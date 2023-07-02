48 комментариев

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Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил

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Тухель остался без опорника.

Одно из главных событий последнего дня трансферного окна в топ-лигах – сорвавшийся переход Жоау Пальиньи из «Фулхэма» в «Баварию».

28-летний полузащитник сборной Португалии 1 сентября провел в Мюнхене: прошел медобследование, согласовал контракт на 5 лет и, похоже, даже сфотографировался в клубной форме. Или держал ее в руках для фотографии. Есть кадры, где за игроком идет фотограф с футболкой «Баварии».

С «Фулхэмом» уже согласовали сумму – 68 млн евро. Только лондонский клуб долго не давал разрешение на переход, потому что искал замену ключевому игроку. Спрашивали у «Монако» про Юссуфа Фофана (клуб отказал), у «Тоттенхэма» – про Хейберга (отказал игрок). Нового опорника так и не нашли. 

В 19:00 по московскому времени в Германии закрылось трансферное окно, «Бавария» так и не зарегистрировала Пальинью. Теперь португальцу предстоит вернуться в Лондон и как минимум до зимы играть за «Фулхэм».

Переход мечты сорвался. 

Тухель все лето просил купить опорника. Интересовались Райсом и Кайседо

У «Баварии» вроде хватало полузащитников: Киммих, Горетцка, Гравенберх, Мусиала и новичок Лаймер (а в начале лета был еще и Марсель Забитцер – ушел в «Боруссию»).

Томас Тухель с начала лета настаивал, что ему нужен чистый разрушитель. Поэтому в июне интересовались Декланом Райсом – игрок оказался слишком дорогим для «Баварии». И в итоге перешел в «Арсенал».

В начале августа тренер мюнхенцев заявил о проблеме на пресс-конференции: «У нас нет сдерживающего опорника – того, кто больше отвечает за оборонительную работу. Это мое мнение. Все наши полузащитники – очень мобильные. Матчи можно выигрывать и без чистого опорника. Надо найти решения.

Мы доверяем игроками, которые уже в клубе. Но если на рынке будет возможность, то мы к ней открыты. Не надо упрямиться и создавать напряжение. В мире не так много людей, которые могут сделать нас сильнее, но иногда они недоступны». 

Уже после этого «Бавария» пыталась влезть в гонку за Кайседо – но там даже «Челси» и «Ливерпулю» было тесно. Так что подходящая возможность образовалась только под занавес окна.

«Фулхэм» все лето требовал за Пальинью больше 80 млн евро – отпугивал соперников по АПЛ. Но с «Баварией» договорились. Не хватило только времени, чтобы найти замену.

«Ливерпуль» тоже переживал – покупал у «Баварии» Гравенберха

«Бавария» и Пальинья – не единственные, кто нервно ждал развязку истории. В это же время «Ливерпуль» завершал переход Райана Гравенберха. Мюнхенцы все лето не хотели отпускать полузащитника – считали, что 21-летний голландец еще не раскрыл весь потенциал.

Но вот Тухелю Граверберх был не нужен.

«Для меня он полузащитник бокс-ту-бокс, атакующий игрок. Главная проблема для него в том, что на самом деле мы не играем с «восьмеркой» в нашей системе 4-2-3-1. И мы избалованы выбором заранее, с действительно опытными игроками в наличии.

Райан – очень приятный, трудолюбивый и преданный делу игрок. Он был недоволен своим положением», – сказал тренер, когда переход в «Ливерпуль» уже зашевелился.

Тогда уже у «Баварии» появилась возможность купить Пальинью, но нужны были средства. Ненужного игрока отдавали за 40 млн евро, нужного брали за 68.

«Ливерпуль» ожидаемо объявил Гравенберха. 

А вот Томас Тухель остался без опорника и без глубины состава – осталось всего 3 полузащитника (Киммих, Горетцка и Лаймер).

Онлайн закрытия трансферного окна

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Фото: Gettyimages.ru/Andrew Redington; IMAGO/Ulrich Wagner, firo Sportphoto/Global Look Press; twitter.com/iMiaSanMia

48 комментариев

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ArnoNeputevy
Бедный Тухлик! У него только Киммих и Горецка! Кошмар! Всего 2 опорника и такие слабые к тому же!!!
+98
-21
+77
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Rezuan Bidzhiev
Ответ ArnoNeputevy
Бедный Тухлик! У него только Киммих и Горецка! Кошмар! Всего 2 опорника и такие слабые к тому же!!!
У него в схеме 4-2-3-1 одновременно выходят два опорника. А что насчет ротации? Один Лаймер будет обоих подменять?
+38
-1
+37
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Muni Klar
жаль Палинью
+28
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Сигарета Романцева
Ответ Тюменский медвежонок
а что жаль то? что на ЗП побольше не присел? так то бы лавку палировал в Германии и в матчах кубка лишь выходил, мне кажется если еще один хороший сезон выдаст будут более интересные предложения с игровой практикой
Ему через год будет 29, там будет не до "интересных предложений", а до хоть какого нибудь серьезного контракта. Да и в целом фраза "более интересные предложения" относительно предложения Баварии звучит по меньшей мере странно. Есть когорта ТОП клубов, Бавария безусловно в их списке, поэтому предложение будет в лучшем случае такое же по "интересу". За год может произойти все что угодно, проведет условно "средний" сезон (что к слову бывает часто у игроков, которым не удалось уйти в ТОП клуб когда был предметный интерес) и все, следующим летом он уже будет не нужен ТОПам по целому ряду причин. Поэтому да, игрока в данной ситуации безусловно жаль.
+21
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arlovski
>У «Баварии» вроде хватало полузащитников: Киммих, Горетцка, Гравенберх, Мусиала и новичок Лаймер

Мусиала всё же игрок группы атаки скорее, а не центра. В итоге остались с 3.5 игроками на 2 позиции. Хотя, если я не путаю, в Дортмунде Геррейру в центре изредка играл. В качестве 4-й опции может и пойдёт
+10
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Stewart D.
>облом
>сфоткался

ты с евроспорта сбежал что ли ? давай обратно
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moldfan
Могу представить чувства Пальиньи, парню 29 лет в этом году исполнится. Он так в топ клубе не поиграл и за большие трофеи не боролся. Тут такой шанс, и прямо перед носом уходит.

