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«Феррари» потеряла все уже ко второму повороту: сперва проиграла старт, затем – вынос от «Мерседеса»

Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Гран-при США
Феррари Феррари
Формула-1
Мерседес Мерседес
Авто Авто

Неудачный день Сайнса.

Гран-при США начинался очень радостно для «Феррари»: Шарль Леклер и Карлос Сайнс оказались быстрейшими в квалификации – поул достался испанцу, а Макс Ферстаппен по чистой скорости остался третьим.

Однако гонку Шарль начал на 12-м из-за штрафа за новый мотор, а Сайнсу первые метры… Не удались.

Сперва он проиграл старт Ферстаппену, а в первом повороте его вынес Джордж Расселл, допустивший ошибку на торможении при попытке обогнать Льюиса Хэмилтона по внутренней траектории:

№63 пострадал от хорошего старта и явно не ожидал такого замедления от Сайнса и Ферстаппена впереди, однако судьи все равно наградили пилота «Мерседеса» штрафом в 5 секунд – пусть обычно за инциденты в первом повороте и не штрафуют.

Тем не менее, Карлос сошел из-за утчечки воды вследствие аварии – видимо, потому столкновение рассудили и жестче обычного.

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