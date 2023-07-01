Гонщик «Ф-1» чуть не перевернулся – наехал на собственное колесо у гаражей! И ответил мегакругом на фэйл механика
Герой дня.
Спринтерский формат «Формулы-1» = хаос: в этот раз на Гран-при Австрии механик «Хааса» от нервов не убрал колесо из-под выезжающего на одну из квалификационных попыток Нико Хюлькенберга.
№27 едва не перевернулся:
«Ох, не так много с этим можно сделать», – отметил ему в ухо абсолютно спокойный гоночный инженер.
Нико ответил – четвертым по скорости кругом в квалоспринте.
Это было эпично!
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