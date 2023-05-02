Ностальгия и модерн
Блог

Вин Дизель снял промо к «Форсажу» прямо на треке перед Гран-при «Ф-1». И пошел в гости – смотреть на болиды

Форсаж 10 Форсаж 10
Гран-при Майами
кино кино
кино кино
Вин Дизель Вин Дизель
светская хроника светская хроника
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

Мишель Родригес даже прокатил один из пилотов.

На 19 мая запланировала мировая премьера десятого фильма по вселенной «Форсажа» – Fast X. Ее предполагают финальной – и потому рекламировать собираются с максимальным размахом.

Вот Вин Дизель, Мишель Родригес и их машина прибыли в Майами на трек «Ф-1» прямо на медиадень перед Гран-при – для съемок промоматериалов:

А затем – экскурсия по паддоку:

«Мы здесь на распаковочном дне. Нам оказали честь и пригласили в паддок посмотреть, как собираются машины после путешествия из Азербайджана. Да… Жил ради этого».

Актер сходил в «Хаас» и «Альпин» – повидал Кевина Магнуссена:

И Эстебана Окона:

Но главная остановка – в «Макларене»:

Там они пообщались с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом:

Хотя Норрис больше в оборот взяла Мишель – села с пилотом в суперкар «Макларен» 600LT мощностью 600 л.с.:

«Очень круто и злобно. Немного опасно, но круто», – резюме Мишель.

Кайли Миноуг засветилась на Гран-при Австралии: смутила босса «Ф-1» танцем под собственный хит!

Бекхэм ворвался на «Ф-1» в Майами: разминал Леклера мячом перед гонкой, заглянул в боксы ко всем фаворитам

Худший взмах клетчатым флагом в истории от Тима Кука, Брэд Питт повсюду, Шакил О’Нил на индейском масл-каре – могучая атмосфера на «Ф-1» в Техасе

Фото: Соцсети Марка Саттона, «Альпин», «Хааса», «Макларена»; globallookpress.com/HOCH ZWEI, AMG, Dppi

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Лебедевъ
Потрепала, конечно, жизнь Вина. С другой стороны ему уже 55, так что форма всё-таки уважаемая
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
felipe89
"Хотя Норрис больше в оборот взяла Мишель" - это как? )

Вы хоть читаете, прежде, чем это выкладываете? И на фото Оскар, а не Ландо
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Андрей Лебедевъ
Потрепала, конечно, жизнь Вина. С другой стороны ему уже 55, так что форма всё-таки уважаемая
Там Арни в 75 лучше выглядит
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Постарел Вин Дроссель...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Андрей Лебедевъ
Потрепала, конечно, жизнь Вина. С другой стороны ему уже 55, так что форма всё-таки уважаемая
Ну он продюссер одной из самых кассовых франшиз последних лет и по этой причине уже нет необходимости держать себя в идеальной форме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sprit
Ответ felipe89
"Хотя Норрис больше в оборот взяла Мишель" - это как? ) Вы хоть читаете, прежде, чем это выкладываете? И на фото Оскар, а не Ландо
зачем читать, надо хайповать!!1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий