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🤯 Неймар признался в любви и Хэмилтону, и «Ред Булл» – в одном эфире на Гран-при «Ф-1» в Монако!

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Глор или не глор?

Поездка Неймара на Гран-при Монако уже обрела серьезный резонанс: в «ПСЖ», например, ею недовольны: считают провокацией.

И правда: ведь пока тренер отмазывал его словами «ему тяжело передвигаться», Неймар зажигал в зоне гостеприимства «Ред Булл» с Шараповой, Орландо Блумом, Томом Холландом и десятком других випов на самом гламурном европейском этапе.

Причем именно «Ред Булл» – спонсор его поездки: даже по инстаграму Неймара это отчетливо видно:

С австрийской командой и компанией у футболиста длительные отношения: Неймар гостил у «Ред Булл» еще на Гран-при Испании 4 года назад!

Восхищенный Пьер Гасли, совместное фото с Даниилом Квятом – было все:

Но все-таки самое занятное – ответ на вопрос «какими судьбами на Гран-при Монако?» в эфире Sky Sports на португальском:

«Почему я здесь? Люблю «Ф-1» больше всех других видов спорта. Люблю своего чудесного друга Хэмилтона. Буду продолжать любить и болеть за «Ред Булл» и радоваться за моего друга».

Этот момент настолько впечатлил американский ESPN, что его отрезали для отдельной картинки – да, даже после 2021-го так можно!

Ведь Неймар и правда как бы дружит с Хэмилтоном – они много раз снимались вместе на разных вечеринках:

 

Да и на следующий день после Гран-при Монако на вечеринке в Lily’sClub тоже обнимались:

Остается вопрос: так глор Неймар, или все-таки нет?

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Marsland, Ezra Shaw, Dan Mullan, Mark Thompson

4 комментария

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Lordk
Ответ Рнпрл Аари
Тупо назвал самого медийного гонщика и самую медийную команду)))
Назвал команду, с которой связан контрактом )
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MFORCE
Нет, не глор... просто п***р
+3
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Рнпрл Аари
Тупо назвал самого медийного гонщика и самую медийную команду)))
0
0
0
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Рнпрл Аари
Ответ Lordk
Назвал команду, с которой связан контрактом )
ну эт очевидно по статье
0
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