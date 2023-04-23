9 комментариев

Диллон Брукс зачем-то сам сделал себя главным героем этих выходных.

Он начал задирать Леброна Джеймса по ходу второй игры серии и уже не мог остановиться. Он первым из игроков НБА назвал патриарха «старым» и заявил, что из-за этого может говорить все, что угодно и «дразнить медведей»: «Он уже не тот, что был, когда брал титулы с «Кливлендом» и «Майами». Я бы хотел посмотреть на того Леброна. Это было бы хотя бы посложнее, но приходится иметь дело с тем, что есть. Придется его измотать по ходу этой серии – посмотрим, выдержит ли он. Посмотрим, готов ли он сразиться один на один или все так же будет бросать мяч издалека. Он не может играть со мной один на один, у него только один раз сегодня получилось »…

Естественно, после такого разбора (в котором, помимо галлюцинаций, есть и справедливые наблюдения – нынешний Леброн действительно убивает собственную команду ленивыми трехочковыми) все предвкушали третий матч.

С одной стороны, напрасно: Джеймс и в лучшие годы почти не реагировал на прямое давление, тем более в такой топорной форме.

С другой, обоснованно: какую бы цель ни преследовал Брукс, его действия повлияли главным образом на его же команду.

«Лейкерс» Брукса услышали. Как сказал один из игроков клуба: «Если он говорит подобное о Леброне, что же тогда он думает обо всех нас?!» Поэтому с самых первых минут калифорнийцы вырвались на площадку с необычной страстью, навязали оппоненту нужный им темп и подавили хлещущей через край энергией.

Леброн Джеймс в первом же владении пошел один на один против Брукса. В первой четверти он реализовал 4 из 6 (два промаха – те самые форсированные броски из-за дуги).

«Лейкерс» все вместе уничтожили гостей на щитах (20-12). Лютовал, конечно, Энтони Дэвис, но 2 подбора в нападении утащил и Остин Ривз.

И вообще чувствовали себя легко благодаря тому, что атаковали в «полутранзишине» – не давали защите «Гризлис» расставиться, а жалили сразу. Даже при скромном проценте дальних попаданий (29%) они разнесли соперника благодаря чрезмерному присутствию в чужой трехочковой.

А вот «Мемфис» на фоне такой решительности, на фоне давления забитых под завязку трибун, на фоне гипервнимания к отбитому ролевику совершенно растерялся. В первой четверти «Гризлис» установили рекорд сезона – набрали 9 очков, меньше, чем кто-либо еще.

Гости допустили 6 потерь за первую четверть.

А еще свалились на пальбу с периметра: у них получилось реализовать 3 из 25 попыток с игры, причем только один трехочковый.

Структура нападения при этом была полностью разрушена. Лидеры Джа Морэнт и Джарен Джексон совершили 4 броска на двоих. Столько же раз почему-то выбросил мяч один Брукс, форсирующий атаки в начале владения. У «Гризлис» не получалось доводить мяч под щит, как они делали в домашних встречах, они уповали исключительно на редкие проходы (обреченные из-за сверхплотности в «краске у «Лейкерс») или на чистый талант снайперов.

Короче, «Лейкерс» по итогам стартовой двенадцатиминутки получили преимущество «+26» (35:9) – самое большое после первой четверти за всю историю в плей-офф .

Дальше уже игра превратилась в формальность.

Леброн, конечно, отдельно подчеркнул, что «никаких заявлений делать не намерен». Но что вот это, если не ответ на эйджистские выпады?!

Он завершил матч с 25 очками, 9 подборами и 5 передачами (0 из 4 трехочковых). И не стал увлекаться собственными атаками, чтобы добиться расположения Брукса: тот говорил, что не уважает людей, которые не могут набрать против него меньше 40 очков.

Джа Морэнт сделал так, чтобы его команда не вешала нос в этой серии. Разыгрывающий с больной рукой набил 45 очков (13 из 26 с игры), 13 передач и 9 подборов. Причем набрал 22 очка подряд в последней четверти.

В конкретно этой игре это ни на что не повлияло: после такого удара пыльным мешком из-за угла на старте «Мемфис» сократил отставание до 9 очков лишь к последним минутам встречи. Однако возникла иллюзия, что будь у Морэнта еще минут 10, он бы вынес «Лейкерс». А это то, что требуется «Гризлис» в подобной ситуации.

Ну а Брукс наслаждался необыкновенным вниманием к себе. Он оформил похороны собственной команды бесконечными промахами уже за первую половину – 3 из 13 в итоге, 0 из 1 с линии. Натыкался на непременный гул местной публики и крики «Брукс – отстой». Наблюдал за активностью Леброна с лучшей для этого позиции в мире. А после большого перерыва решил, что с него достаточно: ему настолько надоело опекать Джеймса, что он просто двинул ему между ног (выяснилось, что Леброн называет содержимое штанов «мои драгоценности), заработал удаление и с облегчением покинул паркет.

Брукс – теперь единственный игрок в истории «Мемфиса», которого удаляли больше одного раза в плей-офф. За шесть лет в НБА он заработал 6 удалений и дважды пропускал матчи из-за перебора технических замечаний.

На законный вопрос, что это все значило, Брукс отвечать отказался.

Хотя какое-то объяснение было бы не лишним. А то кажется, что молодой человек воспользовался дуэлью с Леброном, чтобы о нем узнал весь мир.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford / Stringer, Harry How