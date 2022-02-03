Вековой туннель для поездов – теперь база для тестов «Ф-1». Он рвет современные аэротрубы по экологичности и эффективности

Полвека стоял затопленным, но теперь перерожден.

У команд в лучшей гоночной серии мира – огромные возможности для разработки, тестов и строительства быстрейших машин: базы за сотни миллионов долларов, испытательные стенды для моторов, подвесок и аэрообвесов, аэродинамические трубы, десятилетия наработок в смежных отделах дорожных машин, десятки умнейших инженеров с магистерскими степенями топовых мировых вузов… «Формула-1» не просто так считается «вершиной автоспорта» и соответствующих разработок.

А теперь, оказывается, в распоряжении команд есть и 125-летний бывший железнодорожный туннель Catesby в Восточном Мидленде. Некогда часть «Большой центральной главной линии», или «Лондонского расширения» к Манчестеру, Шеффилду и Линкольнширу (важнейшей железнодорожной артерии Великобритании начала ХХ века) – на возведение всего пути в современных ценах ушло $1,8 млрд – грандиозный инфраструктурный проект (и последний такого типа до открытого в 2003-м High Speed 1).

Ветку активно использовали в первую половину столетия, но затем она проиграла конкуренцию аналогам – и в 1966-м ее закрыли. С тех пор туннель Catesby не использовался – его забросили без малейшего обслуживания. В итоге его даже затопило на 50 лет – да, о нем вспомнили только в 2017-м и начали публичные обсуждения возможной перестройки и переназначения.

Победил вариант с аэротрубой для тестов гоночных и дорожных машин (с открытием для велогонок по воскресеньям) – в итоге государство потратило $17,5 млн на осушение территории и восстановление до базового приемлемого уровня – и передало объект инвесторам в 2020-м. Еще 8,5 млн вложили уже в переоборудование, а в 2018-м проект попал в список «самых инновационных локальных госинвестиций» – и собрал еще и грант на $5,7 млн для возведения базы при «трубе». Общая сумма частных вложений – $27 млн.

Спустя два года 17 января его открыли – с проездом чемпионского болида «Лотуса» Марио Андретти 1978-го.

Вот как выглядел процесс перестройки – покрытия стен специальной обшивкой:

Эволюция потрясает:

The evolution of Catesby Tunnel ⏩ Check out this short video to witness the transformation of a disused railway tunnel into the World’s longest indoor test facility!! The perfectly straight finished surface has a constant gradient of just 1:176 and a tolerance of +/- 2mm! 🚗 pic.twitter.com/AglceUQ7di — Catesby Projects (@CatesbyProjects) 27 января 2022 г.

Рабочая область – длиной 2740 метров и позволяет проводить тесты на эффективность аэродинамических обвесов, шума, загрязненности выхлопных газов и охлаждения. В конце прямой – платформа для разворота.

Вообще идея не нова: еще в 2003-м американская команда Chip Ganassi Racing выкупила заброшенный туннель в Пенсильвании The Laurel Hill и превратила его в схожий тестовый полигон – причем полностью секретный. Проект сорвал огромный успех – там обкатывали прототипы для «Ле-Мана», болиды «Индикара» и NASCAR, а также, по слухам, несколько болидов «Ф-1».

Catesby тоже уже связан с Гран-при: его перестраивала компания, основанная инженером Робом Льюисом – бывшим работником «БАР» и «Хонды» (теперь эта команда называется «Мерседес» – они и выиграла последние 8 Кубков конструкторов). Спец заявил о создании самого современного, инновационного и навороченного тестового полигона для автоиндустрии – и профильная пресса (побывавшая на открытии) называет итог «произведением инженерного искусства».

Чем же так хорош Catesby?

