Чемпион подрифтил вокруг кубка, упер машину в стену и выскочил на крышу – колеса все крутились и жгли резину! И все – сразу после финиша

Грандиозное празднование в главных гонках Австралии.

А вы знали, что Австралии в гонках участвуют психи? Если сомневались – посмотрите, как праздновал титул Шейн ван Гисберген в главной серии страны Supercars (бывшая V8 Supercars, если что):

Сразу после финиша гонки на 500 миль (или 78 кругов – 2 часа чистого времени) 33-летний новозеландец рванул к кубку, покрутил вокруг него пончики, упер машину в стену, выскочил на крышу покрасоваться перед фанатами, сбегал за кубком… А колеса все крутились и жгли резину!

Зрелище с трибун – фееричное:

И ведь безумие Шейна даже не спишешь на чрезмерные эмоции от редкого прорыва: это уже его третий титул при 75 победах в гонках. Более того, это чемпионство – второе подряд за два года, а в 2022-м он выиграл 21 заезд из 34-х. Но, должно быть, именно поэтому он так и праздновал: сезон вышел рекордным – предыдущее лучшее достижение Скотта Маклофлина насчитывало только 18 побед. Так что ван Гисберген вошел в историю – и победами, и безумным перфомансом после финиша.

«Надеюсь, я приблизился и к титулу за самые чемпионские пробуксовки в истории», – написал Шейн в соцсетях.

Как у него это получилось? Посмотрите вот на эту самую близкую запись: чемпион – без ботинка!

Он остался в салоне и все еще давит на педаль.

«Он как-то раз обсуждал такое по ходу сезона с первым механиком – какой уровень нажатия на педаль потребуется, – признался менеджер его команды Марк Даттон. – Но мы такое точно не планировали!»