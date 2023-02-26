Ностальгия и модерн
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Передвижной дом команды «Ф-1» продают за полмиллиона евро. Смотрите, что внутри: три этажа, кухня, офисы, переговорка

Рейсинг Пойнт Рейсинг Пойнт
Форс-Индия Форс-Индия
Астон Мартин Астон Мартин
Формула-1
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«Форс-Индия» несколько лет как превратилась в историю «Формулы-1»: с новым владельцем она пережила уже два ребрендинга. Сперва – к «Рейсинг Поинт», а теперь – к гордым цветам и имени британского бренда «Астон Мартин».

Но наследие «Форс-Индии» еще живо: в Германии неожиданно всплыл моторхоум команды – вероятно, хранился там после финала европейского турне в 2018-м. Его выставили на продажу за 500 тысяч евро (с возможностью торга, если что). Кроме моторхоума в эту стоимость входят еще 6 полуприцепов Hangler для его транспортировки: ведь их обычно перевозят именно по земле на европейских Гран-пи и собирают на месте (а на азиатских и американских этапах просто пользуются более портативными и легкими зданиями).

Продавец предлагает испытать небывалый комфорт и почувствовать себя пилотом «Ф-1» в люксовом доме на колесах с элегантным интерьером, оборудованным всем необходимым: спальными местами, кухней, ванными комнатами, просторным холлом и офисом.

Редкий шанс заглянуть внутрь, чтобы немного разузнать о жизни команды во время уик-энда.

Начнем со внешнего облика. Розовые панели будто у домика Барби – наследие партнерства с BWT (производителем систем водоочистки), которые теперь портит ливрею «Альпин».

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До подписания договора и перекраски в цвет спонсора штаб команды был просто серым.

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Внутрь розовый цвет тоже просочился – в виде цветных сидений на белых стульях, расположившихся на всех трех этажах.

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И постеров с розовыми болидами на стенах.

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Обратите внимание на прозрачную полку для наград, установленную прямо напротив выхода, чтобы даже те, кто просто проходит мимо смогли взглянуть на успехи команды. Раньше тут стояли 6 кубков команды за подиумы – все трофеи за 10 лет в серии. В комнате для переговоров принты с машинами — единственный цветной акцент в преимущественно белом пространстве.

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Если надоест смотреть на картины, то в любой момент можно выйти на балкон и полюбоваться окрестностями. Кстати, далеко не во всех моторхоумах есть такая возможность.

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А вот комната пилота с панорамными окнами. Здесь есть все: и массажный стол, и рабочий, и даже целый шкаф для вещей.

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Отличный вариант для офиса небольшой компании!

Единственный минус передвижного дома «Форс Индии» — он уже вышел из «формульной» моды.

Вот так выглядит сейчас выглядит моторхоум «Астон Мартин».

По сравнению с домом «Форс Индии» настоящий люкс.

Неудивительно: старый больше не подходил амбициям будущей команды одного из главных брендов Британии. Зато теперь его может купить кто угодно!

Где у команд «Ф-1» базы? Нарисовали на карте мира: почти все – в одной зоне одного острова

В «Ф-1» больше не делят бензин с обычными машинами. Раньше он отличался на 1%, теперь важнейший компонент – спирт

Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год

Фото: motorsportmarkt.de/

1 комментарий

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Артем Иванов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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