«Бостон» снова опрокинул «Индиану» в клатче. Еще 4 победы до статуса одной из лучших команд всех времен

4-0 в финале Востока.

Джейлен Браун решил стать лидером «Бостона» (и тафгаем «Бостона»).

«У нас несколько человек ушли, так что я проследил за тем, чтобы их место не пустовало. Обменяли одного из моих братьев Маркуса Смарта, так что я чувствовал, что должен повести за собой».

Началось все в третьей четверти, когда он потолкался с Майлзом Тернером.

«Майлз – хороший мальчик (вообще-то Тернер старше Брауна на год). Но по ходу всей серии он не контролирует свои движения… Я ему просто показал: «Ты смотри у меня». Он чувствует себя как дома, на него смотрит его семья, возможно, его девушка, вот он и считает, что должен что-то сделать»…

А за 7 минут до сирены он перепутал голову Ти Джея Макконнелла то ли с мячом, то ли с боксерской грушей. Арбитр Зак Зарба сказал, что получилось, конечно, «неудачно», но ничего противозаконного. Так Браун подал «Селтикс» сигнал, что нужно добавлять в концовке.

«Бостон» опять хуже бросал (45% с игры против 46%, 32% с дуги против 35%) и проиграл щиты (44-47) .

И опять уступал 6 очков за 5 минут до сирены.

Однако «Селтикс» выполнили, по крайней мере, как они считают сами, главную задачу финальной подготовки перед завоеванием титула – поднабрались уверенности в своих способностях решать концовки. До финала Востока «Бостон» отбегал в клатче 79 секунд, по ходу финала Востока клатчевых минут набралось 18. В плей-офф они выиграли все 4 подобные встречи и набрали за клатчевые минуты 53 очка за 41 владение (1,3 очка) .

«Мы комфортно себя чувствуем в любой игре, – объяснил Деррик Уайт. – Мне кажется, у нас есть ответы против всего, что соперники нам предлагают, по какому бы сценарию ни складывался матч. Мы все равно найдем решение».

Еще в начале сезона помощник главного тренера «Селтикс» Чарльз Ли рассказывал, что перед каждым домашнем матчем штаб «Бостона» анализирует игру других команд и собственную игру на последних минутах и специально готовится к подобным ситуациям.

«Теперь это важная часть баскетбола. Нужно, чтобы либо мы были подготовлены, либо мы как минимум понимали, какая у нас игровая философия в такой ситуации».

На этот раз обстоятельства были не самыми ординарными. Джейсон Тейтум реализовал трехочковый, после чего получил свой пятый фол – на чужой половине пофехтовал свободной рукой против Несмита.

Маззулла тут же спрятал Тейтума на защиту и выпустил Тиллмана.

В ответ Паскаль Сиакам попал флотер. И тренер «Бостона» использовал тайм-аут. До конца оставалось 3:33. «Индиана» все еще вела 4 очка – 102:98. Однако позже выяснилось, что больше «Пэйсерс» ничего в этом матче не наберут.

В этой же паузе Маззулла объяснил команде философию на последние минуты – везде искать Оби Топпина и атаковать его.

Последовали:

– проход Тейтума мимо Топпина с данком;

– флотер Брауна после обыгрыша Топпина;

– трехочковый Тейтума через Топпина (выскочил из кольца).

На этом месте Карлайл жертву посадил.

У «Бостона» на другой стороне не было подобных уязвимостей, и отсюда неутешительный для «Пэйсерс» результат – 0 очков в последних шести владениях. Хозяева смазали несколько открытых попыток – трехочковый Несмита и средний от Макконнелла, но еще чаще натыкались на ожесточенное сопротивление: Джейлен Браун выскочил страховать против прохода Сиакама, потом отобрал мяч на ведении у Эндрю Нембхарда почти так же, как это сделал Холидэй в предыдущем матче, потом заблокировал Нембхарда в проходе после тайм-аута. Наконец помешал трехочковому Нембхарда.

