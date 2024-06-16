Знали, Сенна рассвирепел на новичка «Ф-1» за «аренду» его запасного белья на гонку? Потребовал вернуть!

Рассказ главного «пострадавшего».

Образ трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны навсегда запечатлен в истории гонок как великого героя и романтика, чистого пилотажного гения – одним словом, Волшебника. Во многом он мифологизирован из-за трагичной гибели – оттого, должно быть, людям бывает неловко вспоминать не самые грандиозные черты его личности, которые, тем не менее, тоже присутствовали.

Например, Сенна был очень эгоцентричным, мнительным и вспыльчивым – эту часть настоящего Айртона отлично демонстрирует его стычка с недавним дебютантом Жаном Алези на первом Гран-при 1990 года в Финиксе, где француз с опытом в 8 гонок внезапно получил продвинутую и подходящую треку машину «Тиррелл» , квалифицировался на внезапном четвертом месте и погнал атаковать фаворитов!

«Характеристики моей машины с шинами «Пирелли» оказались крайне хороши для условий низкого сцепления. Трек был плох, но у покрышек оказался хороший уровень, а еще у нас были квалификационные шины. Я оказался четвертым, а к первому повороту стал первым! Тогда я атаковал как бешеный, чтобы сохранить позицию как можно дольше».

Тем не менее, Айртон вроде бы вернул лидерство – и показалось, будто Сенна легко разделался с молодым конкурентом – а затем Алези внезапно обогнал бразильца в следующем же повороте благодаря смелому маневру по внешней траектории. В шоке оказался даже комментатор.

«Я подумал: надо дать ему бой, – вспоминал Жан. – Я не вилял из стороны в сторону, но старался сделать так, чтобы меня было сложно обогнать. Вышло здорово».

«Я определенно не ожидал, что он поедет по внешней! – согласился Сенна. – Это была отличная борьба, он отлично пилотировал. Очень чисто и точно, за это я и люблю гонки».

Благодаря несомненной эффектности маневр создал настоящую легенду. Только вдумайтесь: дебютант с опытом в 8 Гран-при на машине от бедной команды бился с пиковым Айртоном Сенной за победу!

Но в итоге Алези все-таки приехал вторым и впечатлил пелотон – тогда после гонки и вышел тот самый инцидент с Айртоном. О нем рассказал сам Жан в недавнем интервью для официального сайта «Ф-1» . Фантастическая история, которая показывает настоящее «гоночное братство» 90-х и как Сенна на самом деле относился к любым конкурентам – знали?

«Вышло достаточно смешно, ведь на стартовой решетке я стоял в одной майке. В то время «Макларен» еще принял работу над всей маркетинговой частью «Тиррелла», и ко мне всегда был приставлен парень из «Макларена». Когда он увидел меня в майке с видами моего родного Авиньона, он такой: «Ну и где твое огнеупорное белье?» А у меня его не было.

Он побежал в боксы «Макларена», схватил запасное белье Айртона – с его вышитым его именем – принес и говорит: «Окей, быстро переодевайся в это». И я переоделся. А когда Айртон подошел после гонки и сказал: «Я так впечатлен твоим выступлением, откуда оно взялось?», я показал Айртону белье – и он рассвирепел!

У него было много предгоночных суеверий. И он такой: «Извини, но ты украл мои вещи!» Я такой: «Нет, Айртон, прости, я просто пошутил, так просто вышло в той ситуации». Он слегка остыл и сказал: «Окей, но, пожалуйста, верни». И на пресс-конференции мне уже пришлось все снять, что вышло унизительным!»

Как вам такой Айртон? Знали эту историю?

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Фото: Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Pascal Rondeau, Paul-Henri Cahier, Simon Bruty/Allsport, Mike Hewitt/Allsport