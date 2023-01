Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?

Поворот на Восток?

Никита Мазепин начал новый год с подтверждения возвращения в шоссейные гонки: после увольнения из «Хааса» и дебюта в ралли-рейдах на «Шелковом Пути» бывший №9 «Формулы-1» стартует 11 февраля в гонках Азиатской серии «Ле-Ман» в составе новосозданной британской команды «99 Рейсинг».

Вот машина – никаких лого МГУ или «Уралкалия», только собственного фонда Мазепина We Compete As One:

Обратите внимание на логотип команды!

Такой же 99 – у ивент-агенства Никиты The 99 Events, организующего роскошные вечеринки в России и Эмиратах:

Так что, похоже, бывший гонщик «Хааса» просто нашел способ обойти санкции ЕС и Великобритании и вернуться наконец в мировые гонки!

«Я рад тому, что возвращаюсь в гонки и буду выступать в Азиатской серии «Ле-Ман». Вместе с напарниками по команде «99 Рейсинг» я надеюсь получить прекрасный опыт выступлений в спорте, который я так люблю», – прокомментировал Мазепин.

Компанию Никите составят бывший пилот «Мировой серии «Рено», GP2 и чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам WTCC Феликс Портейро и молодой британец Бен Барникот – вице-чемпион серии 2021-го и чемпион 2022-го в классе GT и старый знакомый Никиты по юниорским сериям (даже гонялся в «Ф-3» за принадлежавший Мазепиным «Хайтек»).

«Я был напарником Никиты в «Ф-3», потому было бы весело вновь объединиться с ним, чтобы помочь с первым опытом в гонках на выносливость, – рассказал Бен. – Думаю, у нас очень сильный состав. У меня тут неоконченное дело, уверен, мы можем победить».

Казалось бы, 39-летнего Феликса Портейро взяли как ментора и помощника – все-таки он брал второе место в «независимом подклассе» WTCC и побеждал хотя бы по разу во всех сезонах в карьере – однако пока сказать очень трудно:

«Я так счастлив вернуться в гонки после 14 лет перерыва, – признался завершивший карьеру в 2009-м Феликс. – Хочу поблагодарить «99 Рейсинг» за возможность, все в команде – большие профессионалы, а напарники – очень опытные. Надеюсь научиться у Бена и Никиты как можно большему!»

«Азиатская серия «Ле-Ман» – что это за чемпионат?

Это серия гонок на выносливость в трех классах – прототипов LMP2, LMP3 и GT,

Никита поедет в наивысшем классе LMP2 – с одинаковыми у всех шасси Oreca 07 и моторами Gibson GK428 V8 мощностью 600 л.с. Конкуренция предполагается напряженная, поскольку в этом году категория собрала 9 заявок, а всего выставят рекордные 48 экипажей.

Причем состав участников относительно средний – Никита фактически там будет звездой №2. Из уже подтвержденных участников однозначно статуснее только еще один бывший пилот «Ф-1» Пола ди Реста, остальные – юниоры, середняки гонок на выносливость и бывшие участники юниорских академий (вроде Рафаэлле Марчелло из «Феррари»).

Ведь фактически с 2021-го это больше не полноценный «чемпионат Азии», а зимний чемпионат из четырех 4-часовых гонок на автодромах «Яс-Марины» (база Гран-при Абу-Даби) и Дубая (база региональных ближневосточных гонок). Все – в двух городах одной страны: Объединенных Арабских Эмиратов. Там Никита сейчас и живет.

Для остальных команд же «Азиатская серия «Ле-Ман» обычно служит подготовкой для полноценных мировых и европейских сезонов – ведь в классе ГТ и LMP2 выступают в основном те же команды, и гонщики с инженерами и механиками могут поддерживать форму и взаимодействие.

Это аналог перехода РФС в азиатскую футбольную федерацию? «Поворот на Восток» и в гонках?

Нет. Азиатскую серию «Ле-Ман» все равно организует французский автоклуб Automobile Club de l’Ouest (AOC) – он же проводит и тот самый «24 часа Ле-Мана», чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC и Европейскую серию «Ле-Ман». Он все так же подчиняется ФИА – в этом главное отличие от кейса Квята и его перехода в американский NASCAR, у которого своя структура, организация и лицензии.

