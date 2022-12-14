Вторые по скорости гонки мира после «Ф-1» переходят на лен – из него сделают почти весь корпус болида. Впервые в автоспорте

Прорыв в погоне за экологией.

Слыхали о «Супер-Формуле»? Это японская серия гонок на болидах с открытыми колесами – внешне их техника ближе всего напоминает «Формулу-1» (если не учитывать «Ф-2», конечно). Также «Супер-Формула» может похвастаться и титулом «второй по скорости в мире после «Ф-1» – масштабное исследование журнала Autosport с сопоставлением времен разных болидов на тех же трассах доказало превосходство японских машин над всеми остальными:

Есть и локальные нюансы: например, мощность мотора ограничена 543 л.с., зато два производителя «Хонда» и «Тойота» ведут постоянную гонку улучшений: ищут дополнительные возможности с выдачей крутящего момента, более эффективного расхода топлива и настроек.

Все болиды в «Супер-Формуле» производятся одним подрядчиком по установленным характеристикам, а команды получают одинаковые комплекты деталей и обвеса.

«Шасси и обвес стандартизованы, но можно использовать собственные демпферы, некоторые расходники, детали подвески – это допустимо, – рассказал об инженерной свободе в «Супер-Формуле» погонявший во всей европейской вертикали, «Супер ГТ», японской «Ф-3» и даже «Формуле Е» Саша Фенестраз. – На стороне моторов «Хонда» и «Тойота» используют «Супер-Формулу» не только для поддержания формы пилотов, но и как полигон для вторичного развития двигателей для «Супер ГТ» (там используются те же двухлитровые турбированные V4)».

Шасси производит «Даллара» (поставщик «Индикара», «Формулы-2» и американского «Хааса» в «Ф-1»), а раз в несколько лет общие характеристики пересматриваются.

И для 2023-го «Супер-Формула» подготовила особенное новое поколение машин на ближайшие три года– SF23CN:

Его формы сходу выглядят крайне необычно – как футуристичная «Формула-1»:

Формы специально затачивали под сокращение «грязного турбулентного воздуха», мешающего преследованиями и обгонам. По заявлению серии, тестовый накат в 10 тысяч км показал: новый обвес снизит пиковую прижимную силу всего на 8%, но объем «турбулентного потока» сократится почти наполовину – то есть машина сильно медленнее не станет и, скорее всего, останется №2 в мировом топе по скорости. На первых этапах ожидается падение примерно на 1 секунду с круга, а в процессе знакомства и узнавания болидов команды ускорятся и отыграют часть времени.

Но главную фишку не совсем можно разглядеть глазами – она в материалах для производства корпуса и деталей: их сделают из фирменного льняного волокна от Bcomp. 70% всех частей – больше не углепластик!

Например, вот эта задняя часть: все непокрашенное – изо льна:

Боковые понтоны, днише, часть заднего антикрыла – кроме выхлопа системы охлаждения (материал пока не подружили с разницей в температурах и с моторами):

Секрет – в трубчатой структуре волокон специального сорта растения и особых технологиях плетения от швейцарской компании. Если по-простому, инженеры создают особое армирующее плетение из льняных волокон и формируют ими трехмерную решетчатую структуру, на которую уже прикрепляет «обычные» нити растения.

Переход на новые материалы подготовили в рамках плана Next 50 – с ним «Супер-Формула» пытается стать полностью климатически нейтральной. В его рамках поставщик шик «Йокогама» разрабатывал новые покрышки из натуральных и перерабатываемых материалов, а поставщик топлива произвел CO2-нейтральный бензин (правда, первые гонки пока пройдут без него).

Именно поэтому японский чемпионат выбрал лен и волокна швейцарской фирмы Bcomp – они производятся с сокращением выбросов на 90% по сравнению с карбоновыми деталями, и еще 80% «экономии» выбросов происходит за время жизненного цикла. Для окружающей среды тоже отходы в виде льняных волокон, да и при аварии они безопаснее – детали не разлетаются на тысячи острых осколков, а ломаются и повисают на каркасе.

К тому же, «Супер-Формула» – даже не пионер технологии как таковой: «Макларен» уже брал материал от Bcomp в «Ф-1» для производства сидений и нескольких экспериментальных деталей аэрообвеса, а элементы корпуса из их волокон можно увидеть в «Формуле Е», серии электрических внедорожников Extreme E и в гонках класса GT4 на болидах «Порше», «Мерседеса» и «БМВ».

В 2020-м детали из растительного волокна даже позиционировались как «бюджетные» – на 30 процентов дешевле по сравнению с традиционным карбоном. «Макларен» якобы при стоимости обычного ложа для пилота в 2 тысячи долларов экономил на инновации примерно $600 с экземпляра.

Также разработка Bcomp, по заявлению «Макларена», гасит вибрации в пять раз лучше любого углепластика! Кажется, высокие поребрики в Японии перестанут быть проблемой.

Будущее уже здесь.

Фото: superformula.net; twitter.com/thebcomp