Английская забава.

Перед Гран-при Испании популярный твиттер-аккаунт History Vids запостил один гоночный ролик – и сорвал банк в 20 млн просмотров за пару дней, 188к лайков и комментарий виртуальной команды пилота «Ф-1» Ландо Норриса Quadrant «Интересно».

«Кому нужен просмотр «Ф-1», когда можно смотреть гонки двухэтажных британских автобусов»

И правда – это стоящее зрелище:

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«… и мы начинаем это Гран-при двухэтажных автобусов на 15 кругов! №2 едет с полным поворотом руля, но №7, кажется, нашел больше сцепления в этот раз и проехал по внешней траектории. Он вырвался в лидеры! Это 12-й круг, осталось 3. А посмотрите на битву этих троих – они явно пойдут в финальный поворот вместе. Седьмой явно понял, что внутри немного сколько, и №2 тоже пошел обгонять его снаружи. И №2 пересекает финишную прямую первым!»

Понравилось? Тогда вот полная версия:

Это кусок из выпуска британской программы World of Sport с канала ITV – за 1982-й. Программа шла несколько часов подряд и покрывала много видов спорта: футбольные превью, рестлинг, результаты скачек, снукер, дартс и остальные активности, которым только занимались в Британии.

Главная идея блока и заключалась в рассказе о событиях спортивного минора – чем занимались жители страны за пределами топовых лиг, как они за это болели, кто там лучший.

И в 1982-м в эфир попал сюжет о гонке двухэтажных автобусах в Нортгемптоне – одном из городков в «гоночной долине» между Лондоном и Бирмингемом. В нем каждый год проходит карнавал-ярмарка – что-то вроде Дня города. И в 80-х на нем проводили гонки на лондонских автобусах марки «Даймлер» Fleetlines – на видео финал соревнования из шести экипажей в составе пилота и споттера.

Автобусы спонсировали разные локальные (и не очень) компании – иначе автоспорт слишком дорогой на любом уровне. В комментариях на реддите и других соцсетях постоянно приходит люди из того региона, которые рассказывают байку, что вообще-то результат ожидался договорным и победить должен был автобус Acorn Computers. Но выиграла местная радиостанция – гонщика зовут Терри Теллин.

Откуда взялась идея такого заезда? Так-то она не выглядит совсем уж неуместной: Англия – одна из самых гоночных стран планеты, большинство команд «Ф-1» даже располагается там.

А реальные и полупрофессиональные гонки на всевозможных списанных автобусах до сих пор проводят. Двухэтажные с открытым верхом не допускают на старт в дождь, но выглядит все еще адреналиновой бойней:

Сходили бы на такую гонку?