– атмосферой: рабочие области закрыты от окружающей среды, в них поддерживается постоянство температур и движения воздуха. Условия – полностью контролируемы (и доступны к настойке). Стены – обвешаны датчиками для замеров всех желаемых данных

– сверхровное асфальтовое покрытие: отклонение по высоте обещают не более 2 мм. Качество – как на лучших гоночных треках

– нет искусственной симуляции движения машины – техника буквально проверяется в деле. Можно собирать информацию не только лишь о (предполагаемой) аэродинамической эффективности, но и о влиянии нагрева силовой установки на корпус и распределение потоков

Всего этого просто нет на нынешних базах «Ф-1», симуляторах, стендах и аэротрубах. Сейчас инженеры используют продув модели без включенного двигателя, оценки взаимодействия покрышек или поведения потоков из-за смещения подвески под нагрузками – потому результаты всегда выходят приблизительными, перед ними заранее закладывается погрешность в корреляции, а ошибка в сопоставлении данных тормозит работу на годы. Серьезно, даже самые богатые организации страдают: только в середине 2010-х несоответствие компьютерных моделей, аэротрубы и реальных трековых показателей ударило по «Феррари», «Ред Булл» и «Уильямсу» – последние только недавно постепенно развернули тренд и выбираются из безнадежных аутсайдеров.

А еще база-туннель намного экологичнее и эффективнее аэротрубы как таковой – ведь для «продувки» модели или воспроизведения нагрузок на стенде тратится огромный объем электроэнергии. В туннеле же основные траты – аренда, расходники (шины и топливо) и измерительное оборудование, а все остальное создается самой средой. Можете представить, насколько это дешевле 150 тысяч за день на съем топовой аэротрубы.

Но главная фишка Catesby для «Формулы-1» – логика его работы: туннель нельзя считать аэротрубой, поскольку в нем нет ветра. Вообще. По сути, это анти-аэротруба – и для нового регламента «Ф-1» же подобного рода базы – серая зона: в правилах прописаны ограничения на время в аэротрубах с моделью установленного размера (60 процентов от реальной). Попадает ли под него Catesby – пока непонятно, но если вдруг новинка все-таки окажется за пределами легальной зоны, любая команда сможет катать здесь без ограничений – на сколько хватит потолка бюджета в $140 млн.

Почему тогда все в «Ф-1» и других сериях не откроют такие же туннели? Просто их идея адски трудна в реализации. Оцените еще раз: почти 3 км ровной прямой идеальной дороги с контролируемыми климатическими и температурными условиями – звучит уже не так доступно, правда? Именно поэтому редкие попытки оборудовать такую базу и происходят в уже построенных туннелях (и обычно с господдержкой) – иначе похожий закрытый многокилометровый «ангар» с повышенными требованиями к герметичности требовалось бы возводить с нуля. Представьте себе такой крытый гоночный трек в чистом поле – а потом оцените сумму инвестиций для подведения к нему инженерных коммуникаций и дорог.

И да, строить пришлось бы именно на некотором расстоянии от обычных баз или населенных пунктов: все-таки настолько большой объект в городе или рядом с заводом команды «Ф-1» просто так не разместишь. Потому гонщики обычно выбирают аэротрубы или стенды – все-таки они компактнее, и возить детали на тесты проще.

Потому даже гигантские автопроизводители не строят подобные туннели с нуля: для одного лишь владельца и пользователя рентабельность таких затрат реально сомнительна. А Catesby реновировала независимая компания – потому его могут снять все желающие, а не только гоночные команды. Судя по проморолику, даже вы хоть с любимым велосипедом (если денег хватит, конечно) можете приехать и устроить тестовый дрэг-заезд с любыми экспериментами:

Смутит ли кого-то широкая доступность? Зависит от степени параноидальности технического штаба: дирекция туннеля пообещала полную конфиденциальность (потому изображений изнутри так мало) и доступность к замерам показателей на привезенном с собой оборудовании.

Какая же из команд «Ф-1» с базами в Британии осмелится первой?

Фото: twitter.com/catesbyprojects; en.wikipedia.org; twitter.com/CatesbyTunnel