Победная атака «Селтикс» тоже состоялась благодаря Джейлену Брауну. Двойка с Холидэем, выход на Майлза Тернера, который почему-то не закрыл правую сторону, проход вправо и скидка под трехочковый Деррика Уайта. У того на тот момент было 1 из 8 из-за дуги, но тут он не дрогнул, настолько решительно и слаженно действовала вся его команда.

Дрю Холидэй еще и забрал подбор в нападении после промаха Тейтума. И отобрал у «Пэйсерс» последний шанс.

Джейлен Браун получил за все приз имени Лэрри Берда, звание MVP Восточной конференции: «Я такого и не ожидал, никогда ни хрена не получаю. Просто рад, что мы победили ».

Браун спас «Бостон» трехочковым в концовке основного времени в первом матче, положил 40 – во втором, решил исход четвертого на обеих половинах.

Все это весьма удачно наложилось на главный скандал этой недели – обсуждение инсайда Стивена Эй Смита касательно человеческих качеств Джейлена Брауна.

«Дело не в том, что его недооценивают, – сообщил Смит. – Дело в том, что он никому не нравится из-за своего высокомерия. Он сам об этом прекрасно знает. Именно по этой причине он не столь популярен, как должен был бы быть. Вот что сообщил мне источник в НБА».

Всю эту неделю, естественно, обсуждали человеческие и профессиональные качества самого Смита. Но для «Селтикс» все сложилось идеально: в этой серии их вечная передача эстафеты в напряженных концовках уступила место командной работе с уверенностью в собственных действиях и уверенностью в игровом плане. Джейлен Браун нашел способ быть MVP команды даже с меньшим числом владений, продолжал расти и действительно компенсировал те качества, которые были утрачены с потерей Маркуса Смарта (даже не прошлогоднего, а пикового).

Можно сколько угодно муссировать нездоровый нарратив о легкой дороге «Бостона» в финал, но куда важнее, что сами «Селтикс» пользовались каждым соперником для того, чтобы узнать что-то важное о себе и прибавлять. Не очень понятно, что бы могли противопоставить «Бостону» нынешний Джимми Батлер, «Нью-Йорк» с пещерным баскетболом, прости господи, Джарретт Аллен или не самый стабильный Тайриз Халибертон. Формально «зеленые» никого в этом плей-офф не уничтожали и давали шанс на сопротивление и «Кэвз» без Митчелла и Аллена, и «Пэйсерс» без Халибертона с травмированным Тернером, но по факту они рано или поздно душили любого и, скорее, экономили силы, понимали, что нет смысла растрачивать себя до финала, закрывали серии на классе, включались, когда было необходимо. «Бостон» проиграл лишь дважды, оба раза, когда попал под трехочковый расстрел. В остальном они показали полное доверие своей аналитической системе и научились не паниковать в концовках, выработали коллективную слаженность на последних минутах . Что кажется гораздо сложнее по сравнению с командами, у которых есть один лидер, организатор, креативщик, решающий их судьбу.

Если бы не расслабленность по ходу регулярки и не особенность их системы, зацикленной на трехочковых (которая иногда имеют свойство не лететь), то они могли бы легко избежать 5-7 нелепых поражений и вообще войти в пантеон лучших из лучших.

«Бостон» – девятая команда за последние 40 лет, которая вышла в финал с 20 и меньше поражениями по ходу сезона. У них лучший нетрейтинг в регулярке (+11,7) в XXI веке и лучший нетрейтинг в плей-офф (+10,8) после «Голден Стэйт»-2017/18 . У них лучшее нападение в истории регулярных сезонов НБА и вторая защита этого сезона. У них второе нападение и третья защита в этом плей-офф.

О «Голден Стэйт» тоже всегда говорили, что у них была слишком легкая дорога: «Сперс» без Кавая, «Кливленд» с Леброном… Какие будут предложения? Отправиться в NBA2K и привезти самые мощные команды, чтобы проверить «Бостон» на вшивость?

Все цифры кричат о том, что «Селтикс» претендуют на статус одной из лучших команд в истории лиги.

Для этого им осталось сделать 4 шага.

Фото: Gettyimages /Justin Casterline / Stringer, Dylan Buell / Stringer