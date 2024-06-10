«Человек против машины» по версии «Ф-1»: столкнула ИИ с фанатами для дизайна кубка победителя. Как вам?

«Формула-1» – самый технологичный спорт в мире, и она постоянно напоминает об этом.

Последние технофишкм применяются на всех этапах: от разработки и производства болида, до сенсоров внутри машины на трассе, и датчиков внутри перчаток гонщика, управляющих ей. «За одну секунду болид «Формулы-1» генерирует более миллиона битов информации, и это только начало», – отметила коммерческий директор серии Эмили Празер.

Технологические партнеры «Ф-1» позволяют инновациям расцветать и за пределами трассы.

Например, благодаря Lenovo Макс Ферстаппен пару раз праздновал победу с кубком,, активирующим яркую подсветку от поцелуя .

Соседство технологий и людей вызывает вечные споры внутри серии – кто все же важнее? Машина и пилот? Чей вклад в доминирование или титулы больше?

Вечный для Гран-при спор наложился на общемировой хайп по ИИ – особенно по части обсуждения «Заменят ли однажды роботы человека»?

Гран-при Канады запустил новый виток: действующий чемпион мира в компании Ландо Норриса из «Макларена» и Джорджа Расселла из «Мерседеса» получил еще один интересный экземпляр в коллекцию: созданный с партнером и спонсором серии и этапа Amazon Web Services.

Трем триумфаторам гонки вручили необычный трофей, создание которого вместо дизайнера из крови и плоти отдали ИИ.

«Одним из главных вдохновителей для дизайна стал профиль аэродинамического следа, который обволакивает сверху и снизу преследующий болид. Этот воздушный вихрь вокург машины «Формулы-1»(который обычно пилоты и отделы аэродинамики ненавидят, называют «грязным воздухом» и винят за отсуствие обгонов – Sports) имел значительное влияние на дизайн трофея», – рассказал глава AWS по спортивной индустрии Нил Ральф.

Для разработки дизайна AWS использовал собственные производственные мощности: Amazon Bedrock Image Playground и Amazon Titan Image Generator.

Но все-таки полностью заменить человека ИИ пока не способен.

Во первых, работа ИИ начинается с задания человеком параметров для модерации изображения: ведь все начиналось установкой «Задизайнь трофей для «Ф-1», отражающий миллиарды битов информации, передающиеся от болида. Трофей должен быть сделан из серебра».

А еще: «Задизайнь трофей, вдохновленный потоком данных, передаваемым от гоночной машины в облачное хранилище. Трофей должен быть сделан из серебра».

Не слишком внятно, да? Потому пришлось перебирать и импровизировать на стадии задачи!

В финальной редакции запрос выглядел так: «Изящный аэродинамичный серебряный трофей на квадратном мраморном основании. Его закрученная форма в виде потока воздуха напоминает замысловатые аэродинамические паттерны, окружающие машину «Формулы-1». В дизайне трофея присутствуют потоки и вихри, символизирующие сложные вычислительные симуляции, выполняемые AWS при разработке болидов «Формулы-1». Фон должен быть светло-серым с легким блюром, отражающим скорость».

ИИ-генератор представил сотни возможных вариантов и на этом его работа закончилась.

Дальше вновь вмешался человек – чтобы выбрать из виртуального множества одну модель. Ее отправили специалисту по 3D-графике, чтобы добавить небольшие, но важные детали в итоговый внешний вид награды, отражающие дух Гран-при Канады: кленовый лист и волны – отсылку к реке Святого Лаврентия, протекающей от озера Онтарио до залива Святого Лаврентия через Монреаль (на острове посреди нее и проводят гонку).

Затем готовый дизайн отправили на 3D-принтер для создания макета в натуральную величину, а его передали ювелиру по серебру, который в течении 72 часов выращивал на поверхности макета стерлинговое серебро (оно же монетное – сплав металла 925 пробы и 7,5% других металлов, обычно меди), погрузив его в бочку с цианидом. На следующем этапе мастер вручную отточил финальную форму трофея, придав каждой мельчайшей детали задуманный вид.

Ребята из Amazon предлагают всем болельщикам «Формулы-1» испытать возможности их искуственного интеллекта и создать собственный дизайн награды. Автору самого интересного варианта обещают подарить вип-пропуск на Гран-при Канады 2025-го – и, конечно, вручить итог победителю (но пока это не точно:).

Еще недавно мир только рассуждал о перспективах внедрения ИИ в автоспорт: для расчета стратегий, судейства, перебора возможных тактик, материалов и аэродеталей, прошел новый виток запуска серий гоночных беспилотников... И вот результат – предментные эксперименты уже начались. Как вам?

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Фото: aws.amazon.com ; x.com/f1 ; x.com/lenovo

Фото: Gettyimages /Chris Graythen / Staff, Clive Rose / Staff, Clive Mason / Staff, Mark Thompson / Staff; x.com/awscloud