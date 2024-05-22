Из-за глупейших ошибок «Индиана» отдала победу в 1-м матче с «Бостоном»

«Одно лишь радует, – сказал после Тайриз Халибертон. – Мы всегда кошмарно проводили первые матчи, так было и в первой серии и во второй. А сегодня отлично играли почти 47 минут».

В первом матче «Пэйсерс» прыгнули на «Бостон» и, как и в внутрисезонном турнире, снесли пока еще не участвовавших в плей-офф хозяев ураганным темпом:

● команды набрали 261 очко на двоих, это самый результативный матч этого плей-офф и самый результативный матч финалов конференции с 1987 года;

● «Индиана» реализовала 66% двухочковых и 37% трехочковых ;

● «Индиана» завершила встречу с 38 передачами;

● «Индиана» легко вернулась после 0:12 и еще раз, когда проигрывала 13 очков в середине третьей четверти;

● «Индиана» издевалась над стариной Элом Хорфордом, через которого положили 6 из 9;

● «Индиана» удивила своим прессингом на всю площадку, они задействуют его чаще кого-либо другого;

● «Индиана» превзошла чужую скамейку – 30:13;

● «Индиана» улетала в быстрые атаки даже после промахов соперника с линии штрафных;

● Ну и Тайриз Халибертон бомбил от души – 6 из 14 трехочковых.

«Пэйсерс» полностью подтвердили статус лучшего нападения, и у «Бостона» не получалось соответствовать: даже с эффектным соотношением штрафных 30-10 «Селтикс» не могли атаковать с таким же уровнем качества и последние 4 минуты основного времени отставали в счете.

Вот только это «Индиана». Зачастую она сама теряется в порождаемом ею же хаосе.

При «+3» (117:114) до конца четвертой четверти «Пэйсерс» допустили 3 необъяснимые ошибки.

За 28 секунд Тайриз Халибертон угодил себе в ногу. Нет, не так, лучший разыгрывающий лиги по соотношению передач и потерь угодил мячом себе в ногу (он сделал это трижды в этом матче).

«Я не знаю, как так получилось, – объяснил он. – Это очень расстраивает, потому обычно такие штуки со мной не случаются. Но тут мне никто не мешал, я просто попал себе в ногу, и мяч ускакал ».

За 10 секунд «Селтикс» намеренно сфолили, и Эндрю Нембард долго искал вариант для передачи из аута. У «Индианы» оставался тайм-аут, но Рик Карлайл не стал его брать: в итоге Джейлену Брауну удалось придушить Паскаля Сиакама, который рванул на получение, и потерю записали на «Пэйсерс».

«Поражение полностью на мне , – сказал Карлайл. – Нужно было взять тайм-аут, вывести мяч с чужой половины, найти способ отдать передачу, заработать один-два штрафных и завершить игру. Но этого не случилось».

За 6 секунд «Индиана» не разобралась в защите: не успела сфолить и в результате получила трехочковый от Джейлена Брауна из угла.

Виновного тут не сразу и найдешь: Рик Карлайл рассказал, что на этот раз у «Пэйсерс» была установка фолить (они едва не проиграли матч «Милуоки» при таких же обстоятельствах). Однако «Пэйсерс» в этом эпизоде защищались очень странно: они защищались не против трехочковых, а так, словно не понимали, что два очка в подобной ситуации играют им на руку.

«Да, была инструкция фолить, – сказал Карлайл. – Но, когда Браун получил мяч и занял позицию, Паскаль решил его не трогать, что… Короче, я понимаю это, возможно, это было правильное решение, потому что это могло привести к четырехочковому владению . Очень многое пошло не так для нас, и хорошо для них. Нам нужно это принять».

«Селтикс» сравняли счет, потом не дали Халибертону выбросить открытый трехочковый за оставшееся время и дожили до овертайма.

А в дополнительное время «Бостон» все же дождался кавалерии.

Одна из основных причин, по которой атака «Селтикс» не могла составить конкуренцию сопернику – это нестабильная игра Джейсона Тейтума. В четвертой четверти, скажем, он не мог ни попасть издали, ни встать на линию и завершил 12-минутку с 4 очками. То же самое он продолжил и в овертайме, выдав в какой-то момент 2 из 10.

Однако в итоге лидер «Бостона» триумфально вернулся с несколькими атаками, которые и закрепили перелом в игре.

В итоге у него 36 очков (10 в овертайме), 12 из 26, 12 подборов .

Помимо Тейтума и Брауна, знаковую роль в матче сыграл и Дрю Холидэй (10 из 16, 7 подборов, 8 передач, 3 перехвата), который так или иначе, но смутил Тайриза Халибертона своей силовой манерой. Например, в овертайме, когда тот снова запутался и еще раз ударил себе в ногу.

Единственное, в чем «Индиана» была не похожа на себя в первом матче – это 21 потеря, которая привела к 32 очкам «Селтикс» (в регулярке «Пэйсерс» входили в топ-10 лиги по умению дорожить мячом и допускали в среднем 12,9, в плей-офф они лучшие среди оставшихся – 11,6 потерь на 100 владений).

«Мы допустили столько потерь, которые никак невозможно объяснить», – признал Рик Карлайл.

Фото: AP Photo /Charles Krupa