Вот как механики «Ф-1» режут антикрылья ради скорости на прямых. Буквально руками и маленьким лезвием

На примере машины «Феррари».

В «Формуле-1» максимальная скорость на прямых зависит не только от мощности мотора, но и от лобового сопротивления – чем его больше, тем медленнее машина разгоняется от той же силовой установки. На лобовое сопротивление влияет множество вещей, но главная – скорость и эффективность обтекания воздушным потоком по аэрообвесу. Здесь обычно играют роль количество и форма закрылков и рассекателей, общая концепция шасси и угол атаки с размером передних и задних антикрыльев.

Если команда вдруг с чем-то просчиталась, единственной более-менее гибкой возможностью снизить лобовое сопротивление и вернуть часть скорости (даже в ущерб прижимной силе) обычно становятся именно антикрылья: инженеры как правило устанавливают альтернативные версии с меньшей площадью или снижают углы атаки.

Но новая «Формула-1» в 2022-м с потолком расходов подхватила экономичную инновацию: теперь механики делают из старого антикрыла новое прямо руками – срезая лишнее количество карбона.

Именно так и поступила «Феррари» между практиками на Гран-при Майами: механик взял миниатюрное лезвие и слегка поправил баланс на F1-75.

Метод обновления машины при помощи молотка придумала не «Феррари» – ровно так проблемы с лобовым сопротивлением пытался решить «Мерседес» на Гран-при Саудовской Аравии.

«Убрать лобовое сопротивление легко: просто берешь бензопилу и крошишь заднее крыло на мелкие кусочки. Так мы и поступим, – пояснял тогда шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф. – Пожалуй, мы перебрали с крыльями. Лобовое сопротивление слишком большое – просто потому, что в данный момент нам недостает деталей. Ситуация со скоростью на прямых наполовину или чуть больше сводится к крыльям».

Кажется, идея понравилась пелотону. Интересно, какая инновация войдет в обиход следующей?

Фото: Твиттер-аккаунт репортера F1TV и DAZN Espana Альберта Фабреги