Болельщик «Юты» выиграл машину точными бросками в тайм-ауте. Но сначала ему не хотели ее отдавать

Болельщиков «Джаз» часто ругают за чрезмерную эмоциональность, из-за которой они переходят все грани. Но иногда и от нее бывает польза.

Сезон для «Юты» уже завершен: команде осталось провести 6 матчей, с 12-го места на Западе она никуда не денется, а тут еще приехал «Кливленд», к счастью без Донована Митчелла, и сделал +20 еще в первой половине.

Поэтому самый значимый эпизод игры случился во время тайм-аута третьего четверти. Болельщика пригласили принять участие в конкурсе с вполне четкими условиями: за 30 секунд ему нужно было реализовать три трехочковых – по центру, из угла и под 45 – имея на это неограниченное количество попыток . Для любого, кто увидел мяч не вчера, задача более чем посильная.

Не предполагалось и ничего скандального. 30 секунд, 3 попадания…

Однако вышло иначе. Когда парень добрался до последней точки, у него было достаточно времени – и вот он промазал одну попытку, вторую, третью, четвертую… Мяч залетел в кольцо только с пятой, одновременно с сиреной.

Зрители шумно порадовались за победителя. Однако через минуту, дождавшись тишины, ведущий на арене Майк Гудкайнд отозвал болельщика в сторону и сообщил ему плохие новости.

«Мы поговорили с судьями. Мяч попал в кольцо после сирены».

Болельщик остался не с обещанной машиной, а только с 600 долларами.

По всей видимости, заминка случилась из-за того, что Гудкайнд, комментируя броски, отметил во время четвертого броска, что «это последний» и «все зависит от него». Однако сирена совершенно точно прозвучала после пятой попытки, которая залетела в цель.

Подобная несправедливость вызвала в местных зрителях примерно такое же возмущение, как возвращение Дерека Фишера в составе «Лейкерс».

Трибуны загудели от ярости.

От греха подальше эпизод был пересмотрен. Представитель компании Ken Garff, спонсировавшей конкурс, признал, что мяч был забит не по правилам, по истечении положенных 30 секунд, но объявил, что компания все равно подарит ему машину – Hyundai Kona.

В следующей паузе болельщика вывели на паркет и вручили приз. Он пополнил солидный список тех, кто в этом году получил машину благодаря конкурсам на матчах «Джаз».

Эпизод, естественно, сразу же воскресил в памяти историю броска Дона Калхуна. Тот реализовал бросок через корт во время третьей четверти матча между «Чикаго» и «Ютой» в 1993 году, но выигранный миллион долларов ему выдавать отказались. Страховая компания заявила, что Калхун нарушил правила конкурса, так как в нем могли принять участие только те, кто не играл в баскетбол на университетском уровне (а он в течение одного сезона выступал за Тритон-Колледж).

Спонсоры того конкурса – Кока-Кола, ресторан Lettuce Entertain You и сами «Буллз» – приняли решение выплатить ему выигрыш, несмотря на отказ страховой компании. Калхун получал по 50 тысяч долларов в год до 2013 года.