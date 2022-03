Вековой туннель для поездов – теперь база для тестов «Ф-1». Он рвет современные аэротрубы по экологичности и эффективности

Полвека стоял затопленным, но теперь перерожден.

У команд в лучшей гоночной серии мира – огромные возможности для разработки, тестов и строительства быстрейших машин: базы за сотни миллионов долларов, испытательные стенды для моторов, подвесок и аэрообвесов, аэродинамические трубы, десятилетия наработок в смежных отделах дорожных машин, десятки умнейших инженеров с магистерскими степенями топовых мировых вузов… «Формула-1» не просто так считается «вершиной автоспорта» и соответствующих разработок.

А теперь, оказывается, в распоряжении команд есть и 125-летний бывший железнодорожный туннель Catesby в Восточном Мидленде. Некогда часть «Большой центральной главной линии», или «Лондонского расширения» к Манчестеру, Шеффилду и Линкольнширу (важнейшей железнодорожной артерии Великобритании начала ХХ века) – на возведение всего пути в современных ценах ушло $1,8 млрд – грандиозный инфраструктурный проект (и последний такого типа до открытого в 2003-м High Speed 1).

Ветку активно использовали в первую половину столетия, но затем она проиграла конкуренцию аналогам – и в 1966-м ее закрыли. С тех пор туннель Catesby не использовался – его забросили без малейшего обслуживания. В итоге его даже затопило на 50 лет – да, о нем вспомнили только в 2017-м и начали публичные обсуждения возможной перестройки и переназначения.

Победил вариант с аэротрубой для тестов гоночных и дорожных машин (с открытием для велогонок по воскресеньям) – в итоге государство потратило $17,5 млн на осушение территории и восстановление до базового приемлемого уровня – и передало объект инвесторам в 2020-м. Еще 8,5 млн вложили уже в переоборудование, а в 2018-м проект попал в список «самых инновационных локальных госинвестиций» – и собрал еще и грант на $5,7 млн для возведения базы при «трубе». Общая сумма частных вложений – $27 млн.

Спустя два года 17 января его открыли – с проездом чемпионского болида «Лотуса» Марио Андретти 1978-го.

Вот как выглядел процесс перестройки – покрытия стен специальной обшивкой:

Эволюция потрясает:

