Последний круг Феттеля в квалификациях «Ф-1» – могучий. Смотрели отец Себа и создатель его шлемов с семьей

Тащит аутсайдера на 6-е место Кубка конструкторов.

Себастьян Феттель уходил из «Формулы-1» четырехкратным чемпионом, но последние два года в «Астон Мартин» не слишком удались: 1 подиум и 3 финиша в топ-5. С новым регламентом 2022-го все стало только хуже: машина редко пробивалась в топ-10 квалификаций, поднималась выше 8 места только с невероятными усилиями пилотов, и в Кубке конструкторов «Альфа Таури» и «Хаас» удалось обогнать в битве за 7 строчку только во второй половине сезона.

«Машина этого года оказалась не такой конкурентоспособной, как мы надеялись, – признал Феттель перед последним этапом в Абу-Даби. – В этом году мы хотели добиться заметного прогресса в сравнении с прошлым сезоном, но не преуспели. Сейчас мы на том же уровне. Я не ищу виновных и не говорю, что мы плохо работали. Просто я реалист. У нас были большие надежды, но они не оправдались.

Я не жалею. Не думаю, что эти два года были бесполезными, хотя мы набирали не так много очков, как хотелось бы. Мне понравилось работать с командой, знакомиться с разными людьми и подходами.

Эти два года были сложными, поскольку я не привык к выступлениям в конце пелотона. Опыт оказался новым, временами был трудным, но я многое узнал.

Когда ты впереди, то не обращаешь внимания на происходящее позади – ведь это на тебя не влияет, ты не осознаешь, как стараются команды в хвосте пелотона. Но если ты не добиваешься хороших результатов, это не значит, что ты плохо трудишься».

Это точно: только посмотрите на последний квалификационный круг Себа в «Формуле-1» – он выложился полностью и в 5-й раз в сезоне добыл для «Астон Мартин» 9-е место:

Обогнал Риккардо и почти достал Окона и Норриса в более быстрых «Альпин» и «Макларене»:

Да, Алонсо вместе с главными конкурентами в битве за 6-е место Кубка конструкторов из «Альфа Ромео» вылетели намного раньше!

«Машина оживала. Я очень комфортно чувствовал себя в конце первого сегмента, а затем во втором, так что смог провести третий, – порадовался Себ. – В целом сессия хорошая. Сейчас я все еще в боевом настрое, но перед квалификацией были эмоции.

Также перед нами стоит большая задача, попытаемся опередить «Альфа [Ромео]» и заработать как можно больше очков, чтобы, возможно, добраться до шестой строчки в Кубке конструкторов». (Сейчас разрыв – 5 баллов, Cебу надо приехать 7-м, если Боттас и Чжоу не попадут в топ-10).

Причем за важной поездкой Себа наблюдал отец – Норберт приехал на Гран-при (хотя обычно посещает только европейские этапы) и привез старые картинговые комбинезоны и шлемы сына:

А еще чемпион привез в Абу-Даби семью дизайнера своих шлемов Йенса Мунзера:

Вот главные моменты последней субботы Феттеля в «Ф-1»:

Эпоха уходит – хоть с такими результатами Себ уже и сам не уверен, что навсегда: «Хотелось бы сказать, что ухожу насовсем, но если честно – не знаю. Все говорят мне, что через три месяца я захочу вернуться. И, может, через два года я вернусь в качестве гонщика. Или просто в команду. Сейчас я хочу радоваться жизни с семьей. Посмотрим».

Фото: instagram.com/astonmartinf1