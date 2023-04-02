Полный провал.

После скандального финала Гран-при Абу-Даби и всего сезона 2021-го в «Формуле-1» постоянно идут споры: гонку надо было останавливать красными флагами и возобновлять с места. Гран-при Австралии 2023-го показал, как бы мог выглядеть рестарт в таких условиях – когда на кону все и обгонять надо прямо сейчас.

Вот как это выглядело по телевизору:

3 аварии, 4 схода 2 вылета в гравий: Сайнс выбил Алонсо (и получил 5 секунд штрафа), Стролл и Перес прокатились за пределами трека, Сарджент вынес де Вриса, Окон и Гасли вынесли друг друга…

А вот все повторы – 2 минуты чистого хаоса:

И в конце все оказалось бессмысленным: гонку вновь прервали красными флагами, потому порядок откатили до момента начала трэша – без вылетевших машин.

Последний круг до клетчатого флага провели за автомобилем безопасности:

И финишировали без борьбы и сложностей:

Кажется, «Формуле-1» пора снова уточнять правила.