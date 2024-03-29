«Кобе бы мной гордился». Деджонте Мюррэй бросил 44 раза, но исправился победным на последней секунде

Тренер «Бостона» Джо Маззулла угорал от вопросов журналистов после второго поражения от «Атланты» подряд.

– Вас морально надломили ситуации, когда Мюррэй даже не добрасывает мяч до кольца, но подбор оказывается у «Хоукс»?

– Морально надломили? Да блин, я тут изо всех сил стараюсь отвечать серьезно, вот прям надломили? Морально надломили? Это, кажется, был «сквозняк», как можно предъявлять за то, что вы не подобрали «сквозняк»? Там было с десяток моментов, которые можно обсудить, но не «сквозняк», это просто «сквозняк».

Слушайте, если вы хотите, чтобы я вам сказал, что они вырвали у нас 6-8 подборов, которые мы должны были забирать, то без проблем. Но на видеопросмотре я не буду им показывать «сквозняк».

Если кто-то ждал, что «Бостон» приготовил «Атланте» достойный ответ после оплеухи в прошлом матче, то сильно ошибался. «Селтикс» официально ушли в отпуск до апреля, и их главный тренер особо этого не скрывает. Оставшиеся матчи сезона – это открытые тренировки, на которых видно разве что не слишком много усилий: гости отдали борьбу за подбор и позволил взять на своем щите аж 17 отскоков.

Причем как раз такая ситуация и стала наиболее иллюстративной. За полминуты до конца основного времени «зеленые» вели «+3», и Деджонте Мюррэй метнул лихой трехочковый через Кристапса Порзингиса. Никакого «сквозняка» тут, кстати, не было. Мяч забрал через Деррика Уайта Деандре Хантер (в роли Криса Боша), передал его на периметр Богдану Богдановичу, а тот выступил в качестве Рэя Аллена – перевел встречу в овертайм.

«Атланта» была сильно лучше по очкам второго шанса – 28:11.

«Селтикс» точно тренировали два аспекта.

Во-первых, то, как будут размениваться. Эла Хорфорда не было, Кристапс Порзингис отбегал 40 минут, и Маззулла не намерен был его щадить: «Селтикс» заставляли латыша выходить на Деджонте Мюррэя и потеть на периметре.

Даже в овертайме такие размены произошли несколько раз подряд.

– Не надо только мне говорить, что мы не могли защищаться против Мюррэя. Ему потребовалось 44 броска, чтобы набрать 44 очка. Не надо так говорить! Мы отлично против него защищались сегодня. Мы специально оставляли против него Порзингиса, чтобы он получил практику. Нам такое будет необходимо. У нас не было возможности посмотреть, как пятый номер защищается против первого, поэтому мы воспользовались этой ситуацией. Теперь мы получили материал для видеоанализа.

– То есть вы даже не пытаетесь побеждать?

– Мне кажется, такая защита дает нам больше возможностей победить. Из-за того, что они часто встают на линию и забирают броски второго шанс, мне казалось, что такая защита может повлиять на их ритм. Такие попытки – это не такие легкие броски, как вам кажется. В последнем владении против Мюррэя защищался уже Дрю Холидэй, который вытащил у него мяч за минуту до того. Лучшего и желать нельзя.

Во-вторых, «Селтикс» показали, как будут решать в клатче.

Тут Маззулла тоже предельно откровенен: отдаем мяч Джейсону Тейтуму и смотрим, что будет. Лидер «Селтикс» вновь сегодня запорол бросок на победу.

Маззулла, как человек, помешанный на цифрах, не мог не обратить внимания на странность, с которой «Бостон» живет в этом сезоне: большая часть клатчевых владений отдается самому неэффективному игроку в старте – у Тейтума 39% eFG, тогда как у всех остальных, вплоть до Холидэя – не меньше 55% eFG.

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Против «Хоукс», команды из родного города, Джейлен Браун отказался от привычки уходить в тень в важные минуты и отметился двумя последними мячами для своей команды и в четвертой четверти и в овертайме. Такое поведение, мягко говоря, напрашивалось.

Дальше будет видно, станет ли это более привычным.

Овертайм для обеих команд отличался тем, что они не лезли под щит, а вовсю лупили с дистанции (средней и дальней). «Хоукс» в таком баскетболе оказались лучше, главным образом благодаря Деджонте Мюррею.

Нестандартная защита «Селтикс», странный календарь («Хоукс» сыграли с «Бостоном» два раза за неделю и провели еще один матч между, пока «Селтикс» чилили в Атланте) и, наверное, что-то какая-то еще аномалия привели к необычному опыту: изможденная «Атланта» строила большую часть атак через Деджонте Мюррэя, у которого здоровья хватит на две команды. Участие разыгрывающего было под вопросом: перед игрой его беспокоила спина. Только об этом сложно было догадаться. Партнеры делали все, чтобы их креативщик получал выгодные размены, освобождался от Дрю Холидэя и запускал атаку.

Результат вышел довольно диким:

– Мюррэй совершил 44 попытки с игры;

– Мюррэй пробил лишь 2 штрафных за матч с овертаймом;

– Мюррэй выплюнул 19 трехочковых, из которых реализовал только 6;

– Мюррэй отдал 7 передач;

– эффективность Мюррэя была хуже, чем у партнеров по старту – 41% с игры. Он стал первым после Хардена игроком лиги, который сделал больше 40 бросков, но реализовал меньше 45% из них.

И все это делалось специально: у «Атланты» такой был план на игру. Первым делом на послематчевой пресс-конференции Куин Снайдер заявил, что Мюррэй управляемый».

Что бы чего такого не подумали.

Естественно, к этому моменту уже подумали. В XXI веке больше бросков с игры совершил только «Мистер неуправляемый»: Кобе Брайант бросил 50 раз в игре с «Ютой» в 2016 году, 46 – против «Торонто» в 2006 году.

«Я ужасно сыграл. Не хотел так много бросать. Но знаю, что Кобе бы мной гордился», – признался сам Мюррэй.

Все закончилось для него счастливо.

В овертайме он наконец поймал кураж. У всей «Атланты» – 9 попыток с игры, из них восемь – на счету несгибаемого разыгрывающего. Он же реализовал 5 из 8 и был лучше, чем коллективный «Бостон» – 3 из 7.

Победный мяч через Дрю Холидэя на последней секунде избавил его от всех лишних вопросов. Напоминало все это какой-то чересчур изощренный пранк Джейсона Тейтума.

Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox