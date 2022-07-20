Еще не забыли, что в «Ф-1» были грид-герлз? Cкучаете без них? Как гонки, стали хуже?

Пятый год без девушек на стартовой решетке.

В 2018-м перед стартом сезона «Формулу-1» сотрясло: в процессе радикального ребрендинга, модернизации и разворота на американскую и в принципе более широкую аудиторию новые владельцы прав на серию из «Либерти Медиа» объявили о завершении традиции грид-герлз.

Стамбул, 2008

Гран-при остались без девушек на стартовой решетке, без красивых держательниц номеров и зонтиков, и без прелестных подносчиц призов.

Остин, США, 2013

«Появление грид-герлз было одним из основных продуктов «Ф-1» на протяжении десятилетий, но эта традиция не сходится с тем, что мы считаем главными ценностями «Формулы-1» как бренда, – объяснял коммерческий директор чемпионата Шон Братчес. – Это противоречит современным социальным нормам. Мы также не считаем, что данная традиция подходит современной «Формуле-1» и ее болельщикам – как старым, так и новым».

Берни Экклстоун заигрывает с грид-гелз. Будапешт, 2005

Барселона, 2002

Решение принимали на фоне революции в определении «контента, разжигающего ненависть» на YouTube и в соцсетях, которую продвигали прежде всего активистки из феминистической среды. Под удар попало бессчетное число каналов и роликов по всему миру: YouTube на время покинуло большинство крупных рекламодателей, Google недосчитался 750 миллионов долларов, а последствия изменения алгоритмов в виде проблем с монетизацией ощущались годами.

Правда, не все Гран-при сразу исключили девушек со стартовых решеток: в России и Сингапуре сохраняли традицию до 2019-го: в азиатской стране – из-за спонсорского рекламного контракта с местными авиалиниями (девушек одевали в стюардесс Singapore Airlines), а у нас – просто потому, что всем нравилось. Но – в измененном формате: табличек им больше не давали и свободно на пит-лейн не пускали.

Сочи, 2017

«Мы вместе с владельцами «Формулы-1» нашли красивое решение: девушки впервые держали флаги стран во время церемонии открытия и гимна, выводили детей на стартовую решетку, встречали пилотов и вообще были так органично интегрированы в торжественную часть, что в итоге все понравилось даже самым революционно настроенным членам руководства, – рассказывал нам представитель промоутера Гран-при на тот момент Сергей Воробьев. – Они политику не изменили и грид-герлз официально на других Гран-при (кроме Сингапура) не будет, но у нас практика их приглашения продолжится благодаря тому, как мы красиво договорились

Мы хотим, чтобы девушки имели возможность реализовать себя там, где им хочется – в том числе на официальных церемониях Гран-при».

В сообществе тоже не совсем поняли ограничения: в целом мнение боссов и пилотов можно выразить словами бывшей гонщицы программы «Уильямс» Сьюзи Вольфф: «Если спросить самих девушек на стартовой решетке, то вряд ли кто-то из них откажется от этой работы. Грид-герлз – часть «Формулы-1» и автоспорта в целом».

Это правда – сборка цитат от бывших грид-герлз до сих пор остается самым заплюсованным постом в истории блога «Ностальгия и модерн»: +480!

Ковид закрыл последние лазейки: из-за пандемии, карантинов и правил дистанцирования в 2020-м на треках ввели правила «пузырей» для команд (с запретом контактов за пределами круга коллег), а многие гонки прошли без зрителей. Естественно, всем оказалось не до грид-герлз, а Сингапур с их спонсорским контрактом вернется только 2 октября – и не факт, что девушки там останутся (точно не на стартовой решетке – да и контракт за такой срок тоже могли осовременить).

А вы как, скучаете без них? Гонки стали хуже?

Модель Кэти Прайс на «Джордане». Барселона, 1998

Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Vladimir Rys, Andreas Rentz, Mark Thompson, Marcus Brandt, Clive Mason, Lars Baron /