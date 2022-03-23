Новый болиды «Ф-1» сильно перебрали с массой – команды даже сдирают с них краску ради облегчения хоть на 300 граммов

Вот почему на машинах больше черных участков.

Радикальное изменение регламента «Формулы-1» принесло командам множество проблем – от галопирования на прямых до ухудшения обзора в поворотах из-за новых шин.

Но есть и еще одна неприятность – до старта сезона ее не считали важной, но после тестов она внезапно обрела значимость. Оказалось, даже самые гениальные инженеры планеты не могут запихать революционные болиды в ограничения по весу.

С 2022-го новые правила подняли лимит с 752 до 795 кг – специально в ответ на увеличение массы колес, дополнительных требований безопасности и стандартизации многих внутренних узлов. Но на предсезонных обкатках выяснилось: машины сильно перевешивают – с превышением от 10 до 20 кг. После двух недель споров команды договорились поднять лимит на 3 кг к старту сезона для снижения затрат на гонку «диет», но далеко не все болиды вписались даже в новые пределы.

Потому на Гран-при Бахрейна обнаружились несколько радикальных подходов к экономии даже сотни-другой дополнительных граммов – например, на некоторых машинах вместо выкрашенных мест заметили вставки родного цвета карбона.

Вот «Макларен» – отказался от оранжевого ради «чистого» черного:

Или «Астон Мартин» – содрал краску с понтонов и зоны под ними даже без особого редизайна:

Вот как машина выглядела раньше – немного больше краски, не находите?

Дело именно в сгонке веса – технический директор команды Энди Грин признал: даже минимальная разница сейчас важна.

«Масса – огромный, огромный вопрос. Эти машины – тяжелые уже по правилам, но достичь нижнего порога – настоящий квест. Мы прошлись по всей площади с носа до хвоста, содрали краску везде, где только могли. Думаю, суммарно «похудели» на 350 граммов».

Должно быть, по той же причине увеличилась невыкрашенная площадь болида и у «Хааса» – помимо редизайна ливреи после разрыва с Мазепиными.

Откуда такой радикализм? Просто 1 кг массы на моторных трассах вроде Бахрейна дает выигрыш свыше 0,03 секунды (для сравнения – Сайнс проиграл Ферстаппену 0,06 секунды в третьем сегменте квалификации при битве за первый стартовый ряд).

И да, даже у гигантов – проблемы с массой: «Мерседес», например, считает свой W13 и RB18 самыми «тяжелыми» в пелотоне в данный момент.

«Мы и они перебираем пока больше всех в топ-10, – признался шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф. – Есть еще несколько команд в точности на пределе лимита или с небольшим превышением. Те, кто смог стать легче, выигрывают уже прямо сейчас. У нас еще есть где улучшать положение, срезать пару слишком тяжелых деталей».

Кажется, «Мерседес» невовремя отказался от черной ливреи – мог бы сейчас здорово выиграть.

Фото: Autosport

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed; globallookpress.com