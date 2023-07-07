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Виктор Вембаньяма, 222-сантиметровое чудо природы и наследник Дэвида Робинсона и Тима Данкана, прибыл в Лас-Вегас, чтобы впервые сыграть за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги НБА. Все билеты на матч с «Шарлотт» (сегодня ночью) уже давно раскуплены. Так как никого в лиге не ждали так, как француза, со времен самого Леброна Джеймса.

Для того чтобы оценить произошедшее сегодня, нужно понимать первостепенную вещь: «Сан-Антонио» – это самый тихий, самый профессиональный или, как говорят в лиге, самый скучный клуб НБА. Здесь постоянно происходят какие-то дичайшие события (бывшая жена обвиняет главную звезду клуба в гомосексуализме, другая звезда изменяет жене с женой партнера по клубу, еще одна звезда уезжает в Нью-Йорк, отказывается играть и общается со всеми через своего дядюшку и так далее), но клубная культура такова, что здесь стараются не привлекать к себе внимания и убивать любые нездоровые сенсации.

Противоречие между присутствием Вембаньямы и культурой «Сперс» вскрылось еще до дебюта. Начальник службы безопасности «Сан-Антонио» переусердствовал в нейтрализации еще одной поклонницы юного таланта – а ей оказалась сама Бритни Спирс . Для тех, кто к нам присоединился вместе с Вембаньямой, 25 лет назад эта дама собирала стадионы призывами «ударить ее еще раз».

Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе около 20.30 по местному времени. Когда Бритни Спирс входила в ресторан в сопровождении мужа Сэма Асгари и еще двух людей, то заметила внутри проходящего мимо Виктора Вембаньяму.

Чуть позже на своей странице она описала это так: «Травматический опыт не является для меня чем-то новым, у меня его достаточно накопилось. Но я все равно не была готова к тому, что произошло этой ночью. Я узнала спортсмена, когда шла на ужин, и решила подойти к нему и поздравить его с его успехами. Там было очень шумно, поэтому я стукнула его по плечу, чтобы привлечь его внимание ».

Тут небольшая ремарка: рост Бритни Спирс – 163 сантиметра. Вембаньяма – 222 см без кроссовок. Плечо в данном контексте – видимо, некая фигура речи.

Сам Вембаньяма и представители «Сперс» утверждают: «Кто-то схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади» .

Продолжение из поста Спирс: «Я знаю, что игрок заявил, будто я «схватила его сзади», но я просто постучала ему по плечу. После этого его охранник, не глядя, ударил меня в лицо тыльной стороной ладони, прямо перед всем народом. Я едва устояла на ногах после такого.

Меня тоже постоянно окружают люди. Например, прошлым вечером меня окружила группа из 20 человек. Но мои охранники никого из них не били».

Стало известно, что атаковал Спирс Дэмиан Смит, директор службы безопасности «Сан-Антонио».

Прилетевший на место событий TMZ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждает, что на записях камер наблюдения видно: Смит не бил певицу, он просто оттолкнул ее руку, и ее собственная рука попала ей по лицу и сбила с нее очки .

После Спирс успокоилась и села за свой столик. TMZ сообщает, что к ней после подошел сам Дэмиан Смит и принес извинения. Он якобы сказал: «Вы же понимаете, как это бывает, когда вас окружают фаны». Он также добавил, что прибег к силе потому, что не знал, кто она.

Спирс вроде бы приняла извинения, но ее охрана после разговора с коллегами из «Сперс» подали заявление в полицию за нанесение побоев. TMZ объясняет, что дело не рассматривается как уголовное, так как полиция установила, что Смит не пытался ударить Спирс, а действительно защищал Виктора Вембаньяму. При этом, по версии издания, правоохранительные органы относятся к произошедшему «так серьезно, будто это был сердечный приступ» .

«Мне очень стыдно делиться всем этим с миром, но важно, чтобы все знали об этой истории, чтобы показать всем, что ко всем людям нужно относиться с уважением, – написала Спирс. – В этом мире слишком много физического насилия. Зачастую за закрытыми дверьми. Я все еще жду публичного извинения от игрока, от его телохранителей, от всей организации. Надеюсь, все это последует.

Я наслаждаюсь любовью и поддержкой, которую получаю в данный момент. Спасибо полиции Лас-Вегаса и детективам за их поддержку».

Виктор Вембаньяма рассказал свою версию событий. Молодой человек даже не понял, что что-то вообще произошло.

«Что-то случилось, когда я шел с несколькими людьми из службы безопасности в ресторан. Мы были в холле. Там было много людей, они кричали мне. Был еще какой-то человек, который все звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной. Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался. Кто-то схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином .

В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Но да, это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее. В тот момент я просто продолжал идти вперед».

Полиция все это дело не комментирует.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Arturo Holmes; Image Press Agency/Global Look Press; tmz.com