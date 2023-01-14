Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!

Отметили 50-летие.

А вот и еще один рекорд в НБА – на этот раз его установили не игроки с красивой статистикой, не менеджеры с рекордным числом сделок, даже не владельцы с самой дорогой покупкой команды – а болельщики.

68 тысяч и еще 323 болельщика, если точнее.

Именно столько пришли на матч «Сан-Антонио» с действующими чемпионами «Голден Стэйт». Это не опечатка, не 18 тысяч и даже не 28. Но откуда же столько болельщиков, если баскетбольные арены рассчитаны на 15-20 тысяч?

А это и не баскетбольная арена, это легендарный футбольный стадион «Аламодоум».

Стадион рассчитан на 64 тысячи в футбольной конфигурации и может вместь до 72 тысяч с дополнительными местами. Именно сюда «Сперс» переехали в 1993 году со своей старой маленькой арены, потому что мультифункциональный стадион с раздвижной крышей подходил и для баскетбола.

И технически «Сперс» – главный «жилец» Аламодоума, ведь ни профессионального футбола, ни бейсбола в Сан-Антонио никогда не было. А вообще стадион строился для студенческого футбола – с 1993 здесь ежегодно проводится «Аламо Боул», один из финалов NCAA «второго уровня» престижности.

Также сезон-2005 в Аламодоуме (назван в честь форта-миссии Аламо, одного из ключевых мест войны за независимость Техаса, а ныне – главной достопримечательности Сан-Антонио) провели «Нью-Орлинс Сэйнтс» из НФЛ, когда не могли играть в Новом Орлеане из-за последствий урагана Катрина.

А вот «Сперс» играли тут 9 лет – и даже успели выиграть титул-1999 на этой арене. «Чудо Дня поминовения», один из самых известных бросков в истории финалов НБА, произошел именно тут:

С этой ареной связано много воспоминаний – и дебюты Данкана и Паркера, и первые победы Поповича, и MVP-сезон Дэвида Робинсона (и один из двух – Тима). К 2002 году фанаты все-таки устали от плохой видимости Аламодоума, и «Шпоры» переехали в баскетбольный комплекс AT&T Center, где и играют до сих пор.

Но когда пришел момент праздновать 50-летие клуба в Сан-Антонио (до 1973-го команда базировалась в Далласе), не было вопросов, на какой арене отмечать юбилей. Ведь Аламодоум может вместить больше гостей праздника, чем другая арена!

С соперником на особенный вечер тоже долго не думали. В 1999 году вместе с Поповичем, Данканом, Робинсоном титул выиграл и Стив Керр – ныне главный тренер «Голден Стэйт». Кстати, «Сперс» воссоздали и старую раздевалку «Сан-Антонио» в Аламодоуме, где повесили и майку Керра:

Вот как выглядят 68 323 фаната:

А вот как выглядит площадка во время представления команд со стороны этих 68 323 фанатов:

Кстати, Стив Керр присутствовал и на прежнем рекорде посещаемости НБА. Это было в 1998 году – «Хоукс» так же отмечали юбилей, 30 лет в Атланте, и пригласили в футбольный «Джорджия Доум» «Чикаго». На Майкла Джордана пришли посмотреть 62 046 человек, а за «Буллз» как раз играл Керр.

Впрочем, был один матч с еще большей посещаемостью, чем сегодняшний фестиваль в Сан-Антонио – это Матч всех звезд-2010, который прошел на «Ковбойс Стэдиуме» (тоже в Техасе – в «Техасе все больше», как известно): 108 тысяч.

Но поскольку Матч всех звезд – это выставочная игра, в общую статистику НБА рекорд не попал.

Вообще играть на футбольных стадионах – не ноу-хау «Сперс». Гигантский стадион «Понтиак Сильвердоум» был домашней площадкой «Пистонс» целых 10 лет (1978-1988).

Однако все титулы «Детройт» выигрывал уже в «Пэласе», поэтому с клубом этот стадион ассоциируется не так сильно, как Аламодоум – с «Сан-Антонио». Хотя успели провести финал-1988 против «Лейкерс»:

А еще «Тимбервулвз» дебютировали в НБА именно на футбольной-бейсбольной арене: нынешний «Таргет-Центр» не успели построить к 1989-му, а клуб уже срочно нужно было вводить в НБА, и первый год играли на «Метродоуме».

Благодаря этому, кстати, «Вулвз»-1989/90 стали первой командой НБА, продавшей за сезон 1 миллион билетов. Хорошо, когда арена легко может вместить не 20, а 40 тысяч (а рекорд – 49 551).

По фотографиям выше видно, как в 80-е и 90-е располагали баскетбольный паркет перед трибунами всех этих «Доумов». Площадка была сдвинута к одному из углов стадиона, остальное достраивали временными рядами.

А лишнее завешивалось кулисами:

Из-за этого на арене была не только странная видимость, но и слышимость.

Но в 1996 фиолетовая занавесочка Аламодоума даже встречала Матч всех звезд НБА:

И, как уже упоминалось, финал-1999 против «Никс»:

После ухода «Сперс» Аламодоум не пустовал и даже принимал баскетбол – в том числе «Финал четырех» NCAA. Вот Мартовское безумие-2018 с 67 831 зрителями на финале (на полуфиналах было даже больше – 68 257: похоже, сегодня специально побили и этот рекорд).

