Шедевральное объяснение главной силы болида «Ф-1» – с постера и лого чешской «Татры» 30-х. Буквально двумя картинками

Наглядно – об аэродинамике.

Болиды «Формулы-1» считаются быстрейшей четырехколесной техникой на планете – хотя существуют и машины с большее мощными моторами (2000+ л.с. против 1000 л.с. у «Ф-1») и более внушительной «максималкой» (даже некоторые серийные модели берут планку 450 км/ч, пока современная «Ф-1» выдает не больше 350 км/ч). Тем не менее, болид победит любого соперника по времени круга на любом автодроме.

Как же ему это удается? Просто машина «Формулы-1» быстрее всех в поворотах – благодаря самому продвинутому и прогрессивному аэродинамическому обвесу в мире. Все проигранное на прямых болиды легко нагоняют в виражах и разгонах – низкий центр тяжести, обтекаемые формы и граунд-эффект решают внушительнее бесчисленных цилиндров, турбин и сжигаемых литров бензина.

Конечно, аэродинамичные формы машин никогда не оставались исключительно частью Гран-при – более того, их активно начали переносить на гражданские потребительские авто еще в 1930-е. И возникла проблема: как наглядно и просто объяснить людям, что такое «аэродинамика» и чем она хороша? Ведь «Ф-1» еще не было, в Гран-при выступали все желающие на самых разных машинах (не всегда максимально обтекаемых и эффективных), и не всегда побеждали самые технически продвинутые.

Отличный подход обнаружила чешская «Татра» – вот один из их рекламных постеров того времени:

Особенно гениален логотип!

Что это? Реклама запущенной в 1934-м машины «Татра» 77 – одного из первых в истории авто-«стримлайнеров» с аэродинамичной формой. Она стала главной фишкой: работа над формами кузова позволили достичь невероятно низкого коэффициента лобового сопротивления в 0,212 у прототипа.

Для сравнения, почти такой – у современного электрического суперпрототипа «Мерседеса» Vision EQXX: модели-полигона для изучения способов увеличения запаса хода на одной зарядке:

У «Теслы» Model S – 0,208:

Модель в продаже получила коэффициент 0,36 (так как многие фишки в серии реализовать не вышло – например, массового производства гнутого стекла просто не существовало) – как у вот этого современного «Астон Мартин»:

А типичная машин того времени – начала 30-х – выглядела примерно вот так:

Это «Мерседес-Бенц» Stuttgart 260, и его коэффициент лобового сопротивления вычислили вообще только в 86-м после изучения в аэротрубе – намерили 0,662.

И до «Татры» автопроизводители, конечно, раздумывали над аэродинамичными формами и работали над новыми версиями кузовов, но чаще всего идеи оставались на уровне прототипов или концептов. Чехи выстрелили первыми – и попали в ловушку: пришлось наглядно объяснять публике, почему у их машины такая необычная форма и зачем вообще это нужно.

В ход пошли даже слоганы вроде «автомобиль будущего»:

Но сама модель вышла немного противоречивой. Да, технологичная форма действительно сработала: с мотором в 75 л.с. монстр массой 1700 кг разгонялся до 150 км/ч и потреблял всего 15 литров бензина на 100 кг (обычно машины такого же класса сжигали минимум вдвое больше).

С другой стороны, все технологии ушли в обшивку: кузов был деревянным, задняя часть вышла перегруженной, и с маломощным мотором «Татра» на высоких скоростях становилась неуправляемой: недостаточная поворачиваемость оказалась кошмарной.

Ходовые качества «Татры» сложно охарактеризовать в двух словах. С одной стороны, благодаря хорошей аэродинамике машина развивала очень солидную для тех лет скорость — до 150 км/ч — при двигателе мощностью всего в 75 л. с., и при этом расходовала около 15 л бензина на 100 км, что было выдающимся показателем: другие машины этого класса расходовали в полтора-два раза больше топлива.

Тем не менее, модель на деле доказала важность работ над аэродинамикой – и в будущем этим путем пойдет и автопром, и все классы гонок, и «Формула-1».

Нынешние болиды увешаны рассекателями, а над их формой каждый год трудятся тысячи умнейших инженеров планеты. Тем не менее,Ю коэффициент лобового сопротивления стремится к 0,7 из-за всевозможных антикрыльев и открытых колес – потому что генерация прижимной силы в поворотах крайне важна. Однако именно изучение обтекаемых форм позволило конструкторам создавать потоки и завихрения именно там, где нужно, снижая лобовое сопротивление в других местах – потому похожих на гражданские машины болидов 50-х «Ф-1» и сделала резкий технологический рывок.

Фото: wikipedia.org