энергия 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Нефтяник жен
МБА жен
чемпионат России жен
результаты
