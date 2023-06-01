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На Гран-при Испании фанаты выбрали гонщиком дня Льюиса Хэмилтона – ведь семикратный чемпион с четвертого места пробился на второе, обогнал «Феррари» и выглядел полноценной второй силой после Макса Ферстаппена.

Но только посмотрите, как же хорош его напарник Джордж Расселл! Вообще-то парень сделал все ровно то же самое – включая обгон «Феррари» – но с 12-го стартового места после фэйла в квалификации.

Он, кстати, произошел при участи Льюиса Хэмилтона – тот недопонял обстановку на треке, пошел на обгон напарника сорвал тому решающий быстрый круг.

Но Джордж уже на старте все исправил – буквально одним рывком с 12-го за спины фаворитам! Как же красиво – сразу несколько обгонов, пока его не вытолкнули за пределы трека:

Дальше – обгоны Алонсо и Окона: Расселл пробился в топ-5 уже на 11-м круге.

Затем – труднейшая работа со стратегией: Джордж растянул самый мягкий «софт» на 25 кругов – больше, чем кто-либо:

Пришлось так трудно, что №63 даже запотел весь визор. И принял капли пота за дождь – передал о нем на мостик на 28-м круге:

А 4 круга спустя пришло озарение:

«Кто-то еще говорил о дожде? Кажется, это просто капли пота внутри моего шлема».

Впереди еще ждала половина гонки и обгоны Стролла и, в конце концов, «Феррари»: Сайнс пытался стряхнуть «Мерседес» и перекрыть внутреннюю траекторию, но Расселл проскользнул на подиум:

На последних кругах ему еще и пришлось ускоряться, чтобы спасти место в топ-3 от Переса: «Ред Булл» отыгрывал по секунде с круга после финального пит-стопа, и Джордж вновь атаковал как мог.

Удалось!

Похоже, новинки «Мерседеса» действительно работают:

«Удивлен тому, что оказался на подиуме, – сказал Расселл после финиша. – Спасибо команде за то, что предоставила мне такую отличную машину. Надеюсь, это хороший знак для команды, что все и дальше будет так складываться.

Ощущения стали заметно лучше. Ты просто проезжаешь круг за кругом, и сравнивая времена на круге с соперниками вокруг – с «Феррари», с «Астон Мартин», – и понимаешь, что едешь все быстрее и быстрее.

Мы знаем, что смогли добавить машине прижимной силы и улучшили рабочее окно настроек, так что в целом я просто рад оказаться на подиуме. Разницу делают не боковые понтоны. Да, новые понтоны могут быть фактором, но главная магия находится не там. Главная магия – под машиной, на днище. И это касается всех команд. И нам предстоит еще очень много работы, чтобы догнать Макса.

Я определенно был уверен в своих силах и возможности прорваться вперед. У нас был отличный гоночный темп, я был сильно расстроен неудачей в квалификации. Все это лишь доказывает, что всегда нужно продолжать верить

С «дождем» правда возникла небольшая путаница. Еще в начале гонки я знал, что мои волосы оказались не заправлены в балаклаву. Поэтому они постоянно болтались, что было довольно неприятно.

Потом я начал тормозить и вдруг увидел на визоре капли дождя. Но потом я довольно быстро понял, что на самом деле это были капли пота с моих волос – и они просто попали на визор в момент торможения».

А кто для вас главный герой Гран-при Испании?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency; East News/Lluis GENE / AFP