Уже «современная» схема с площадкой в центре стадиона и дополнительным нижним ярусом.

Кстати, в той игре принимал участие и даже стал MVP «Финала Четырех» защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо, а противостоял ему другой защитник ГСВ – Джордан Пул.

Игроки сравнили атмосферу двух матчей.

«Было круто и сюрреалистично. Когда играешь тут за чемпионство NCAA, не веришь, что удастся еще раз вернуться. Дважды сыграть в этом здание, один раз в университете, один раз в НБА – это опыт, который я буду ценить еще очень долго», – отметил Дивинченцо.

«Играть перед рекордной аудиторией в истории НБА – это что-то особенное. Было очень волнующе. Рад, что нам удалось добиться победы. Спасибо НБА, «Уорриорз», «Сперс» за этот прекрасный праздник», – сказал Пул.

Студенческий баскетбол, кстати, давно принял практику на вооружение. Еще в 2003-м между Мичиган Стейт и Кентукки разыгрывали «Баскетбоул» – матч на «Форд Филд»:

Футбольные стадионы – не единственное необычное место для проведения баскетбольного матча. Хотя НБА пока не засветилась на альтернативных площадках, другие лиги открывают новые возможности.

В NCAA после опыта «Баскетбоула» полюбили играть на открытом или «приоткрытом» воздухе с раздвижной крышей. Под вывеской «Битва за Пивной Город» в прошлом ноябре университет Висконсина обыграл Стэнфорд на American Family Field, домашнем стадионе бейсбольных «Милуоки Брюэрс» («Пивовары»).

Самое необычное место – это 4 матча «Carrier Classic», которые сыграли... на авианосцах.

Есть своя «культовая» площадка и в женской НБА. В 2004 году «Нью-Йорк Либерти» были вынуждены на 6 матчей оставить домашний паркет Мэдисон-сквер-гардена – там проходил съезд Республиканской партии. «Либерти» играли на сцене легендарного мюзик-холла «Радио-Сити», а позднее лига там провела и аналог Матча всех звезд (олимпийская сборная США против остальной сборной ЖНБА).

Вне Америки вообще привыкли играть там, где получится. Самый первый олимпийский турнир в Берлине-1936 проводили как раз под открытым небом. Финал – вообще под проливным дождем.

Неофициальный рекорд по числу зрителей на соревновательном баскетбольном матче – 80 тысяч, пришедшие на древний афинский стадион «Панатинаикос» на матч финала Кубка обладателей кубков-1968 – греческий АЕК принимал чехословацкую «Славию».

В декабре «Мельбурн Юнайтед» вернулись к традиции играть один выставочный матч под открытым небом – это арена Джона Кейна, одна из площадок предстоящего теннисного «Australian Open». Вообще это и есть домашняя арена «Мельбурна», так что отличие от обычного матча – только отсутствие потолка.

Ну и иногда ветер, да.

В НБА тоже была такая традиция – на теннисном стадионе в Индиан-Уэллс три года (2008-2010) «Финикс» проводил по одном предсезнному матчу. Как раз из-за ветров было решено больше не экспериментировать даже в предсезонке (еще однажды в 1972 году играли на бейсбольном стадионе в Пуэрто-Рико).

В 2009-м в Индиан-Уэллс «Санс» принимали новичка Стефа Карри, который сегодня играл и в Аламодоуме. Но все равно Керр остается главным экспертом по таким играм – в конце 00-х он был генменеджером «Финикса»!

Кстати, а как сыграли-то сегодня? Тут все прозаично: «Уорриорз» легко разгромили «Сперс» 144:113. Вернувшийся в начале недели в строй Стеф Карри провел менее 24 минут, никто из игроков старта ГСВ не набрал более 16 очков, а зажигала скамейка – как раз те самые знакомые с атмосферой Аламодоума Пул (25 очков) и Дивинченцо (22).

«Болельщики наслаждались происходящим, даже с учетом того, что нам надрали задницы. Показалось, что народ просто отлично провел время. Наверное, организаторы продали много пива», – Грегг Попович в своем стиле.

Поражение не испортило праздник «Сперс» – в этом сезоне они не планируют побеждать слишком часто. В стартовой пятерке выходит только один игрок (Якоб Пелтль), родившийся до того самого чемпионства в Аламодоуме-1999.

А в следующем году лидером этой команды должен стать человек, который не застал даже последнего матча САС на футбольной арене в 2002-м.

Фото: East News/JEFF HAYNES / AFP, AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Tina Fineberg, AP Photo/Alan Mothner, AFP PHOTO / Saul LOEB, Icon Sportswire via AP Images; Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Tom Pennington, Matthew Stockman/ALLSPORT, Jonathan DiMaggio, Domenic Centofanti, Jed Jacobsohn; barstoolsports.com; twitter.com/BasketballCL; twitter.com/spurs; Star Tribune/Marlin Levison; REUTERS/Daniel Dunn-USA TODAY Sports; sandiegouniontribune.com/AP