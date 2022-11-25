«Не знал, что боссы «Ф-1» так круто гоняют». Гвардиола – в восторге от быстрого круга с шефом «Мерседеса» по треку для Гран-при

Сходил на финал в Абу-Даби.

Параллельно со стартом ЧМ-2022 в Абу-Даби закрывался сезон «Формулы-1» – и многие футбольные гости Катара отлучились на денек-другой в ОАЭ, чтобы насладиться гонками.

Одним из них стал босс «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола – причем он попал в программу «быстрых кругов «Пирелли», а в качестве гонщика ему дали другого могучего менеджера: шефа «Мерседеса» Тото Вольффа.

«Ты хорош? Я полагаюсь на тебя!» – говорил перед заездом Пеп. И не зря – кажется, ему понравилось:

«Я не волнуюсь, я доверю. Честно. Почему ты не гоняешь? Это ж лучше, чем просто руководить! Я выжил, я выжил. Ты хорош. Не знал, что босс так гоняет!»

Видимо, Гвардиоле не рассказали, что вообще-то раньше Вольфф и был гонщиком – даже как-то чуть не погиб в погоне за рекордом «Нюрбургринга».