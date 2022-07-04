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Блеск «Ф-1» на Гран-при Великобритании в лицах: улыбчивый Киану Ривз, именинник Том Круз, Гордон Рэмзи, ван Дейк, Трент и еще десяток звезд

Формула-1
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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ливерпуль Ливерпуль
Майка Ричардс Майка Ричардс
Джолеон Лескотт Джолеон Лескотт
Киану Ривз Киану Ривз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Том Круз Том Круз
Альпин Альпин
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Ред Булл Ред Булл
Астон Мартин Астон Мартин
Мерседес Мерседес
Феррари Феррари
Гран-при Великобритании
Сильверстоун Сильверстоун
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Гран-при Великобритании получился захватывающим: дождевая квалификация, непредсказуемые события в гонке, красивая борьба и интрига на последних кругах. А еще много VIP-гостей в паддоке: голливудские актеры, телеведущие, музыканты, футболисты. Кто же настолько большой фанат, что выложил огромные деньги за традиционно дорогой билет на «Сильверстоун» и глянул гонку вживую? 

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Звезда «Матрицы» Киану Ривз был замечен еще в квалификации в боксах «Астон Мартин».

Затем удачно переместился и праздновал первый поул Карлоса Сайнса уже в гараже «Феррари». 

На гонку заехал и Том Круз, у которого как раз в день заезда был юбилей – актеру исполнилось 60 лет (в один день с Себастьяном Феттелем!).

Он расположился в боксах «Мерседеса» и праздновал третье место Хэмилтона на домашней трассе вместе с его семьей.

А потом и вовсе попал в компанию теплых обнимашек между папами Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса, отмечающих неожиданный подиум своих сыновей. 

Известный шеф-повар Гордон Рэмзи приехал с дочкой.

И наблюдал из боксов «Ред Булл». 

Кстати, лидеры чемпионата, кажется, стали лидерами и по приглашенным гостям: футболисты английских клубов тоже выбрали их боксы. Вот Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и Натан Аке из конкурирующего «Ман Сити».

К ним присоединились бывшие защитники «Ман Сити» Джолеон Лескотт и Майка Ричардс. 

«Ливерпуль» для равенства выслал на подмогу свою нынешнюю звезду Трента Александера-Арнолда – и тоже в «Ред Булл».

Заглянул британский актер и продюсер Дэмиэн Льюис. 

 И певец Сэм Райдер, представлявший Великобританию на Евровидении в этом году.

В гостях у «Мерседеса» – американский актер Джеймс Марсден, известный по ролям в фильмах «Трасса 60», «Люди Икс», «День памяти» и в сериале «Мир дикого запада». Поймал для фото чемпиона «Ф-1» Найджела Мэнселла. 

Еще один особый гость для немецкой команды – бульдог семикратного чемпиона кличке Роско. Он вернулся в паддок после долгого перерыва.

Да, он настоящая звезда,  ведь в его социальных сетях более полумиллиона подписчиков. Роско снимается в рекламе и самостоятельно зарабатывает кругленькие суммы.  

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У «Альпин» тоже были гости:: Джоел Домметт, британский актер и комик, вместе со своей девушкой, моделью Ханной Купер.

Позже, уже на стартовой решетке, к ним присоединился Том Греннан – британский певец и автор неофициального гимна «Ф-1» When It All Goes Wrong (песня использовалась в дюжине официальных промо-роликов). 

Остальные гости засветились в паддоке, а не в конкретных боксах: Джеки Стюарт, бывший пилот и самый возрастной чемпион «Ф-1» на данный момент – 83 года. 

Мистер Майкл Дуглас. 

Эндрю Флинтофф – британский теле- и радиоведущий и бывший профессиональный игрок в крикет.

На стартовой решетке домашнего Гран-при позируют боец UFC Пэдди Пимблетт и хип-хоп исполнитель Stormzy.

Еще один спортсмен – Айвен Тоуни, футболист «Брентфорда».

И закрывает хит-парад известных лиц в Сильверстоуне британский рэпер Kano. Насыщенный Гран-при!

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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Mark Thompson; globallookpress.com/Dppi/Dppi, Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, IMAGO/Eibner-Pressefoto; REUTERS/Matt Dunham, Molly Darlington, Peter Cziborra; sport.sky.it; instagram.com/james_marsden; instagram.com/joeldommett

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