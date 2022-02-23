На трассе для «Ф-1» появилась дыра в метр. Ее просто огородили и продолжили гонки

Проблемой займутся в марте.

В последние годы пилоты регулярно жалуются на трассы. Самый яркий случай – ситуация с кочками на «Трассе Америк» в США: несколько лет местное покрытие критиковали все, а гонщики MotoGP даже пригрозили бойкотировать этап в 2022-м (если ситуация не изменится).

Но на днях у техасского трека появился потенциальный конкурент – посмотрите на дыру в седьмом повороте «Интерлагоса»:

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А ведь речь о трассе для Гран-при «Формулы-1» – лучшие гонки мира проводят в Сан-Паулу с 1990-го (с перерывом в 2020-м из-за ковида).

Однако кэшфлоу от этапа не всегда помогает в поддержании качества покрытия – и «Интерлагос» это доказал. Сток для воды разрушился и образовал отверстие диаметром в метр, быстро решить проблему не получилось, и местные клубные кузовные гонки провели провели как есть – только огородили зону отбойниками:

O vídeo dá mais dópic.twitter.com/DLI6rCmdET — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) 19 февраля 2022 г.

Сейчас дыру пока засыпали песком и гравием – чтобы предотвратить эрозию. Но полностью трассу восстановят только в начале марта, когда в Сан-Паулу перестанут гоняться и проведут музыкальный фестиваль.

Новый Гран-при «Ф-1» здесь ждут в ноябре – интересно, болиды провалятся под землю?

Фото: instagram.com/revistacurva3