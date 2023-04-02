Ностальгия и модерн
Блог

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

Формула-1 Формула-1
видео видео
Гран-при Австралии
Авто Авто

Полный провал.

После скандального финала Гран-при Абу-Даби и всего сезона 2021-го в «Формуле-1» постоянно идут споры: гонку надо было останавливать красными флагами и возобновлять с места. Гран-при Австралии 2023-го показал, как бы мог выглядеть рестарт в таких условиях – когда на кону все и обгонять надо прямо сейчас.

Вот как это выглядело по телевизору:

3 аварии, 4 схода 2 вылета в гравий: Сайнс выбил Алонсо (и получил 5 секунд штрафа), Стролл и Перес прокатились за пределами трека, Сарджент вынес де Вриса, Окон и Гасли вынесли друг друга…

А вот все повторы – 2 минуты чистого хаоса:

И в конце все оказалось бессмысленным: гонку вновь прервали красными флагами, потому порядок откатили до момента начала трэша – без вылетевших машин.

Последний круг до клетчатого флага провели за автомобилем безопасности:

И финишировали без борьбы и сложностей:

Кажется, «Формуле-1» пора снова уточнять правила.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

Все о проблемах с болидом «Ред Булл» – неполадки коробки и последствия для тормозов

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Согласен, нельзя проводить старт с места за 2 круга до финиша гонки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tyt
да нормально получилось, зрелищно , а это главное.
лучше бы уже работу под красными флагами запретили , это да.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dani Schestov
Чем дальше, тем чудесатее судьи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий