Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет МБА
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет 1 матч.
«Нефтяник» встретится с МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – МБА
2 октября. 17.00
Положение команд: Надежда – 2-0, Динамо Курск – 1-0, Енисей – 1-0, Ника – 1-0, УГМК – 1-0, МБА – 0-0, Нефтяник – 0-0, Спарта энд К – 0-1, Самара – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Энергия 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
