Вау, в «Мерседеса» – чудотворцы: пересобрали оба разбитых болида за шесть часов. Склеивали и меняли запчасти, как детальки из «Лего»

Пришлось просить помощи у «Астон Мартин».

Пятничная квалификация закончилась для «Мерседеса» очень неудачно: третий сегмент оба болида закончили в стене (скорее всего, из-за сильного ветра) и получили серьезные повреждения.

Сначала в 7-м повороте сорвало Льюиса Хэмилтона:

Сессию остановили красным флагом, а как только возобновили, то с трассы улетел и Джордж Расселл – прямо в последнем повороте.

Механики пострадали не меньше: им предстояла тяжелая работа по восстановлению болидов.

«Мне так стыдно перед командой, – сказал после квалификации Хэмилтон, – все так упорно работали над машиной, и мне очень неприятно возвращать ее поврежденной».

«Я думал, что у меня появилась возможность занять третье место, – говорил Расселл. – Оказалось, нет. Приношу извинения команде и парням в гараже».

«У нас повреждены оба днища, обе коробки передач, которые еще нужно проверить, заднее крыло и прочие детали и мелочи. В гараже все выглядело так, будто кто-то уронил на пол машину из Лего», – сказал босс команды Тото Вольфф.

Действовать пришлось быстро: по ночам в «Ф-1» теперь работать запрещено, и на ремонт оставралось только шесть часов: вечером и с утра. До машин персонал допускали только в 9:30 (за три часа до второй практики), так что время поделилось пополам: первые три часа ушли в пятницу на проверку машин и подготовку новых компонентов, а вторые три – на их установку в субботу.

«Замена шасси у Льюиса, ремонт днища и крыльев, проверка силовой установки и многое другое… Так много работы и всего шесть часов, но мы делаем все возможное, чтобы выпустить парней на трек во второй практике», – апдейтил фанатов «Мерседес» в соцсетях.

Хэмилтону досталось новое шасси и большинство новых деталей, поскольку повреждения у него оказались сильнее. Потому собирать болид Расселла пришлось буквально из осколков с помощью клея и скотча – вот так выглядело днище машины №63 перед тренировочными заездами:

Главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин честно признал нехватку деталей: «В результате обеих аварий на каждой машине пострадали несколько одинаковых компонентов, что усложняет ситуацию в плане наличия запасных частей».

В боксах за ремонтом наблюдал Хэмилтон: «Все так потрясающе работают. Приходится менять шасси. Может быть, придется заменить даже больше. Я так горжусь парнями. Хотелось бы им помочь».

Перед стартами требовалась проверка двигателей на обоих болидах, но с собой «Мерседес» возит только один испытательный стенд – и команда обратилась за помощью в «Астон Мартин» (клиентам немецкой компании). Проверка шла параллельно с остальными работами и длилась три часа – без поддержки британцев кто-то из пары Хэмилтон-Расселл мог бы остаться без мотора.

Субботним утром один из механиков «Мерседеса» подвел такой итог в интервью AMuS: «Мы подготовили болид Джорджа для участия во второй практике. С Льюисом будет потяжелее. Мы будем счастливы, если сможем вывести его на трассу уже во время сессии».

Расселла выпустили через 10 минут после старта практики, а вот Хэмилтон успел только на последнюю четверть. Льюису долго ставили старое шасси и коробку передач (в результате нехватки запчастей новую трансмиссию получил только Расселл): из-за этой замены пришлось полностью разобрать силовую установку, чтобы перенести ее на другую основу – то есть еще и заново собрать.

Однако Расселл успел проехать 32 круга, Хэмилтон – 13, а затем оба без поломок откатали еще и 23 круга спринта. Причем Джордж финишировал 4-м, а Льюис даже рубился с Шумахером колесо в колесо и закончил восьмым.

Что же касается пятничных неудач, Тото Вольфф не стал ругать пилотов: «Я скорее предпочту видеть обе машины своей команды в стене, но сражаясь за поул, чем спокойное и безопасное восьмое место».

Фото: Twitter/MercedesAMGF1; Reddit/Ecomystic; Reddit/raradbird; globallookpress.com/Hasan Bratic