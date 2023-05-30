🤯 Неймар признался в любви и Хэмилтону, и «Ред Булл» – в одном эфире на Гран-при «Ф-1» в Монако!
Глор или не глор?
Поездка Неймара на Гран-при Монако уже обрела серьезный резонанс: в «ПСЖ», например, ею недовольны: считают провокацией.
И правда: ведь пока тренер отмазывал его словами «ему тяжело передвигаться», Неймар зажигал в зоне гостеприимства «Ред Булл» с Шараповой, Орландо Блумом, Томом Холландом и десятком других випов на самом гламурном европейском этапе.
Причем именно «Ред Булл» – спонсор его поездки: даже по инстаграму Неймара это отчетливо видно:
С австрийской командой и компанией у футболиста длительные отношения: Неймар гостил у «Ред Булл» еще на Гран-при Испании 4 года назад!
Восхищенный Пьер Гасли, совместное фото с Даниилом Квятом – было все:
Но все-таки самое занятное – ответ на вопрос «какими судьбами на Гран-при Монако?» в эфире Sky Sports на португальском:
«Почему я здесь? Люблю «Ф-1» больше всех других видов спорта. Люблю своего чудесного друга Хэмилтона. Буду продолжать любить и болеть за «Ред Булл» и радоваться за моего друга».
Этот момент настолько впечатлил американский ESPN, что его отрезали для отдельной картинки – да, даже после 2021-го так можно!
Ведь Неймар и правда как бы дружит с Хэмилтоном – они много раз снимались вместе на разных вечеринках:
Да и на следующий день после Гран-при Монако на вечеринке в Lily’sClub тоже обнимались:
Остается вопрос: так глор Неймар, или все-таки нет?
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Фото: Gettyimages.ru/Mike Marsland, Ezra Shaw, Dan Mullan, Mark Thompson
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