«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

Объяснил, зачем выгнал Нэша.

«Бруклин» избавился от главного тренера Стива Нэша и устранил помеху в виде Кайри Ирвинга, но импульса хватило ненадолго: вчера «Нетс» оскандалились в игре против «Сакраменто» – 121:153.

Сегодня Кевин Дюрэнт дал интервью Bleacher Report, в котором впервые объяснил свое загадочное поведение: летом форвард «Нетс» требовал обмена или изгнания из клуба Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса, а потом передумал.

Зачем потребовал обмена и выдавил Нэша

«Потребовать обмена было совсем не сложно, так как речь шла о баскетболе. Я отправился к ним и сказал: «Йоу, мне не нравится, как у нас тут идет подготовка. Мне не нравится, что у нас только бросковая тренировка. Мне нужны полноценные тренировки. Мне нужно больше такого. Я хочу поработать над очень многим дерьмом. Требуйте от меня большего. Критикуйте меня с помощью видеоразборов, если это поможет повлиять на остальных. Я хочу больше работать над клозаутами, хочу больше работать над слаженностью в защите.

Вот о таком дерьме я с ними разговаривал. Я не говорил ничего вроде: «Йоу, давайте соберем вокруг меня народ, чтобы мне было проще». Черта с два. Мне хочется, чтобы остальным было проще. Спросите об этом Стива Нэша – можете набрать ему прямо сейчас. Я бы сказал: «Йоу, нам нужно больше работать над защитой. Нужно больше тренироваться». Вот чего я требовал.

Мне казалось, что мы делаем недостаточно, но никто меня в этом не поддерживал. А вот Жак Вон поддерживает. Летом я много жаловался, но эти жалобы не имели отношения лично ко мне, они касались того, как мы выглядим как единое целое. Я хотел, чтобы нас уважали в баскетбольном мире. Мне не нравится, что игроки смотрят на нас и говорят: «Ох, эти чмошники только трепаться могут. Не хочу играть за такую команду» . Так что, когда мы играем как говно, вы же понимаете, на кого все смотрят. Именно поэтому я запросил обмен.

Сейчас мы тренируемся так, как должно. Пусть и терпим поражение вроде сегодняшнего или в предыдущем матче. Парни хорошо готовятся, хотят побеждать и прикладывают столько усилий, сколько только могут».

Почему ему не нужны звезды рядом

« Я думаю так: «Ну, хорошо, придется играть против пяти защитников», но справляться с таким дерьмом – прикольно, потому что это делает тебя лучше как баскетболиста . Если за карьеру я пройду через самые разные испытания, значит, она сложилась отлично. Я испытал все: завоевал титулы, получил приз лучшему новичку, много раз был на Матчах всех звезд, потребовал обмен, был MVP Матча всех звезд, почувствовал себя желанным свободным агентом, выигрывал Олимпиаду. Я сделал все, что только можно.

Так что да, когда последние два года я пережил то, чего не ожидал: парни вылетали из состава, плохо играли, нас выбили в первом раунде. Все вот это дерьмо. Такова жизнь в этой лиге. Таково это приключение. То, что мне приходится это преодолевать, не означает, что я страдаю. Я видел, как многие парни сталкивались со всякой херней. И теперь мне есть с чем сравнивать. Пока я здесь, я получаю удовольствие от всего этого. У меня остается не так много времени, как у игрока НБА. Я не могу делать все это бесконечно. Так что, пока я здесь, то наслаждаюсь самим процессом».

О себе как о лидере

« Я не лидер? Что это за херня вообще? Многие говорят, что я не лидер потому, что не заставил Кайри вакцинироваться. Ну, камон. Или потому, что не осудил Кайри за то, что он бросил команду, свалил и жил своей жизнью. Я не собираюсь говорить взрослому мужику, что он может, а что не может делать со своей жизнью, осуждать его взгляды или разбирать, что именно он думает о разной шняге .

Мы можем это обсуждать и обмениваться взглядами, но всем остальным ни к чему знать, о чем мы говорили, или слушать наши разговоры, ведь мы взрослые люди. Я так себя не веду.

Я не собираюсь рассказывать каждому, как я веду себя по отношению к партнерам, чтобы вы все мне рукоплескали и говорили: «Да, КейДи, ты босс, ты лидер». Это нужно другим кренделям. А мне – нет. Я не звоню тебе и не говори: «Эй, Хэйнс, напиши обо мне вот это». Я так себя не веду. Но я открыто с вами разговариваю и отношусь к вам с уважением. Я не скрываюсь от вас, даже после того, как мы обосрались».

О своем наследии

«Вы посмотрите на нашу стартовую пятерку. Эдмонд Самнер, Ройс О’Нил, Джо Харрис, Ник Клакстон и я. Не то чтобы я не уважал этих парней, но чего именно мы требуете от такой команды? Вы ждете от нас победы исключительно потому, что здесь я . Вы смотрите с такой перспективы и ожидаете, что мы будем выглядеть в порядке, потому что номер 7 выходит на паркет.

Я получаю удовольствие от всего этого. Жаль, вы не слышите, что я говорю им во время игры. Если бы на меня чаще вешали микрофон, то люди перестали бы спрашивать, доволен ли я или нет. Я наслаждаюсь каждым моментом на этой гребаной площадке, частично из-за того, что я порвал ахилл. Потом была пандемия, и никто не знал, будем ли мы выступать снова. Я не знал, буду ли я снова играть.

Я просто думал: «Не может же на этом все завершиться для меня». Нужно наслаждаться каждым моментом, пока есть такая возможность. В этом и смысл профессионального отношения. Нужно слушать тренера, нужно реализовывать броски, нужно играть агрессивнее, нужно общаться с одноклубниками должным образом. Это приключение, это сражение.

Все это дерьмо про то, что «нужно обязательно победить еще раз перед тем, как завершать карьеру, и закрепить свое наследие» – полная херня. Мое наследие состоит в том, чему научится у меня Кэм Томас и что из этого он будет использовать на 10-й год в лиге. Вот мое наследие. То, что я сделал с Андре Роберсоном – та уверенность, которую я дал ему, пока он играл в лиге. Вот мое наследие. То, что я выступал с Расселлом Уэстбруком, Стефом Карри и Кайри – и оставался самим собой. Да, вот мое наследие. Вот кто я такой. Вот что я дал этой игре.

Я могу играть с кем угодно, где угодно, когда угодно, и вы будете знать, чего ждать от меня каждый день. Вот это мое наследие».

Фото: REUTERS/Cary Edmondson, Vincent Carchietta, Dennis Schneidler