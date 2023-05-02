Мишель Родригес даже прокатил один из пилотов.

На 19 мая запланировала мировая премьера десятого фильма по вселенной «Форсажа» – Fast X. Ее предполагают финальной – и потому рекламировать собираются с максимальным размахом.

Вот Вин Дизель, Мишель Родригес и их машина прибыли в Майами на трек «Ф-1» прямо на медиадень перед Гран-при – для съемок промоматериалов:

А затем – экскурсия по паддоку:

«Мы здесь на распаковочном дне. Нам оказали честь и пригласили в паддок посмотреть, как собираются машины после путешествия из Азербайджана. Да… Жил ради этого».

Актер сходил в «Хаас» и «Альпин» – повидал Кевина Магнуссена:

И Эстебана Окона:

Но главная остановка – в «Макларене»:

Там они пообщались с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом:

Хотя Норрис больше в оборот взяла Мишель – села с пилотом в суперкар «Макларен» 600LT мощностью 600 л.с.:

«Очень круто и злобно. Немного опасно, но круто», – резюме Мишель.

Фото: Соцсети Марка Саттона, «Альпин», «Хааса», «Макларена»; globallookpress.com/HOCH ZWEI, AMG, Dppi