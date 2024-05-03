Центр Нью-Йорка перекрыли ради рекламы «Мерседеса» из «Ф-1»! С лазер-шоу на «Эмпайр Стейт Билдинг»😍

Царская активация.

Внимательный фанат «Формулы-1» и «Мерседеса» при въедливом просмотре онбордов с последних гонок точно заметил красивую маленькую спонсорскую активацию восьмикратных чемпионов мира: на руле вместо обычной кнопки «ради» у Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла красуется логотип мессенджера WhatsApp.

Он же – и на шлемах:

Партнерство началось на Гран-при Вегаса: перед ним «Мерседес» даже организовал «тайное такси» с возможностью для случайных фанатов переговорить с боссом команды Тото Вольффом.

Но в остальном «заметность» партнерства оставалась только в соцсетях и на уровне двух логотипов.

Удивляло, почему такая мощная компания разместилась на болиде почти незаметным объемом? Просто «Мерседес» теперь пошел другим путем – вместо продажи наклейки теперь устраивает вечеринки с шоу-заездами Льюиса Хэмилтона на W12 2021 года. Прямо на Пятой Авеню под «Эмпайр Стэйт Билдингом» – перекрыт весь центр «Большого яблока»!

WhatsApp в честь такого даже задизайнил особый миниатюрный эмодзи- «Мерседес» – а команда собрала его рабочую версию. Он даже ездит!

Эпический проезд Хэмилтона по Нью-Йорку глазами зрителей: дрэг рядом с эмодзи-машиной, дрифт на фоне перекрытого города, дикий ор зрителей:

С дрона – еще фееричнее:

А накануне стороны закатили презентацию и вечеринку – «Мерседес» благодарил спонсора за его деньги, Тото Вольфф и Льюис хвалили компанию за технологии и удобство переписок, тусовались и позировали:

А вечером настало время демонстрации эмодзи-машины – прямо через лазер-шоу на здании:

Но это с места – с дрона выглядит еще мощнее!

Она сделана не просто так – а чтобы заменить гоночный болид в приложении!

Первые обновившиеся действительно нашли ее в приложении:

Как вам такие спонсорские активации новой эры «Ф-1»?

Что еще прочитать о «Ф-1», бизнес-модели «Мерседеса» и спонсорской лихорадке в гонках?

Фото: Gettyimages.ru /Steven Ferdman, Dia Dipasupil, Mike Coppola; East News /Mike Coppola, Steven Ferdman / Getty Images via AFP, VANESSA CARVALHO / BPP / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP; instagram.com/mercedesamgf1