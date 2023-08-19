Настолько ценные и редкие!

Сейчас «Феррари» – легендарная марка люксовых авто с прочной связью и корнями в гонках и «Формуле-1». Скудерия считается одним из главных итальянских брендов, в любых соревнованиях ее воспринимают как сборную Италии и все ждут от нее только побед (и особенно сами итальянцы!). За пределами гоночного трека же об алых болидах только мечтают и удивляются огромным ценам.

История и легенда марки заложена еще очень давно – в 40-х, 50-х и 60-х: тогда спорткары «Феррари» выпускались ультраограниченным тиражом буквально в десяток экземпляров, каждого клиента часто утверждал сам основатель Энцо Феррари, а машина подходила и для обычных дорог, и для гоночных треков.

Одним из примеров стала легендарная модель 500 Mondial – таких построили всего 15 штук с 1953-го по 1955-й, и 13 экземпляров произвели с откидным верхом. В нем стоял 4-цилиндровый мотор на 170 л.с. – и с массой в 720 кг машина разгонялась до максимальных 236 км/ч!

Неудивителен огромный гоночный послужной список 500 Mondial: подиумы в гонках на выносливость («12 часов Касабланки» – второе место в дебюте же), победы и подиумы во внезачтных Гран-при, участие в раллийных пробегах вроде «Милле Мильи» (тысяча миль из Брешии в Рим и обратно), «Туре де Франс», «Джиро ди Сицилия» (старое название – Targa Florio) и так далее… Выжившие в 50-х несколько шасси катали в таких гонках до 64-го и даже возвращались на трек в исторических заездах конца 80-х и начала 90-х.

Но не все экземпляры пережили тот смертельный гоночный период. Например, это шасси 1954 года – всего второе в серии – прокатилось по «Милле Милье» и Сицилии, проехало полсотни всевозможных заездов, в 1958-м перебазировалось в США, а в одном из частных заездов 1964-го угодило в аварию и частично выгорело.

С тех пор его и не восстанавливают – поскольку реставрация точно завесит на несколько десятков миллионов. Весь «комплект» – на фото: остатки шасси, полуразвалившаяся коробка передач и детали более позднего мотора Tipo 199.

Старому владельцу Вальтеру Медлину она досталась уже в таком виде в 1978-м и с тех пор не менялась:

Тем не менее, «Феррари» 50-х настолько редкие, что даже такие выгоревшие остатки все равно успешно выходят на аукцион! Остов 500 Mondial ушел с молотка на аукционе RM Sotheby’s за $1,875 млн – ведь все верифицирующие документы, плашки и пломбы Скудерии об оригинальности на месте.

Будет ли новый владелец реставрировать жемчужину автоиндустрии? Организаторы аукциона – надеются.

Ведь такой она была «до»:

Сколько же тогда она может стоить восстановленной? А сколько стоила бы неповрежденной?

Фото: rmsothebys.com