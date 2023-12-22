Луис Суарес за год стал легендой «Гремио». В 36 лет – лучший игрок чемпионата Бразилии

Теперь едет в «Интер» к Месси.

Когда летом 2022-го Луис Суарес уезжал в родной «Насьональ», много у кого было ощущение, что Суаресу нужно лишь поддержать форму перед чемпионатом мира в Катаре – потом будет завершение карьеры. Но с тех пор прошло полтора года, Суарес перешел в «Гремио» и разорвал одну из самых конкурентных лиг Южной Америки.

За год 36-летний нападающий забил за «Гремио» 27 голов во всех турнирах, добавил к этому 17 голевых передач, стал вторым бомбардиром и MVP сезона бразильской Серии А, помог команде занять второе место.

Седьмого декабря Луис сыграл последнюю игру за клуб из Порту-Алегри – оформил дубль в ворота «Флуминенсе». Зимой уругваец переедет в «Интер Майами» – играть с Лео Месси.

Суарес пришел в проблемный клуб – и затащил на второе место

В январе прошлого года Суарес пришел в «Гремио», который только-только вернулся в Серию А после года очищения первым дивизионом. И даже там клуб занял только второе место. Возрастной футболист, не очень сильная команда – это было очень похоже на тихое завершение карьеры.

Вместо этого Луис в первом же матче оформил хет-трик, а потом довел «Гремио» до победы в чемпионате штата. В Серии А забивал поначалу не так много (зато важные голы), но разошелся ко второй половине сезона. И помог команде на финише запрыгнуть на второе место в Серии А.

Самый эффектный момент сезона – хет-трик в матче против «Ботафого». Соперник в тот момент шел на первом месте (хотя дело уже шло к эпичному крушению), но тем не менее вел 3:1 к началу второго тайма. И тут за дело взялся Луис – уложил трешку за 19 минут и принес победу 4:3.

И нет, Суарес не просто замыкает и разбирается на мастерстве. Бразильские журналисты пишут, что нападающий хоть и потерял в скорости и резкости, но пашет на поле.

«В некоторых играх казалось, что он с другой планеты. Как будто инопланетянин играет на одном поле с простыми людьми, – расхваливает Суареса журналист Леонардо Оливейра. – И даже со всем мастерством он выкладывается до последней капли пота.

Я болею за «Гремио» 40 лет, а Луис пробыл в клубе недолго, но он точно среди главных легенд в истории – где-то рядом с Роналдиньо».

В 2023 году Суарес сыграл 54 матча – более интенсивного сезона в карьере у Луиса не было. Да и забивал он столько в последний раз в праймовые годы в «Барселоне». Неудивительно, что болельщики и клуб не хотят отпускать такого игрока.

Суарес уходит из-за проблем с коленом – оно не выдерживает темп бразильской Серии А

О том, что Суарес покинет «Гремио» в декабре, было известно еще летом. Луис прямо сказал, что высокий темп бразильской Серии А обостряет давние проблемы с коленом. И из-за этого ему нужно уйти, не отработав второй год контракта. Клуб пошел навстречу.

«Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать из-за своей физической формы и высоких требований чемпионата Бразилии, поэтому мы с клубом договорились о расторжении моего контракта на год раньше.

Я не знаю, буду ли продолжать играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете. Хотел бы попросить болельщиков «Гремио» оценить тот факт, что у них есть 36-летний игрок, который всегда играет, несмотря на сильную боль в колене. Это все, что я прошу».

Надо сказать, что болельщики поняли Луиса. Да, его поддерживали в каждом матче и убеждали остаться еще на год, уругвайцу дали капитанскую повязку – но это была скорее надежда, чем принуждение.

У Суареса действительно серьезные боли в колене. В декабре нападающий рассказал, как обстоит ситуация с травмой, которую он в силу обстоятельств не долечил в 2020 году.

«Только три врача и физиотерапевты знают реальное положение дел, – жаловался Луис в эфире уругвайской радиостанции. – Для того, чтобы играть мне нужны таблетки и уколы. За несколько дней до каждой игры я принимаю три таблетки, а за несколько часов до игры мне делают укол. Если нет, я не могу играть. Отсюда моя хромота.

Я должен думать о том, что, возможно, через пять лет я не смогу играть в футбол с друзьями. Правда в том, что первые шаги по утрам очень болезненны. Любой, кто меня видит, думает, что играть в таком виде невозможно. Мой сын просит меня поиграть с ним, а я просто не могу».

И даже в таком состоянии Суарес не заканчивает карьеру, а едет в «Интер Майами» играть с Лео Месси.

Фото: Gettyimages.ru/Pedro H. Tesch, Lucas Figueiredo; Richard Ducker/Keystone Press Agency/Global Look Press