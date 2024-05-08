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Роскошь дома «Ф-1» в Майами: базы команд – посреди футбольного стадиона, канатная дорога, блюда за $280

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«Формула-1» с каждым годом расширяет свое присутствие в Америке благодаря соцсетям, бесплатным телетрансляциям на ESPN, шоу от Netflix, коллабам со знаменитостями и организацей новых этапов. Теперь в США проходят сразу три этапа самой престижной гоночной серии мира – и каждый пытается чем-то выделится.

В прошлом году после появления в календаре ультрадрогого и люксового Вегаса этапу в Майами прочили небольшой спад из-за лишь чуть менее внушительных цен на билеты – разрыв с традиционным недорогим заездом в Техасе виделся слишком большим. Однако этап 2024-го вновь оказался рекордным – его посетили 275 тысяч человек за 4 дня (+5 тысяч!), а телерейтинги вообще побили исторический рекорд по США

И это несмотря на рост цен на билеты сразу на 60% особенно для паддок-клаба и в зоны гостеприимств команд – теперь они стартовали с $10 тысяч за день. Ради сохранения доступности в Майами ввели и «билеты для рюкзачников» стоимостью в $150 долларов за день, предоставляющие только доступ в паддок – остальные опции требовалось уже докупать на месте при наличии. Конечно, основная публика в Майами – совсем не такая: она скорее снимает люксовые клубы на крыше паддока целыми ложами, как пытались сделать для предвыборной кампании Дональда Трампа. С них и выходит основная выручка.

Что же они получают за свой вклад? Действительно роскошное и уникальное предложение – ведь больше нигде в мире паддок не располагается прямо на траве посреди футбольного стадиона!

Конечно, визитная карточа Гран-при Майами – яркие пляжные цвета, которые организаторы используют на картинках в соцсетях и другой рекламной продукции, а гонщики и команды – на шлемах и машинах: яхты, пальмы, фонтаны, пляжная атмосфера и американский футбол.

Ведь Гран-при принадлежит владельцу местной команды «Майами Долфинс» Стивену Россу вместе со стадионом и окрестностями трека! Потому клуб подарил этапу фирменный лазурно-голубой цвет, а еще одолжил арену Hard Rock Stadium для размещения паддока «Формулы-1». Настоящий эксклюзив в гоночном мире – прямо на траве в игровой зоне!

На входе на стадион встречает галерея из портретов гонщиков.

Внутри – командные шатры всех команд, ФИА и поставщика шин для «Ф-1» «Пирелли», где все отдыхают и обедают между заездами.

Домики команд оказались здесь не просто по дизайнерской задумке. Организаторы решили таким образом сэкономить немного места, чтобы получить возможность продать больше билетов на уик-энд «Формулы-1»: «Благодаря новому и увеличенному пространству и созданию «Формульного городка» прямо на футбольном поле и увеличению вместимости, мы рассчитываем, стать еще больше и лучше для фанатов, команд, партнеров и всех жителей Южной Флориды», прокомментировал решение Тайлер Эпп – шеф Гран-при Майами.

Fans are also set to be granted access to the stadium to view the expanded paddock

Болельщиков без вип-пропусков непосредственно внутрь «городка» не пускают, но подняться на трибуны и взглянуть сверху можно всем, кто купил стандартные проходки на уик-энд. 

Part of the Miami paddock will move inside the Hard Rock Stadium in 2023

За покрытие футбольного поля можете не переживать. Никто не топчется по игровому покрытию, серия покрывает стадион своим рулонным газоном.

А вот настоящее «закулисье» «Формулы-1». Коридор, который соединяет стадион и боксы команд.

Иногда стадион используют по назначению и проводят здесь «Формулу Супербоул».

А «Макларен» даже нашли здесь места для игры в прятки.

Рядом с гонщиками вип-гости могут перекусить – за сумму в $120 до $400. Во многие билеты вообще входит обязательное обслуживание, но не все оно – безлимитное: зависит от зоны размещения, команды или условий.

Боссу стадиона Тому Гарфинкелю даже пришлось оправдываться после того, как фото с ценниками попали в сеть: «Кто-то запостил твит, на котором был виден ролл из лобстера за $280, и не оставил никакой подписи. А смысл в том, что не было сказано, что это цена за номер. Так что это был ролл из лобстера, рассчитанный человек на 10».

И места для потребления такой еды – с максимально роскошными видами:

F1 Miami Tickets – Buy official tickets for the 2024 Miami Grand Prix

Еще одна уникальная особенность паддока Гран-при Майами – канатная дорога. Кабинки поднимут вас на высоту почти 500 метров для 20-минутной поездки, во время которой вы сможете увидеть практически каждый уголок трассы.

Вайбы какого американского этапа вам ближе?

  • Тусовочный и яркий Майами

  • Гламурный и азартный Лас-Вегас

  • Или олдскульный, ковбойский Остин?

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Фото: Formula 1

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