Самый звездный гость этапа.

Сезон в «Формуле-1» постепенно разгоняется – на прошедшем Гран-при Австралии победу одержал прошлогодний чемпион Макс Ферстаппен. За кулисами очередного этапа тоже интересно: на гонку пожаловала рекордная толпа в 444 тысячи человек и австралийская поп-звезда Кайли Миноуг.

Во время гонки Миноуг дала интервью Sky Sports. «Находиться здесь, в моем родном городе, во время такого великолепного события много для меня значит. Болею ли я за кого-то? Нет, я болею за хорошую гонку», – сказала Кайли.

У певицы действительно было хорошее настроение – Миноуг даже потанцевала под собственный хит Can’t Get You Out of My Head. Рядом смущается целый босс «Ф-1» Стефано Доменикали.

Can’t Get You Out of My Head – один из самых успешных синглов австралийской певицы. После выхода в 2001 году композиция добралась до первых мест в чартах 40 стран, а The Guardian и Rolling Stone признают, что этот трек – визитная карточка Кайли.

На данный момент клип на Can’t Get You Out of My Head собрал 340 млн просмотров на ютубе.

Даже спустя два десятка лет Can’t Get You Out of My Head остается популярной – на нее до сих пор делают каверы. Вот, например, кавер от AnnenMayKantereit x Parcels на 80 млн просмотров на ютубе.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson