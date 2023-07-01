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Гонщик «Ф-1» чуть не перевернулся – наехал на собственное колесо у гаражей! И ответил мегакругом на фэйл механика

Гран-при Австрии
Формула-1 Формула-1
Хаас Хаас
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Авто Авто

Герой дня.

Спринтерский формат «Формулы-1» = хаос: в этот раз на Гран-при Австрии механик «Хааса» от нервов не убрал колесо из-под выезжающего на одну из квалификационных попыток Нико Хюлькенберга.

№27 едва не перевернулся:

«Ох, не так много с этим можно сделать», – отметил ему в ухо абсолютно спокойный гоночный инженер.

Нико ответил – четвертым по скорости кругом в квалоспринте.

Это было эпично!

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1 комментарий

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Puff-Nootey
Злой Халк - результативный Халк )
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