Вполне могу представить, что сейчас будет в серьезной дизморали.
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a2wai
Зимой вернут Хейберга. Он Баварии явно дешевле обойдется.
+5
0
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savik-A.M.
Ответ arlovski
>У «Баварии» вроде хватало полузащитников: Киммих, Горетцка, Гравенберх, Мусиала и новичок Лаймер Мусиала всё же игрок группы атаки скорее, а не центра. В итоге остались с 3.5 игроками на 2 позиции. Хотя, если я не путаю, в Дортмунде Геррейру в центре изредка играл. В качестве 4-й опции может и пойдёт
Гравенберх уже в Ливерпуле
+5
0
+5
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Outis
Вот и на *ера ждать до последнего часа?
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Бускетс это позиция
Жаль парня, мыслями он уже в Мюнхене играет, обратно возвращаться думаю у него никакого желания нет.
+4
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Александр Романов
Пальинья сейчас такой концерт устроит
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Ben Laden
Ответ Rezuan Bidzhiev
У него в схеме 4-2-3-1 одновременно выходят два опорника. А что насчет ротации? Один Лаймер будет обоих подменять?
В случае форс мажора ничего не мешает туда выпустить Геррейру или мазрауи . У обоих опыт на этой позиции имеется
+3
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Francesc Fàbregas
уже представлял в мыслях как крутить защитников во дворе буду, а мамка не отпустила
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SOSLAN GABACHIEV
Ответ Андрей Кузнецов
М-да, вот и закончилось трансферное окно, и "Бавария" так и не зарегистрировала Пальинью. Но, как ты сказал, у них есть Киммих и Горетцка, которые могут заниматься разрушительной работой. Я даже скажу больше, они могут уложиться в два раза больше задач, чем один Пальинья! Зато теперь португальцу предстоит вернуться в Лондон и играть за "Фулхэм". Кто знает, может он станет героем клуба и в конце сезона "Бавария" будет жалеть о своем решении. В любом случае, интересно увидеть, как все разовьется! 😄🔥
Палинью в деле видели вообще?
Он на голову лучше Киммиха и Горецки в оборонительном плане.
Лучше него в прошлом сезоне АПЛ был только Райс.
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biohimik
Ответ Rezuan Bidzhiev
У него в схеме 4-2-3-1 одновременно выходят два опорника. А что насчет ротации? Один Лаймер будет обоих подменять?
Бавария это не Сити. Туда никогда не купят за 68 на скамейку. 68 - это игрок под основу.
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Bayern Munich Mia San Mia
Провальное трансферное окно Баварии. Хотя чего удивляться, если спортивного директора выгнали после завершения сезона, а нового назначили 1 сентября? Посмотрим, что будет с Баварией в зимнее то. Фройнду нужно будет подобрать игроков на усиление. Правый защитник и цп Баварии необходимы
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Чёрный тюльпан
Ответ arlovski
>У «Баварии» вроде хватало полузащитников: Киммих, Горетцка, Гравенберх, Мусиала и новичок Лаймер Мусиала всё же игрок группы атаки скорее, а не центра. В итоге остались с 3.5 игроками на 2 позиции. Хотя, если я не путаю, в Дортмунде Геррейру в центре изредка играл. В качестве 4-й опции может и пойдёт
Геррейру играл в полузащите, но не так много, как кажется. К тому же он больше по части креатива там был, а не тот, кто рояль таскал сзади. Скорее одним из ЦАПов в паре с Брандтом был.
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Ernest Imamov
Бавария сама виновата, тянут до последнего. Раз не нужен игрок надо продавать раньше, а не ждать до последних минут и остаться до зимы с двумя опорниками
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Имя Фамилия
Тухель в каждом клубе сливается по одному и тому же сценарию. Жалобы на отсутствие опорников с требованием уволить спортдира, а затем и увольнение самого Тухеля — неотъемлемая его часть.
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Трент Резнор
Зимой заберут, ничего страшного
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Lavinka
Ответ ArnoNeputevy
Бедный Тухлик! У него только Киммих и Горецка! Кошмар! Всего 2 опорника и такие слабые к тому же!!!
Горецка качала !
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JBa
Ответ ArnoNeputevy
Бедный Тухлик! У него только Киммих и Горецка! Кошмар! Всего 2 опорника и такие слабые к тому же!!!
а кто сказал что он бедный?

разговор был лишь о том, что у Баварии сорвался трансфер
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Bayern Munich Mia San Mia
От Гравенберха удалось удачно избавиться, уровень Баварии не тянул. А так, выгодно продали. Нужно из академии подтянуть ребят. А то распихали молодёжь по арендам или распродали, а кого-то потеряли пот свободному трансферу
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Чынгыз Турганбаев
У нас есть Киммих и Горетцка
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