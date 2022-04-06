Cкучнейший трек «Ф-1» пересобрали под обгоны: минус самая медленная часть и 5 секунд с круга, плюс 4 зоны для атак

Интригующее возвращение после двухлетнего перерыва.

Помните 2019-й? Тот год, в котором все было хорошо: большинство спортивных чемпионатов показывали в России, серии заключали рекордные телесделки и собирали полные стадионы, а «Формула-1» традиционно начинала сезон в Австралии.

Однако после ковида традиция нарушилась: Гран-при 2020-го в Мельбурне отменили буквально за пару дней до начала (промоутеры до сих пор судятся с правительством за компенсации в $9 млн), а «открывашка» ушла сперва в Австрию, а теперь – в Бахрейн.

Но и в Австралию «Формула-1» все-таки возвращается – впервые спустя два года. И с тех пор «Альберт-парк» здорово изменился – воспринимается как новый автодром.

Раньше Гран-при в Мельбурне часто называли «уникальным» за его полугородские-полустационарные свойства. С одной стороны, трасса выглядела довольно широкой и лишь изредка проходила по дорогам общего пользования, но с другой – характеры ее виражей диктовали пилотам исключительно одну идеальную траекторию – обгонять на торможениях было просто негде (поскольку смена линии сразу же штрафовалась непопаданием на апекс или плохим разгоном). Преследовать в поворотах тоже было сложно из-за небольшого количества сцепления (свойство городских автодромов – низкая прорезиненность траекторий): соперники сильно теряли в «грязном воздухе» и очень быстро отставали.

Потому Гран-при Австралии нередко выглядел паровозным этапом, а перестановки происходили чаще на стартах, финишной прямой с DRS или на пит-стопах благодаря стратегии. К примеру, по данным «Мерседеса», на последнем этапе в Мельбурне состоялось всего 10 обменов позициями – три «нормальных» и 7 – с DRS. А в 2018-м их и вовсе случилось лишь 5 – причем «нормальным» был только один.

Промоутеры учли критику и радикально пересмотрели и скорректировали трек (сохранив при этом его уникальность).

Можно сравнить старую и новую схемы:

Черным прочерчена старая конфигурация, красным – изменения. Выглядит не очень значительно чисто с визуальной точки зрения, но для гонок – грандиозно.

Минус самая медленная часть, плюс дополнительные 15 км/ч и множество мест для обгонов

– первый поворот (известный грандиозными авариями из-за узкой формы, резкого замедления и единственной удобной траектории) расширили на 2,5 метра – теперь машины не будут выдавливаться на узкий апекс и смогут проезжать бок о бок

– третий поворот превратили в лучшую возможность для обгона: его расширили на 4 метра и перепрофилировали для добавления альтернативной траектории. Теперь пилоты смогут использовать опцию «позднего апекса», позже тормозить и атаковать по внутренней, или выбирать ранний апекс для лучшего разгона

– шестой поворот изменился еще значительнее: его расширили на 7,5 метра и превратили из медленного в быстрый: средние скорости в нем увеличатся минимум на 70 км/ч

– в связке 9/10 убрали шикану – совсем, и удлинили прямую перед 11-м (бывший 13-й). Сам нынешний 11-й расширили на 3 метра – теперь он превратится в еще одну отличную обгонную точку. Подлетать к зоне замедления будут на скорости приблизительно 330 км/ч, а сам вираж вместе с последующим участком вновь откроет возможности к использованию альтернативных траекторий

– пит-лейн расширили на 2 метра – кажется, не так много, но и это может оказаться важным изменением. Раньше из-за узости зоны перед гаражами в «Альберт-Парке» действовало ограничение скорости в 60 км/ч, команды не желали рисковать потерей большого количества времени на дополнительный пит-стоп – и чаще выбирали консервативные тактики. Теперь ФИА имеет возможность поднять ограничение до 80 км/ч и ускорить процесс – потому могут появиться альтернативщики

– положен новый асфальт – следовательно, накопленные командами данные по сцеплению, абразивности и возможному износу резины полностью обнуляются

Облик гонок в Австралии изменится

До перестройки «Альберт-Парк» воспринимался как техничный пилотажный среднескоростной автодром – раньше машины здесь настраивали на высокий прижим, а все ресурсы бросали на удачную квалификацию. Выходила фактически лайтовая версия Монако с большим количеством торможений/замедлений и разгонов – суть успеха сводилась к механически правильному следованию траектории. Потерять позицию можно было только при разнице в темпе где-то на секунду-полторы с круга.

Теперь же вся середина трассы превращается в сплошную быструю секцию без мест с мощными замедлениями – перегрузки в 9-м вираже теперь и вовсе дойдут до 5,4G (почти как на «Сильверстоуне»). Средняя квалификационная скорость вырастет на 15 км/ч – до 251 км/ч. Это реально совсем другой тип автодрома – большую часть проедут на полном газу.

Следовательно, команды настроят машины совершенно по-другому – не на пиковую прижимную силу, а минимальное лобовое сопротивление и средний уровень загрузки, как в Австрии. С настройками изменится и стиль прохождения поворотов: машины перестанут гнать как по рельсам (из-за большого уровня прижимной силы), а дополнительная широта позволит воспользоваться чужой помаркой и отвоевать позицию на выходе или разгоне.

То есть вряд ли мы увидим много попыток обгонов именно в зонах перед виражами вроде первого, третьего или шестого – скорее пилоты займутся поисками различных траекторий, гарантирующих большую скорость на последующих ровных участках, чтобы с меньшим риском опережать соперников там. И поможет им уникальное решение регулятора – 4 зоны DRS.

Нет, это не шутка:

Зеленые штрихованные линии – места, где можно включать DRS

С учетом предыдущей феерии битв на зонах с DRS между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером на первых двух Гран-при – ух, Австралия может выйти не менее яркой.

Фото: globallookpress.com/Florent Gooden/Dppi; East News/Sydney Low/Cal Sport Media/Sipa USA; Gettyimages.ru/Robert Cianflon