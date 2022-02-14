Главная фишка нового болида-сестры «Ред Булл» – система охлаждения. Намек на превосходство над «Мерседесом»

На этот раз машина настоящая.

9 февраля «Ред Булл» жестко пошутил над фанатами «Формулы-1»: вместо презентации новой машины устроил по сути маркетинговый ивент, посвященный новому спонсору Oracle (все-таки контракт на $500 млн за 5 лет сам себя не окупит). Вместо болида по революционным правилам команда Ферстаппена выкатила шоукар-макет без тормозов – и издевательски назвала его «прототипом».

Потому 14 февраля все особенно внимательно следили за презентацией «Альфа Таури» – «сестринской» команды «Ред Булл» (принадлежит тому же концерну, последние три года рекламирует бренд одежды и декларирует желание выйти из статуса «дочерних»). Благодаря потолку зарплат «бывшая» Квята теперь превращается в полноценную «сестру» англо-австрийцев, но пока все равно закупает много деталей у головной инженерной компании – потому в конструкциях бело-синей машины ждали подсказки к фишкам болида Ферстаппена.

Похоже, АТ03 действительно подрали легкий намек на преимущество «Ред Булл» над «Мерседесом» – в форме радиаторов для системы охлаждения. Они расположены очень высоко, а затем резко идут вниз:

При этом совсем не такие длинные, как у «Астон Мартин» – да еще и вообще без прорезей для дополнительного охлаждения:

Сравнение с АМ22 – справедливое, ведь англичане в зеленом – главный клиент «Мерседеса»: только им в 2021-м досталась инновационная система «суперохлаждения», да и в 2022-м болиды Бонда ее получили, а «Макларен» – нет.

Однако оценка наклонной и прямой поверхностей всегда немного визуально обманчива: при расположении той же пластины под углом она как бы занимает меньше места, но сохраняет прежнюю физическую длину.

Так что вся суть трюка – именно в компоновке: сестра «Ред Булл» придумала способ расположения той же зоны охлаждения на меньшем пространстве и с большей аэродинамической эффективностью.

А вот площадь радиаторов гораздо меньше у «Альфа Таури» – сравните сверху:

При этом нельзя сказать, будто итальянская команда кидает откровенную дезу: видите, какой широкий корпус сзади? Просто горячий воздух пустят именно туда, а не через дополнительные прорези (хотя они тоже, скорее всего, появятся) – и выходит, «Ред Булл» и инженеры из «сестринской» команды не боятся перегрева и готовы рискнуть с долгим нахождением горячего воздуха под обшивкой рядом с мотором.

Вывод – они как бы говорят миру: «наше охлаждение покруче, чем у «Мерседеса».

Для «Формулы-1» фактор рабочих температур мотора очень важен: в предыдущие сезоны восьмикратные чемпионы здорово теряли на жарких и горных трассах вроде Австрии, Мексики, Бразилии.

В 2021-м все изменилось: «Мерседес» здорово поработал над апгрейдом системы охлаждения и превратил ее в одну из главных фишек. Немецкой команде больше не нужно было чрезмерно раздувать корпус для дополнительного притока воздуха – а значит, снижалось «бесполезное» лобовое сопротивление в пользу исключительной аэродинамической эффективности. И, конечно, появились возможности включать режимы поагрессивнее.

Однако огромные боковые понтоны, радиаторы и прорези «Астон Мартин» (подтвержденные на первой обкатке по «Сильверстоуну») заставили задуматься: похоже, немецкий производитель из-за перехода на новую топливную смесь (с 2022-го она на 10 процентов состоит из биоэтанола) слегка сдал назад по эффективности.

«Переход на топливо E10, вероятно, – самое серьезное изменение в регламенте с 2014 года, – рассказывал главный моторист «Мерседеса» Хайвел Томас в предсезонном видео. – Перед нами стояли серьезные задачи, не следует недооценивать проделанную работу.

Двигатель реагирует немного иначе. Нам удалось добиться отличной эффективности в некоторых областях, и ими мы довольны но есть и другие, которыми, честно говоря, мы не так уж довольны. Мы старались минимизировать наше влияние, чтобы конструкторы получили больше гибкости при создании шасси».

Конечно, «Астон Мартин» мог просто подстраховаться и выкатить сперва «точно безопасную» версию с прицелом на дальнейшую перестройку. Также итальянский Motorsport уже опубликовал слухи, будто англичане недовольны болидом и планируют новую версию аэрообвеса ко второй половине сезона. Тогда, возможно, слишком большой корпус – именно их промашка, а не привет от «Мерседеса».

Однако на данный момент мы видим ровно это: кажется, охлаждение на машине с двигателем «Ред Булл» сконструировано лучше. Блеф ли это? И с чьей стороны? Увидим уже на тестах 23 февраля. Ух, какой же интересный будет сезон!

Фото: formula1.com; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency