Передвижной дом команды «Ф-1» продают за полмиллиона евро. Смотрите, что внутри: три этажа, кухня, офисы, переговорка
«Форс-Индия» несколько лет как превратилась в историю «Формулы-1»: с новым владельцем она пережила уже два ребрендинга. Сперва – к «Рейсинг Поинт», а теперь – к гордым цветам и имени британского бренда «Астон Мартин».
Но наследие «Форс-Индии» еще живо: в Германии неожиданно всплыл моторхоум команды – вероятно, хранился там после финала европейского турне в 2018-м. Его выставили на продажу за 500 тысяч евро (с возможностью торга, если что). Кроме моторхоума в эту стоимость входят еще 6 полуприцепов Hangler для его транспортировки: ведь их обычно перевозят именно по земле на европейских Гран-пи и собирают на месте (а на азиатских и американских этапах просто пользуются более портативными и легкими зданиями).
Продавец предлагает испытать небывалый комфорт и почувствовать себя пилотом «Ф-1» в люксовом доме на колесах с элегантным интерьером, оборудованным всем необходимым: спальными местами, кухней, ванными комнатами, просторным холлом и офисом.
Редкий шанс заглянуть внутрь, чтобы немного разузнать о жизни команды во время уик-энда.
Начнем со внешнего облика. Розовые панели будто у домика Барби – наследие партнерства с BWT (производителем систем водоочистки), которые теперь портит ливрею «Альпин».
До подписания договора и перекраски в цвет спонсора штаб команды был просто серым.
Внутрь розовый цвет тоже просочился – в виде цветных сидений на белых стульях, расположившихся на всех трех этажах.
И постеров с розовыми болидами на стенах.
Обратите внимание на прозрачную полку для наград, установленную прямо напротив выхода, чтобы даже те, кто просто проходит мимо смогли взглянуть на успехи команды. Раньше тут стояли 6 кубков команды за подиумы – все трофеи за 10 лет в серии. В комнате для переговоров принты с машинами — единственный цветной акцент в преимущественно белом пространстве.
Если надоест смотреть на картины, то в любой момент можно выйти на балкон и полюбоваться окрестностями. Кстати, далеко не во всех моторхоумах есть такая возможность.
А вот комната пилота с панорамными окнами. Здесь есть все: и массажный стол, и рабочий, и даже целый шкаф для вещей.
Отличный вариант для офиса небольшой компании!
Единственный минус передвижного дома «Форс Индии» — он уже вышел из «формульной» моды.
Вот так выглядит сейчас выглядит моторхоум «Астон Мартин».
По сравнению с домом «Форс Индии» настоящий люкс.
Неудивительно: старый больше не подходил амбициям будущей команды одного из главных брендов Британии. Зато теперь его может купить кто угодно!
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Фото: motorsportmarkt.de/
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