Китай тоже давно не при делах: последнее деятельное участие в серии он принимал в доковидном 2019-м гонкой в Шанхае – тогда календарь состоял еще из заездов в Австралии, Малайзии и Таиланде. Да и вообще чемпионат всегда лишь на четверть формировался из китайских заездов (1 из 4). Китайских команд и денег в серии тоже давно больше нет, и никакого влияния их федерация на промоутера не оказывает (как и Россия).

То есть при экстраполяции на тему футбола это если бы условный ЦСКА не ушел в Азию, а сыграл без флага на Ближнем Востоке мини-турнир.

Мазепин поедет без флага? Разве он отказывался «менять страну на спорт»?

Судя по всему, да: в предварительном лайнапе (окончательный сформируется только перед квалификацией 10 февраля) у Никиты стоит белое нейтральное знамя – как и у двух других заявленных россиян Вячеслава Гутака и Амира Фейзулина. Еще у двоих другой флаг: французский у Владислава Ломко и эмиратский у Александра Буханцова.

Просто у «Азиатской серии» слишком мало гонок и статуса, чтобы претендовать на статус международного чемпионата – поэтому здесь теоретически можно заявляться по стране, выдавшей гоночную лицензию, а не только по паспорту. Примерно так Ломко гонялся и в прошлом году в «Открытой Евроформуле».

Правда, для заявки под другим флагом нужно иметь лицензию или паспорт другой страны – и, очевидно, не все страны готовы их выдать. Мазепину, очевидно, пришлось заявляться с документами Российской Автомобильной Федерации, а гонщиков с ними допускают только под нейтральным флагом и с подписью бумаг ФИА о «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Последнее требование – ключевое: в него вошли довольно жесткие требования:

признать солидарность с гражданами Украины;

публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;

запрет касается даже униформы, одежды, аксессуаров или других личных вещей и любых деталей гоночных болидов. Под эмбарго попали слова «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимы RUS, RAF и эмблемы РАФ;

запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России в отношении Украины;

признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Именно из-за жестких формулировок сезон 2022-го бойкотировали Квят, российская команда G-Drive Racing и десятки раллистов. Ведь после ряда обновлений законов подписание подобных бумаг уже вполне могло сойти за госизмену и сотрудничество с государством-противником с перспективой тюремного срока.

С учетом этого неудивительны посты Никиты в соцсетях со словами «нейтралитет в нынешних условиях и есть позиция»:

«Я не высказывался на тему сегодняшнего политического конфликта ни с самого его начала, ни с того момента, как вся эта ситуация повлияла на меня напрямую, и я потерял контракт с командой «Хаас».

Отсутствие дискуссионных постов на эту тему и скриншотов новостей в сториз для многих равносильно отсутствию реакции на политические события, но это не так. Я точно так же переживаю эту ситуацию и каждый день пропускаю через себя все это, обсуждаю с близкими людьми.

Как и многие из вас, в ком-то из своих друзей я нахожу поддержку, а с кем-то из близких не могу найти общих точек соприкосновения. Хоть мы можем быть не согласны друг с другом и горячо отстаиваем свою точку зрения, но это все равно территория безопасности – доверительная обстановка.

Для меня, как для публичного человека, соцсети таким местом больше не являются. Удивительно, но поддерживать сегодня этот конфликт в соцсетях или быть против него — равнозначно радикально. Не страшно пожертвовать своей популярностью, «рейтингом» — чем угодно, страшно поставить под угрозу близких людей и то, что удалось создать после стольких потерь.

Кто-то скажет, что это бездействие или боязнь выразить свою позицию. Но в данном случае для меня нейтралитет и есть позиция».

Однако с учетом санкционного статуса Мазепина крайне маловероятен сценарий, при котором его допустили бы до любых гонок под эгидой ФИА без подписания этой бумаги.

И позиция Никиты на этот счет была достаточно нестабильной: до разрыва контракта с «Хаасом» он выражал согласие на нейтральный статус, а после высказывался уже менее определенно.

«Людей осуждать нельзя. Мы спортсмены. У каждого есть свой выбор, его нужно уважать. Тут стоит вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта, и он для тебя важнее, отказаться от своей страны или нет – каждый выбирает сам, но я этого делать не буду» – это Мазепин из сентября 2022-го.

А теперь он заявлен на гонки «Азиатской серии «Ле-Ман» – и точно поедет без триколора, если все же доберется до стартовой решетки. Будете за ним следить?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, PASCAL SAIVET / MPS AGENCY