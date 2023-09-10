Если гараж – это «сердце» команды «Формулы-1», то право называться «мозгом» заслуживает капитанский мостик. Здесь принимаются все важные решения и координируется работа остальных «органов», для этого приходится анализировать тонну информации. Во время гонки пилот ведет обсуждения и дебаты именно с мостиком – пока каждый присутствующий на пит-уолл внимательно всматривается в экраны.

На что же так инженеры так пристально смотрят? Давайте взглянем на их рабочее место подробнее!

Вообще всю информацию выводят на один большой экран, но для удобства визуально разделим его на левый монитор с общей информацией и правый монитор с гоночными данными.

Монитор справа: очень много информации о временах, скоростях и идеальных быстрейших кругах

В верхней части правого монитора находятся общая информация о ходе сессии: обычные часы, время до конца заезда, состояние трека (в смысле флагом – чисто и можно атаковать или есть опасность) и число кругов.

Самая верхняя таблица сверху показывает данные о заезде в удобном для инженеров порядке: отрыв от лидера, разрыв между пилотами, времена и скорости по секторам, время круга, максимальную достигнутую скорость, количество завершенных кругов, тип используемых шин и количество пит-стопов.

Время и скорость в этой таблице – показатели последнего круга. В случае, если гонщик показывает лучшее личное время, то данные окрашиваются в зеленый цвет, если оказывается быстрее остальных 19 пилотов – в фиолетовый, в остальных случаях данные светятся желтым.

Справа от нее еще две таблицы, которые показывают те же данные, но для конкретной машины и уже не о последнем круге, а о лучшем. Приглядитесь, в этой части экрана подсвечены имена Ферстаппена и Переса, потому что в «Ред Булл» сравнивали именно их данные, но если необходимо, то можно переключиться на показатели любого из гонщиков (Например, в самой крайней – покруговки Переса).

В центральной группе слева расположены два блока. Тот, что сверху, показывает сообщения от гоночного директора, другой – сводку о погоде: вероятность дождя, температуру и ветер. В дополнение отображаются и данные прошлой сессии.

Справа большая таблица из пяти частей с информацией о каждом гонщике: лучшие времена в трех секторах, проценты отставания от лидера на отрезке, лучший круг и гипотетический идеальный круг, сложенный из лучших времен на трех отрезках трассы.

В нижней части монитора столбики с данными о гоночном темпе каждого пилота: времена круг за кругом. Цветная подсветка строк – используемый тип шин. Цветовая разбивка та же, что у цветных ободков «Пирелли». Еще есть времена, подсвеченные более ярким оттенком зеленого и фиолетовым – они сосуществуют лучшему личному времени и лучшему времени сессии.

Еще ниже план трассы с GPS метками. Отличается от версии для трансляции в количестве информации: телезрители видят только движение машин по треку, инженеры – микро-секторы и метеоданные в каждой части трассы, информацию об отрывах и радио-переговоры. Но повторы и международная картинка тоже на месте!

Монитор слева: погода, метеорадар, картинка с пит-лейн

В левой части монитора расположен метеорадар. Данные всем командам и ФИА поставляет французская государственная организация Meteo France – подразделение Министерства транспорта. На карте можно наблюдать за движением облаков вокруг трассы, следить за температурой воздуха и трассы, скорость и направлением ветра, атмосферным давлением, влажностью и количеством осадков.

В нижней части два блока. Первый называется «Канал пит-лейн» и показывает условия на трассе (температуры воздуха и асфальта, влажность, скорость ветра) параллельно с той же трансляцией, которую пускают зрителям – чтобы у инженеров на мостике сложилась полная картина происходящего.

Команда может наблюдать за заездами с разных ракурсов: общая трансляция, прямая старта-финиша и вид сверху на зону для пит-стопа. Пит-стопы, кстати, снимают камеры из системы самих команд, а не серии, поэтому кадры с них засекречены. Инженеры используют их, чтобы наблюдать за процедурой смены шин в целом и работой механиков – процесс транслируют и на базу, чтобы там сразу начинали работу над ошибками.

Под ним информация от руководства «Формулы-1»: сообщения от дирекции гонки и графики, которые показывают, за день менялась погода.

«Секретные» мониторы: пит-стопы и телеметрия

У команд есть «секретные» мониторы, расположенные в нижней части пит-уолл на менее заметном месте. Их так скрывают, потому что здесь затаилась информация о болидах: температуры, данные с сенсоров, количество топлива и записи о стратегии. Но одно из самых интересных окон все же показали – его используют для вызова машины на пит-стоп.

В верхней части рядом с именем пилота расположилась кнопка «следующий/закрылки», которая указывает на планируемое время пит-стопа и изменения в угле наклона закрылков переднего антикрыла, в случае, когда необходимо адаптировать обвес машины под изменившееся состояние трассы или предпочтения пилота.

Чуть ниже отображается стратегия на случай возникновения стандартной машины безопасности и виртуального сэйфти-кара. Здесь так же отображается предполагаемое количество позиций, которые гонщик потеряет на пит-стопе.

За ней – кнопки, вызывающие на остановку. Всего их четыре: две, чтобы позвать пилотов по одному и две для двойного обслуживания с указанием того, кто должен «нырнуть» в боксы первым.

Меню в нижней части позволяет указать на все особенности пит-стопа: устанавливаемый комплект шин, информацию о необходимости замены крыла и штрафах, которые необходимо отстоять, прежде чем механики смогут приступить к работе.

Но самый редкий зверь – телеметрия, особенно сравнение своих машин с чужими. Часто работники команд даже пытаются проследить, чтобы на них не смотрели камеры в момент изучения или вынести окно в самую незаметную зону.

Конфигурацию экранов можно менять. Наблюдать в трансляции или на GPS-карте за одним из своих болидов, его телеметрией, временах и отрывах от определенных соперников, следить за погодой через данные от Meteo France или даже открыть простой сайт, которыми пользуемся и мы вне «Ф-1», отслеживать прохождение разных мини-секторов в зависимости от сессии.

Каждый владелец рабочей точки настраивает выдачу информации под себя – включая размеры каждого окна.

Чтобы избежать неудобств и каждый раз не проводить настройку заново, места на пит-уолл жестко закреплены. Даже не каждый член команды может туда попасть.

Например, в «Ред Булл» стратег сидит между боссом команды и главным гоночным инженером, потому что есть вероятность, что во время заезда придется принять критическое решение по обеим машинам. А спортивный директор сидит в конце пит-уолл со стороны въезда в гаражи, чтобы наблюдать за въездом на пит-лейн – вдруг придется подать срочный сигнал механикам о пит-стопе или сходе. Гоночные инженеры сидят на другом конце, чтобы у них была возможность наблюдать за трассой, но не у всех команд: в «Мерседесе», например, их перенесли на «инженерный мостик» внутри гаражей, чтобы рев болидов не отвлекал и не мешал общению с пилотами, а камеры не подсматривали данные.

А вы бы справились с таким объемом информации на экране под давлением необходимости принять решение за секунду?

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon