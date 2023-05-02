Вин Дизель снял промо к «Форсажу» прямо на треке перед Гран-при «Ф-1». И пошел в гости – смотреть на болиды
Мишель Родригес даже прокатил один из пилотов.
На 19 мая запланировала мировая премьера десятого фильма по вселенной «Форсажа» – Fast X. Ее предполагают финальной – и потому рекламировать собираются с максимальным размахом.
Вот Вин Дизель, Мишель Родригес и их машина прибыли в Майами на трек «Ф-1» прямо на медиадень перед Гран-при – для съемок промоматериалов:
А затем – экскурсия по паддоку:
«Мы здесь на распаковочном дне. Нам оказали честь и пригласили в паддок посмотреть, как собираются машины после путешествия из Азербайджана. Да… Жил ради этого».
Актер сходил в «Хаас» и «Альпин» – повидал Кевина Магнуссена:
И Эстебана Окона:
Но главная остановка – в «Макларене»:
Там они пообщались с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом:
Хотя Норрис больше в оборот взяла Мишель – села с пилотом в суперкар «Макларен» 600LT мощностью 600 л.с.:
«Очень круто и злобно. Немного опасно, но круто», – резюме Мишель.
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Фото: Соцсети Марка Саттона, «Альпин», «Хааса», «Макларена»; globallookpress.com/HOCH ZWEI, AMG, Dppi
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