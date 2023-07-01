Герой дня.

Спринтерский формат «Формулы-1» = хаос: в этот раз на Гран-при Австрии механик «Хааса» от нервов не убрал колесо из-под выезжающего на одну из квалификационных попыток Нико Хюлькенберга.

№27 едва не перевернулся:

«Ох, не так много с этим можно сделать», – отметил ему в ухо абсолютно спокойный гоночный инженер.

Нико ответил – четвертым по скорости кругом в квалоспринте.

Это было эпично!