Центр Нью-Йорка перекрыли ради рекламы «Мерседеса» из «Ф-1»! С лазер-шоу на «Эмпайр Стейт Билдинг»😍
Царская активация.
Внимательный фанат «Формулы-1» и «Мерседеса» при въедливом просмотре онбордов с последних гонок точно заметил красивую маленькую спонсорскую активацию восьмикратных чемпионов мира: на руле вместо обычной кнопки «ради» у Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла красуется логотип мессенджера WhatsApp.
Он же – и на шлемах:
Партнерство началось на Гран-при Вегаса: перед ним «Мерседес» даже организовал «тайное такси» с возможностью для случайных фанатов переговорить с боссом команды Тото Вольффом.
Но в остальном «заметность» партнерства оставалась только в соцсетях и на уровне двух логотипов.
Удивляло, почему такая мощная компания разместилась на болиде почти незаметным объемом? Просто «Мерседес» теперь пошел другим путем – вместо продажи наклейки теперь устраивает вечеринки с шоу-заездами Льюиса Хэмилтона на W12 2021 года. Прямо на Пятой Авеню под «Эмпайр Стэйт Билдингом» – перекрыт весь центр «Большого яблока»!
WhatsApp в честь такого даже задизайнил особый миниатюрный эмодзи- «Мерседес» – а команда собрала его рабочую версию. Он даже ездит!
Эпический проезд Хэмилтона по Нью-Йорку глазами зрителей: дрэг рядом с эмодзи-машиной, дрифт на фоне перекрытого города, дикий ор зрителей:
С дрона – еще фееричнее:
А накануне стороны закатили презентацию и вечеринку – «Мерседес» благодарил спонсора за его деньги, Тото Вольфф и Льюис хвалили компанию за технологии и удобство переписок, тусовались и позировали:
А вечером настало время демонстрации эмодзи-машины – прямо через лазер-шоу на здании:
Но это с места – с дрона выглядит еще мощнее!
Она сделана не просто так – а чтобы заменить гоночный болид в приложении!
Первые обновившиеся действительно нашли ее в приложении:
Как вам такие спонсорские активации новой эры «Ф-1»?
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Фото: Gettyimages.ru/Steven Ferdman, Dia Dipasupil, Mike Coppola; East News/Mike Coppola, Steven Ferdman / Getty Images via AFP, VANESSA CARVALHO / BPP / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP; instagram.com/mercedesamgf1