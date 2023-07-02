48 комментариев

Тухель остался без опорника.

Одно из главных событий последнего дня трансферного окна в топ-лигах – сорвавшийся переход Жоау Пальиньи из «Фулхэма» в «Баварию».

28-летний полузащитник сборной Португалии 1 сентября провел в Мюнхене: прошел медобследование, согласовал контракт на 5 лет и, похоже, даже сфотографировался в клубной форме. Или держал ее в руках для фотографии. Есть кадры, где за игроком идет фотограф с футболкой «Баварии».

С «Фулхэмом» уже согласовали сумму – 68 млн евро. Только лондонский клуб долго не давал разрешение на переход, потому что искал замену ключевому игроку. Спрашивали у «Монако» про Юссуфа Фофана (клуб отказал), у «Тоттенхэма» – про Хейберга (отказал игрок). Нового опорника так и не нашли.

В 19:00 по московскому времени в Германии закрылось трансферное окно, «Бавария» так и не зарегистрировала Пальинью. Теперь португальцу предстоит вернуться в Лондон и как минимум до зимы играть за «Фулхэм».

Переход мечты сорвался.

Тухель все лето просил купить опорника. Интересовались Райсом и Кайседо

У «Баварии» вроде хватало полузащитников: Киммих, Горетцка, Гравенберх, Мусиала и новичок Лаймер (а в начале лета был еще и Марсель Забитцер – ушел в «Боруссию»).

Томас Тухель с начала лета настаивал, что ему нужен чистый разрушитель. Поэтому в июне интересовались Декланом Райсом – игрок оказался слишком дорогим для «Баварии». И в итоге перешел в «Арсенал».

В начале августа тренер мюнхенцев заявил о проблеме на пресс-конференции: «У нас нет сдерживающего опорника – того, кто больше отвечает за оборонительную работу. Это мое мнение. Все наши полузащитники – очень мобильные. Матчи можно выигрывать и без чистого опорника. Надо найти решения.

Мы доверяем игроками, которые уже в клубе. Но если на рынке будет возможность, то мы к ней открыты. Не надо упрямиться и создавать напряжение. В мире не так много людей, которые могут сделать нас сильнее, но иногда они недоступны».

Уже после этого «Бавария» пыталась влезть в гонку за Кайседо – но там даже «Челси» и «Ливерпулю» было тесно. Так что подходящая возможность образовалась только под занавес окна.

«Фулхэм» все лето требовал за Пальинью больше 80 млн евро – отпугивал соперников по АПЛ. Но с «Баварией» договорились. Не хватило только времени, чтобы найти замену.

«Ливерпуль» тоже переживал – покупал у «Баварии» Гравенберха

«Бавария» и Пальинья – не единственные, кто нервно ждал развязку истории. В это же время «Ливерпуль» завершал переход Райана Гравенберха. Мюнхенцы все лето не хотели отпускать полузащитника – считали, что 21-летний голландец еще не раскрыл весь потенциал.

Но вот Тухелю Граверберх был не нужен.

«Для меня он полузащитник бокс-ту-бокс, атакующий игрок. Главная проблема для него в том, что на самом деле мы не играем с «восьмеркой» в нашей системе 4-2-3-1. И мы избалованы выбором заранее, с действительно опытными игроками в наличии.

Райан – очень приятный, трудолюбивый и преданный делу игрок. Он был недоволен своим положением», – сказал тренер, когда переход в «Ливерпуль» уже зашевелился.

Тогда уже у «Баварии» появилась возможность купить Пальинью, но нужны были средства. Ненужного игрока отдавали за 40 млн евро, нужного брали за 68.

«Ливерпуль» ожидаемо объявил Гравенберха.

А вот Томас Тухель остался без опорника и без глубины состава – осталось всего 3 полузащитника (Киммих, Горетцка и Лаймер).

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Redington; IMAGO/Ulrich Wagner, firo Sportphoto/Global Look Press; twitter.com/iMiaSanMia