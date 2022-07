Блеск «Ф-1» на Гран-при Великобритании в лицах: улыбчивый Киану Ривз, именинник Том Круз, Гордон Рэмзи, ван Дейк, Трент и еще десяток звезд

Гран-при Великобритании получился захватывающим: дождевая квалификация, непредсказуемые события в гонке, красивая борьба и интрига на последних кругах. А еще много VIP-гостей в паддоке: голливудские актеры, телеведущие, музыканты, футболисты. Кто же настолько большой фанат, что выложил огромные деньги за традиционно дорогой билет на «Сильверстоун» и глянул гонку вживую?

Звезда «Матрицы» Киану Ривз был замечен еще в квалификации в боксах «Астон Мартин».

Затем удачно переместился и праздновал первый поул Карлоса Сайнса уже в гараже «Феррари».

На гонку заехал и Том Круз, у которого как раз в день заезда был юбилей – актеру исполнилось 60 лет (в один день с Себастьяном Феттелем!).

Он расположился в боксах «Мерседеса» и праздновал третье место Хэмилтона на домашней трассе вместе с его семьей.

А потом и вовсе попал в компанию теплых обнимашек между папами Льюиса Хэмилтона и Серхио Переса, отмечающих неожиданный подиум своих сыновей.

Известный шеф-повар Гордон Рэмзи приехал с дочкой.

И наблюдал из боксов «Ред Булл».

Кстати, лидеры чемпионата, кажется, стали лидерами и по приглашенным гостям: футболисты английских клубов тоже выбрали их боксы. Вот Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и Натан Аке из конкурирующего «Ман Сити».

К ним присоединились бывшие защитники «Ман Сити» Джолеон Лескотт и Майка Ричардс.

«Ливерпуль» для равенства выслал на подмогу свою нынешнюю звезду Трента Александера-Арнолда – и тоже в «Ред Булл».

Заглянул британский актер и продюсер Дэмиэн Льюис.

И певец Сэм Райдер, представлявший Великобританию на Евровидении в этом году.

В гостях у «Мерседеса» – американский актер Джеймс Марсден, известный по ролям в фильмах «Трасса 60», «Люди Икс», «День памяти» и в сериале «Мир дикого запада». Поймал для фото чемпиона «Ф-1» Найджела Мэнселла.

Еще один особый гость для немецкой команды – бульдог семикратного чемпиона кличке Роско. Он вернулся в паддок после долгого перерыва.

Да, он настоящая звезда, ведь в его социальных сетях более полумиллиона подписчиков. Роско снимается в рекламе и самостоятельно зарабатывает кругленькие суммы.

У «Альпин» тоже были гости:: Джоел Домметт, британский актер и комик, вместе со своей девушкой, моделью Ханной Купер.

Позже, уже на стартовой решетке, к ним присоединился Том Греннан – британский певец и автор неофициального гимна «Ф-1» When It All Goes Wrong (песня использовалась в дюжине официальных промо-роликов).

Остальные гости засветились в паддоке, а не в конкретных боксах: Джеки Стюарт, бывший пилот и самый возрастной чемпион «Ф-1» на данный момент – 83 года.

Мистер Майкл Дуглас.

Эндрю Флинтофф – британский теле- и радиоведущий и бывший профессиональный игрок в крикет.

На стартовой решетке домашнего Гран-при позируют боец UFC Пэдди Пимблетт и хип-хоп исполнитель Stormzy.

Еще один спортсмен – Айвен Тоуни, футболист «Брентфорда».

И закрывает хит-парад известных лиц в Сильверстоуне британский рэпер Kano. Насыщенный Гран-при!

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Mark Thompson; globallookpress.com/Dppi/Dppi, Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, IMAGO/Eibner-Pressefoto; REUTERS/Matt Dunham, Molly Darlington, Peter Cziborra; sport.sky.it; instagram.com/james_marsden; instagram.com/joeldommett