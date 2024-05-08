Роскошь дома «Ф-1» в Майами: базы команд – посреди футбольного стадиона, канатная дорога, блюда за $280
«Формула-1» с каждым годом расширяет свое присутствие в Америке благодаря соцсетям, бесплатным телетрансляциям на ESPN, шоу от Netflix, коллабам со знаменитостями и организацей новых этапов. Теперь в США проходят сразу три этапа самой престижной гоночной серии мира – и каждый пытается чем-то выделится.
В прошлом году после появления в календаре ультрадрогого и люксового Вегаса этапу в Майами прочили небольшой спад из-за лишь чуть менее внушительных цен на билеты – разрыв с традиционным недорогим заездом в Техасе виделся слишком большим. Однако этап 2024-го вновь оказался рекордным – его посетили 275 тысяч человек за 4 дня (+5 тысяч!), а телерейтинги вообще побили исторический рекорд по США
И это несмотря на рост цен на билеты сразу на 60% особенно для паддок-клаба и в зоны гостеприимств команд – теперь они стартовали с $10 тысяч за день. Ради сохранения доступности в Майами ввели и «билеты для рюкзачников» стоимостью в $150 долларов за день, предоставляющие только доступ в паддок – остальные опции требовалось уже докупать на месте при наличии. Конечно, основная публика в Майами – совсем не такая: она скорее снимает люксовые клубы на крыше паддока целыми ложами, как пытались сделать для предвыборной кампании Дональда Трампа. С них и выходит основная выручка.
Что же они получают за свой вклад? Действительно роскошное и уникальное предложение – ведь больше нигде в мире паддок не располагается прямо на траве посреди футбольного стадиона!
Конечно, визитная карточа Гран-при Майами – яркие пляжные цвета, которые организаторы используют на картинках в соцсетях и другой рекламной продукции, а гонщики и команды – на шлемах и машинах: яхты, пальмы, фонтаны, пляжная атмосфера и американский футбол.
Ведь Гран-при принадлежит владельцу местной команды «Майами Долфинс» Стивену Россу вместе со стадионом и окрестностями трека! Потому клуб подарил этапу фирменный лазурно-голубой цвет, а еще одолжил арену Hard Rock Stadium для размещения паддока «Формулы-1». Настоящий эксклюзив в гоночном мире – прямо на траве в игровой зоне!
На входе на стадион встречает галерея из портретов гонщиков.
Внутри – командные шатры всех команд, ФИА и поставщика шин для «Ф-1» «Пирелли», где все отдыхают и обедают между заездами.
Домики команд оказались здесь не просто по дизайнерской задумке. Организаторы решили таким образом сэкономить немного места, чтобы получить возможность продать больше билетов на уик-энд «Формулы-1»: «Благодаря новому и увеличенному пространству и созданию «Формульного городка» прямо на футбольном поле и увеличению вместимости, мы рассчитываем, стать еще больше и лучше для фанатов, команд, партнеров и всех жителей Южной Флориды», прокомментировал решение Тайлер Эпп – шеф Гран-при Майами.
Болельщиков без вип-пропусков непосредственно внутрь «городка» не пускают, но подняться на трибуны и взглянуть сверху можно всем, кто купил стандартные проходки на уик-энд.
За покрытие футбольного поля можете не переживать. Никто не топчется по игровому покрытию, серия покрывает стадион своим рулонным газоном.
А вот настоящее «закулисье» «Формулы-1». Коридор, который соединяет стадион и боксы команд.
Иногда стадион используют по назначению и проводят здесь «Формулу Супербоул».
А «Макларен» даже нашли здесь места для игры в прятки.
Рядом с гонщиками вип-гости могут перекусить – за сумму в $120 до $400. Во многие билеты вообще входит обязательное обслуживание, но не все оно – безлимитное: зависит от зоны размещения, команды или условий.
Боссу стадиона Тому Гарфинкелю даже пришлось оправдываться после того, как фото с ценниками попали в сеть: «Кто-то запостил твит, на котором был виден ролл из лобстера за $280, и не оставил никакой подписи. А смысл в том, что не было сказано, что это цена за номер. Так что это был ролл из лобстера, рассчитанный человек на 10».
И места для потребления такой еды – с максимально роскошными видами:
Еще одна уникальная особенность паддока Гран-при Майами – канатная дорога. Кабинки поднимут вас на высоту почти 500 метров для 20-минутной поездки, во время которой вы сможете увидеть практически каждый уголок трассы.
Вайбы какого американского этапа вам ближе?
Тусовочный и яркий Майами
Гламурный и азартный Лас-Вегас
Или олдскульный, ковбойский Остин?
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