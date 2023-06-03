Неразбериха.

Квалификация к Гран-при Испании выдалась немного хаотичной для «Мерседеса»: Льюис Хэмилтон – 5-й (в 0,002 секунды позади «Альпин» и в 0,03 секунды позади «Макларена!»), Джордж Расселл вылетел во втором сегменте и стартует 12-м, а самым ярким моментом обоих стала авария на стартовой прямой:

Хэмилтон ехал за напарником, решил того обогнать, взял левее, как №63 тоже начал смещаться мимо «Феррари» – в итоге вылет на траву, крэш и сломанное антикрыло.

«Джордж просто сбросил. Крайне опасно. Машина повреждена».

Расселл включился в эфир с извинениями и негодованием к мостику: «Вы не сказали мне, что позади другая машина»

«Мне жаль, ребята, но я не понимаю, какого черта происходит с этой сессией. Все пошло не так: я подпрыгиваю на высоких скоростях, шины не работают».

И ситуация действительно очень глупая: Хэмилтон уже поставил время для топ-5, но все равно решил зачем-то обогнать Расселла – которому требовался один хороший и чистый быстрый круг. Затем Льюис не стал сбрасывать и все равно решил обогнать напарника по траве – хотя круг уже явно не пошел бы в зачет, и рисковать уже не требовалось. Джордж просто сдвигался подальше от «Феррари»и точно не ждало помехи слева. Они же даже не боролись друг с другом, как Хэмилтон и Росберг в знаменитом крэше здесь же семилетней давности:

Кстати, бывший напарник Хэмилтона по той аварии уже высказался об инциденте – Льюису стоило бы извиниться: «Джордж извинился – думаю, это правильно. Но Льюис тоже должен извиниться, ведь он испортил бы круг Джорджа, если бы обогнал. Оказался бы впереди, Расселл застрял бы за ним – а то была последняя попытка Джорджа пробиться в третий сегмент. Поэтому Льюису тоже стоит извиниться».

«Я просто начинал круг и примерялся к слипстриму от Сайнса, даже не знал, что он сзади, – рассказал Расселл после клетчатого флага. – А затем, к сожалению, произошло кое-что нехорошее».

«Некого винить, это просто недопонимание в гараже во время напряженного момента», – высказался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

Оба заработали проблемы на ровном месте – у Хэмилтона на одно целое антикрыло на уик-энд меньше, а Расселл не попал в топ-10 и вызван к судьям. Непростой момент для «Мерседеса».