Блогер так похоже пародировал гонщиков «Ф-1», что им подменили пилота на разговоре с шефом «Мерседеса». Помогли комбинезон и шлем

Неловко.

«Формула-1» палит из всех маркетинговых орудий на Гран-при США – не увернулись даже ютуб-блогеры. На этап в Техас привезли могучего пародиста Конора Мура с полумиллионом подписчиков – он прославился как гений копирования манеры и голоса гонщиков, футболистов и тренеров. Но самые известные его ролики – с воссозданием цитат пилотов: они собирали по несколько миллионов просмотров, а когда их показали Максу Ферстаппену, Серхио Пересу, Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу, реакция вышла вот такой:

«Вас заметили»:

И на Гран-при США Мура подхватил «Мерседес» – и попытался обмануть шефа команды Тото Вольффа в весьма неловкой пародии на Джорджа Расселла:

Шлем: Да, смотри, я чувствую себя реально уверенно в машине. Знаешь, она отлично едет… Реально хорошо. Думаю, мы правда приближаемся к цели, и я накачан уверенностью, Тото. (Примерно обычное интервью Расселла после удачной сессии).

Тото: Это замечательно, Джордж.

Шлем: Да, смотри, я хочу сильно закончить год…

Джордж: Это кто еще?

Шлем: Да это ж я, Джордж, Тото.

Джордж: Не, это точно не я.

Тото: Сними шлем.

А после Расселл забирал обратно экипировку – но разрешил Конору оставить комбинезон, потому что тот натянул его «без другой одежды»:

Актерская игра парней из «Мерседеса», конечно, сделала ролик весьма неловким, зато… Как вам, похоже получилось у Мура?