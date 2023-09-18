9 комментариев

Уже вернулся в «Адану».

Марио Балотелли спустя год вернулся в Турцию – в «Адана Демирспор». Год назад он уходил из «Демирспора» в Швейцарию, освобождая место для Дзюбы, но в «Сьоне» получилось не особенно удачно.

Да, Марио забил шесть голов в 19 матчах, но привычных скандалов было гораздо больше.

Начал неплохо: красивые голы и фото с болельщиками

Для «Сьона» подписание Балотелли за 2,6 млн евро было одним из самых дорогих в истории. На пресс-конференцию с объявлением о трансфере пришло 52 журналиста.

Во втором туре новая команда Марио приехала на выезд против «Санкт-Галлена». Там к скамейке «Сьона» прибежал местный болельщик – специально, чтобы сфотографироваться с Балотелли. Служба безопасности скрутила фаната, но Марио заступился. Фото сделал тренер клуба Паоло Трамеццани.

Два матча – две победы над «Базелем» и «Санкт-Галленом». В третьем туре Марио впервые вышел в старте и забил первый мяч за «Сьон». Причем колотил голы 4 матча подряд. В том числе и таким сильным ударом (мяч летел со скоростью 103 км/ч).

Но дальше мы увидели привычного Марио Балотелли.

Срыв Балотелли: показал фак болельщикам и назвал федерацию футбола мафией

Первый звонок – ноябрьский матч против «Базеля» (0:0). «Сьон» в этой игре остался в меньшинстве, а Балотелли получил желтую. За что? Он показал фанатам соперника средний палец.

После игры Марио в инстаграме обвинил Швейцарскую футбольную лигу в коррупции.

«Я не знаю, что у вас за мафия, но поверьте: таким игрокам, как я, не нравится выступать в лиге, где процветают несправедливость, коррупция и безответственность. Футбол – наша работа, и нам всем нужно относиться к ней серьезно. В том числе и судье.

Я не собираюсь рисковать здоровьем, будучи беззащитным перед фолами соперников и угрозами фанатов. Я не знаю, к чему вы тут привыкли, но вам надо меняться как можно быстрее. Миру нужно обратить внимание на эту лигу, посмотреть на позор, который тут творится!

Я совершил ошибку – я заплачу за нее. Федерация совершила ошибку – она заплатит. Судья ошибается? Он тоже должен заплатить».

Как ни странно, Балотелли нашел поддержку со стороны президента «Сьона» Кристиана Константина. Тот тоже наехал на чиновников и заявил, что футболист «имеет право защищать себя». Впрочем, когда-то этот Константин пнул одного из журналистов прямо у футбольного поля.

Снова повторил трюк с поддетой футболкой. Теперь во время худшего поражения в карьере

За фак Балотелли впаяли дисквалификацию на один матч, но до этого он успел сыграть против «Санкт-Галлена». Реализовал пенальти и показал майку с зонтиком. В Италии «Зонтиком» называют жест «полруки» или «по локоть» – синонимичный тому же среднему пальцу. Но дополнительно Марио не наказали.

Кстати, тот матч закончился домашним поражением «Сьона» 2:7 – самым разгромным для швейцарского клуба за 55 лет. Да и в карьере самого Бало таких кошмаров еще не было.

После Рождества Марио начал тусить – клуб отстранил его от игр

Пока итальянец отбывал дисквалификацию, записал рождественское обращение для соцсетей клуба. Ну как можно не простить милаху в таких очках?

Оказывается, можно. В зимний перерыв у «Сьона» сменился тренер, на сборах Марио Балотелли устраивал в своей комнате вечеринки и появлялся на людях с похмелья. Первый же матч сбора он пропустил – по официальной информации, из-за травмы.

После зимней паузы Балотелли пропустил три матча из четырех. Но два из них – из-за двух дисквалификаций (та самая за средний палец и за перебор желтых). Третий пропуск – из-за травмы. Швейцарские журналисты утверждают, что так клуб покрывал отстранение Марио из-за проблем с дисциплиной.

Обвинил снег в проблемах и поставил фингал сыну президента клуба

«Сьон» зимой совсем посыпался, тренера в очередной раз сменили, а Марио получил капитанскую повязку. Кого он обвинил в проблемах команды? Погоду. Ведь футболисты не могут готовиться к играм, когда в городе и на стадионе не убирают снег.

Тогда же сын президента «Сьона» решил познакомить Марио с местными традициями – после одного из матчей повел тусоваться на местном карнавале. Марио и Константин-младший переоделись (один стал Пикачу, другой – героем сериала Casa de Papel).

Ребят узнали и попытались сфотографировать. Все закончилось дракой, в ходе которой Марио случайно ударил сына президента клуба. Остался заметный фингал.

На следующем матче на трибунах уже жгли футболки Бало. Да, он все еще носил капитанскую повязку. А клуб скатился близко к зоне вылета.

Новым тренером «Сьона», кстати, стал Давид Беттони – бывший помощник Зидана. Но команде это не помогло. Последний матч и для Беттони, и для Балотелли – поражение от «Серветта» со счетом 0:5. Марио, по словам журналистов, «играл как зомби» и отказался выходить на второй тайм. В том же перерыве уволили и тренера.

Из последних 10 матчей чемпионата Бало сыграл всего лишь в трех. А у команды за этот период одна победа (Марио был на поле и даже открыл счет) и одна ничья.

Вместо решающих матчей – поездка на финал ЛЧ

«Сьон» финишировал на последнем десятом месте – Балотелли не участвовал в последних матчах в борьбе за выживание. Марио не было даже в заявке.

Зато итальянец доехал до финала ЛЧ, где встречались две бывших команды – «Интер» и «Ман Сити». Балотелли пригласили в качестве эксперта телекомпании BT Sport. Когда ведущий Джейк Хамфри спросил у Марио, кто же победит, тот ответил «Без комментариев». «И вот за такую аналитику мы заплатили тысячи евро гонорара!» – пошутил ведущий.

Позже Балотелли все же высказался: «Если честно, я ни за кого не болею. Мне все равно, кто выиграет. Пусть матч закончится в основное время, потому что пробки в Стамбуле просто безумные».

Неплохая аналитика на фоне проблем с транспортом после матча.

***

«Сьон» расторг контракт с Балотелли. Единственным вариантом оказалось возвращение в «Адану Демирспор». Там уже нет Артема Дзюбы и Винченцо Монтеллы – в этом сезоне адаптироваться к Марио будет Патрик Клюйверт.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Manuel Geisser/Global Look Press; fcsion.ch