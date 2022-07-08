Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квале. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим – и Льюис «разочарован в себе»

Боль.

«Мерседес» страдал от подскоков всю первую половину сезона и не мог нормально сражаться с «Ред Булл» и «Феррари» – все подиумы доставались Расселлу и Хэмилтону исключительно благодаря отказам и стратегическим просчетам соперников.

Но после новой порции улучшений на Гран-при Великобритании «Мерседес» наконец поехал в темпе главных соперников – Хэмилтон даже опережал «Ред Булл» и «Феррари» (правда, слегка поврежденные) по чистому гоночному темпу и в итоге приехал третьим.

А в Австрии, казалось, включился темп и на одном круге: Джордж Расселл отметился в топ-3 в единственной доквалификационной практике, а Льюис занял позицию в тройке после второго сегмента.

Однако во время разборок в рамках десятки сильнейших задняя ось «Мерседеса» не выдержала напора – и отправила Хэмилтона в барьеры:

Главной возможной причиной срыва пока считается ветер – все-таки как раз в том месте трека он дул особенно сильно, и Льюис еще удержал машину от полного уничтожения насколько возможно. Кстати, в этом году мы уже видели такие внезапные слеты – на Гран-при Испании от ветра пострадали Сайнс и Ферстаппен.

Тем не менее, Хэмилтон после финиша, похоже, взял вину на себя:

«Я невероятно разочарован в себе и очень извиняюсь перед командой, которая так упорно работала над машиной. Точно не хочется возвращать ее обратно поврежденной. Полагаю, мы сражались за топ-3. Не могу объяснить [инцидент]. Я потерял заднюю часть в седьмом повороте – и все. Скорость болида определенно вдохновляет, мы не ожидали, что окажемся так близко. Это огромный плюс».

А на следующем круге после рестарта сессии в стену отправился и Расселл – внешне по той же причине: потере контроля над задней частью.

Но если Льюис остался десятым, первой попытки Джорджа хватило на место в топ-5.

Фото: REUTERS/FLORION GOGA; Gettyimages.ru/Clive Rose