Местные парни разнесли «ПСЖ». Берн и Лонгстафф – реально с детства за «Ньюкасл»

И болеют, и играют.

«Ньюкасл» вернул Лигу чемпионов в свой город после 20-летний паузы – и как! Грохнули «ПСЖ», разгромили 4:1.

Особенно приятно, что среди героев – не только купленные на деньги инвесторов. Второй мяч, он же победный – у Дэна Берна, третий забил Шон Лонгстафф.

Вот они в детстве – да, оба болели за «Ньюкасл».

Что еще важнее, оба – настоящие джорди. Так в Англии называют жителей Тайнсайда – области, где и живет «Ньюкасл».

Путь этих ребят до домашней Лиги чемпионов и разгрома «ПСЖ» не был простым.

Лонгстафф – главный выпускник академии «Ньюкасла» последних лет

Шон Лонгстафф – из спортивной семьи. Папа играл за сборную Британии по хоккею, дядя – Алан Томпсон – за «Ньюкасл» в 90-е. Естественно, и Шон, и его младший брат Мэтти оказались в академии лучшего клуба региона.

К основе Шон приблизился в 2018-м – впечатлил на предсезонке самого Рафу Бенитеса. Уже в 2019-м парень заработал победный пенальти в матче против «Манчестер Сити».

Да, это были не самые приятные для «Ньюкасла» времена, но Лонгстафф доволен – он играл за любимую команду в Премьер-лиге.

Со временем подтянулся и младший брат Мэтти. Есть добрая история: в 2020-м у него была самая маленькая зарплата в клубе – 850 фунтов в неделю – но он отдавал треть врачам, которые боролись с ковидом.

Болельщики переживали, что дорогие покупки саудовских шейхов закроют местным парням дорогу в основу «Ньюкасла», но для Эдди Хау в прошлом сезоне Шон был почти незаменимым в центре поля. С летней покупкой Сандро Тонали игрового времени стало меньше, но Лонгстафф все равно появляется в каждом матче. А вот Мэтти летом остался без клуба.

Семья все равно наверняка счастлива.

Берн в 16: без клуба и работал в супермаркете. В 31 – забил победный «ПСЖ» за клуб детства в ЛЧ

Дэн Берн до 11 лет занимался в академии «Ньюкасла», но его отчислили – тяжелый удар для парня, у которого даже был абонемент на матчи. К футбольной мечте Дэн пошел через маленькие местные команды, а уже в 16 устроился на работу в супермаркет – собирал тележки за скромную зарплату.

Дэну повезло – его случайно увидел в игре скаут «Дарлингтона», с пацаном подписали профессиональный контракт. Через пару лет рослого защитника уже взял «Фулхэм». Берн признается, что тот сложный период закалил: сделал более сосредоточенным, заставил ценить каждый шанс.

В 2014-м Дэн после череды аренд дорвался до основы. И сразу попал в центр одного из знаковых моментов в истории АПЛ. В матче против «МЮ» Дэвида Мойеса на «Олд Траффорд» Берн 22 раза вынес мяч из штрафной – всего тогда нагрузили 81 подачу.

Дэн провел с «Фулхэмом» пару сезонов в Чемпионшипе, но клуб не продлил с ним контракт. Транзитом через «Уиган» защитник добрался до «Брайтона». Там гиганта ценили за хороший пас, габариты (вырос до 201 см!) и универсальность – мог сыграть и в центре, и слева.

Когда «Ньюкасл» купили саудовцы, клуб искал профильного левого центрального защитника. Тут-то и возникал кандидатура Берна. Дэн рискнул и бросил симпатичную команду Грэма Поттера ради любимого клуба детства – не испугался осесть в запасе.

Эдди Хау ценит Берна, называет одним из важнейших трансферов «Ньюкасла» и характеризует как лидера раздевалки. В прошлом сезоне, когда команда вернулась в топ-4 и заслужила возвращение в ЛЧ, Берн сыграл во всех матчах (а в 35 из 38 вышел в основе).

Теперь он не просто сыграл за любимую команду в Лиге чемпионов, а даже забил победный мяч «ПСЖ» – самому статусному сопернику по группе. Вы же помните, парижане тут из первой корзины, а «Ньюкасл» – из четвертой!

«У меня нет слов, если честно! Я рос, смотря матчи команды в ЛЧ, а теперь сам играю в команде, которая побеждает тут. Я забил за «Ньюкасл» в Лиге чемпионов – этого у меня уже никто не отнимет!» – говорил после матча улыбающийся гигант.

Что тут бесспорно: и Берн, и Лонгстафф в «Ньюкасле» они не из-за саудовских денег. А по любви.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Stu Forster, Michael Regan, Mike Hewitt, Pete Norton; nufc.co.uk