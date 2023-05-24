Прямо после финиша.

Осенью 2020-го баскетбольная легенда Майкл Джордан купил себе команду в главных гонках США – NASCAR. Назвал ее 23XI Racing в честь игрового номера и подписал единственного темнокожего пилота чемпионата Баббу Уоллеса – все для борьбы с расизмом.

«Время кажется идеальным, поскольку NASCAR развивается и все больше и больше принимает социальные изменения. В дополнение к недавним пожертвованиям, которые я сделал для борьбы с расизмом, вижу в этом шанс обучить новых пилотов и открыть больше возможностей для темнокожих в автоспорте», – говорил тогда Майкл.

Телепортируемся в май 2023-го: Уоллес участвует в Гонке всех звезд NASCAR, проигрывает на финише чемпиону 2021-го Кайл Ларсону, берет второе место, проезжает под клетчатым флагом, и ему по радио говорят...

«Возвращайся откуда взялся, придурок. Тебя не хотят видеть в NASCAR»

Этого не было в прямой трансляции, и этого не слышал никто, кроме тех, кто слушал (или переслушивал) все его радиопереговоры – поскольку дело не в сообщении с командного мостика. Кто-то из зрителей хакнул радиоустановку машины №23 для приятного послания.

Но только террорист промахнулся: представитель 23XI Racing признался в интервью Autosport – Бабба не услышал сообщение. Такое бывает: в машинах NASCAR шестилитровый атмосферник V8 на 670 л.с. иногда глушит вообще все вокруг.

Другая возможная причина, почему до Уоллеса не дошло сообщение – чисто техническая. NASCAR – старомодная серия, ее оборудование для радиопереговоров – набор достаточно старых передатчиков и приемников за $1000, и фанаты до сих пор имеют возможность иногда ловить сигнал обычными домашними радио, отслеживая сигнал сканером. Подключиться теоретически тоже можно, но если передатчик будет недостаточно сильным, сигнал может дойти до других кастомных приемников, но не доберется до перегруженного людьми и машинами стадиона. К тому же, обычно в таких условиях радио используют простейшие системы опознания «свой-чужой» в виде нескольких установленных сигналов, проигрывающихся в начале и конце сообщения – приемник реагирует на них и подключается (а затем отключается). Без них он просто отфильтровывает эфир – и внезапный хейтер высказался только на других слушателей.

Тем не менее, NASCAR подтвердил начало расследования случая взлома радиоканала.

Уоллес – вообще самый ненавистный гонщик NASCAR с огромным отрывом. По исследованию Gambling.com, доля комментаторов в Твиттере под постами серии с негативной оценкой Баббы – 30% от всех авторов с прошлого февраля по прошлый август.

И ни у кого из американских журналистов не вызывает сомнений источник ненависти – именно его цвет кожи. Для Баббы расизм – больная тема: например, в 2020-м он заподозрил в петле для открытия боксов символ «Ку-Клус-Клана» для казни темнокожих. Дошло до расследования, кучи обвинений и привлечения к делу ФБР.

Тогда правда вскрылась, и вышло очень неловко.

Еще Бабба поддерживал бан флага Конфедератов на гонках (символ южан-рабовладельцев в Войне за независимость – солидная часть фанатов NASCAR из таких консервативных штатов) и разорвал отношения с дизайнером шлемов, высказавшимся против такого запрета в чемпионате.

Иронично, к чему все пришло теперь.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton