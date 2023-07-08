13 комментариев

Англия и Испания разыграют золото Евро U-21.

Кто там главные герои?

Англия: выиграли все матчи и ни разу не пропустили

Как прошли турнир

Англия – Чехия 2:0

Англия – Израиль 2:0

Англия – Германия 2:0

Англия – Португалия 1:0

Англия – Израиль 3:0

10 забитых, ноль пропущенных. По-настоящему чемпионская игра. В третьем туре тренер сборной Ли Карсли (играл за «Эвертон» и «Бирмингем» в 2000-х – помните такого?) позволил отдохнуть основе. Запас без проблем к 21-й минуте уже вел 2:0 против основы сборной Германии.

Против Португалии вылетел основной полузащитник Джейкоб Рэмзи из «Астон Виллы» (пропустит несколько месяцев), но глубина состава такая, что его без особых проблем заменили Эмил Смит Роу из «Арсенала» и Коул Палмер из «Сити». И это еще в запасе сидит Харви Эллиотт из «Ливерпуля».

Кто лидеры?

В воротах весь турнир Джеймс Траффорд, принадлежащий «Манчестер Сити». Прошлый сезон он играл в аренде за «Болтон» – команду со второй по надежности обороной в английской Первой лиге. 26 матчей «на ноль» (ровно половину), стал игроком сезона в клубе. После Евро U-21 уйдет в «Бернли» за 15 млн фунтов.

В центре защиты предсказуемо доминировала связка Тэйлора Харвуд-Беллиса и Леви Колуилла. Харвуд-Беллис – капитан, он принадлежит «Сити», в прошлом сезоне был основным у Венсана Компани в том же «Бернли». Этим летом может снова поехать к Компани или уйти в «Эвертон».

Колуилл провел отличный сезон в аренде в «Брайтоне» и заслужил сравнения с Ван Дейком. Много кто хочет купить Леви, особенно активны тот же «Брайтон» и «Ливерпуль», но «Челси» не отпускает.

На правом фланге защиты неожиданно Джеймс Гарнер из «Эвертона». Воспитанника «Манчестер Юнайтед» всю карьеру считали опорником, в этой команде он отлично смотрится и на фланге.

За левый фланг обороны отвечают Люк Томас из «Лестера» и Макс Ааронс из «Норвича» – по ходу турнира играли оба, но в полуфинале вышел именно Люк. Против Испании в старте – Макс.

В центре полузащиты весь турнир успешна связка Эйнджела Гомеса из «Лилля» и Кертиса Джонса из «Ливерпуля». Гомес – воспитанник «МЮ» – уехал в «Лилль» еще в 2020-м. В этом сезоне он внезапно из атакующего игрока превратился в отличного опорника. Именно в этом качестве он и хорош в сборной.

Ближе к атаке играют Эмил Смит Роу из «Арсенала», забивший по голу Чехии и Израилю в группе, и обладатель требла с «Манчестер Сити» Коул Палмер. Полузащитник толком не выходил до полуфинала, но там оформил 1+2 в с Израилем.

В запасе сидят готовые подменить их Харви Эллиотт из «Ливерпуля» (гол Германии) и дриблер Нони Мадуэке (за которого «Челси» зимой заплатил 35 млн евро).

В атаке Энтони Гордон из «Ньюкасла» (забил победный португальцам) и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингема» – он вообще сейчас лучший ассистент турнира с тремя голевыми. А в запасе голевая машина Кэмерон Арчер, наколотивший 11+6 за 20 матчей в чемпионшипе и уже сделавший 2+1 на Евро, хотя в основном выходит на замену.

Лучший игрок: Кертис Джонс

The Athletic и Goal.com дружно называют полузащитника «Ливерпуля» важнейшим игроком англичан. 22-летний скаузер отрабатывает в обороне, хорош в прессинге и успевает креативить в атаке. Еще и раздает ноу-лук пасы в стиле Роберто Фирмино.

Просто факт: в полуфинале против Израиля Коул Палмер оформил 1+2, но лучшим игроком встречи признали все равно Кертиса.

Сборная Испании: топ-атака, лучший форвард – защитник «Сити»

Как прошли турнир

Испания – Румыния 3:0

Испания – Хорватия 1:0

Испания – Украина 2:2

Испания – Швейцария 2:1 ДВ

Испания – Украина 5:1

У испанцев – лучшая атака турнира. Серхио Гомес и Абель Руис делят первое место по результативности: по пять голов с их участием. Тренер Санти Дения подхватил молодежку после ухода Луиса де ла Фуэнте в главную сборную и пока держит уровень.

Как и англичане, сборная Испании оформила выход из группы за два тура и в третьем выпустила резервный состав – хватило на 2:2 с Украиной. Впрочем, уже в полуфинале основа показала реальное соотношение – укатали украинцев 5:1.

Кто лидеры?

В воротах третий вратарь «Барселоны» Арнау Тенас. Правда, у кипера закончился контракт с родным клубом – искать новую команду будет уже после финала.

В центре защиты пара басков – Хон Пачеко из «Реал Сосьедеда» и Айтор Паредес из «Атлетика». Оба в своих клубах регулярно играют в старте.

Хуан Миранда – опытнейший для молодежных турниров. Левый защитник выигрывал и Евро U-17, и Евро U-19, а на Евро U-21 приехал уже во второй раз. У него уже два гола – в том числе победный Швейцарии в дополнительное время четвертьфинала. Радует, что воспитанник «Ла Масии» наконец проявляет себя и во взрослом футболе – в этом сезоне регулярно играет в старте «Бетиса».

На противоположном фланге – воспитанник «Эспаньола» Виктор Гомес, уехавший за практикой в «Брагу» и оставшийся там. Подменяют Миранду и Гомеса переходящий из «Атлетико» в «Сельту» Ману Санчес, а также Арнау Мартинес из «Жироны».

В полузащите весь турнир успешна эта тройка: Ойан Сансет, Антонио Бланко и Алекс Баэна. Сансет – новая звездочка «Атлетика», благодаря габаритам может играть и в центре нападения. В полуфинале он забил победный мяч.

Бланко – воспитанник «Реала», хотя шанс в основной команде в ближайшее время вряд ли получит. Катается по арендам, только что помог «Алавесу» вернуться в Ла Лигу из Сегунды.

Баэна – основной в «Вильярреале», но умудрился испачкаться в скандале с Феде Вальверде. Уже во время Евро U-21 суд постановил, что Баэна зря обвинил полузащитника «Реала» в ударе по лицу, камеры это не подтвердили. В интересах игрока вернуться домой с трофеем, чтобы про недоразумение как можно скорее забыли.

Комплект в полузащите – топ. Даже Габи Вейга, главное открытие сезона в Ла Лиге, выходит только на замену. А съездивший на ЧМ-2022 опорник Уго Гильямон из «Валенсии» сыграл только в ничего не значащем третьем туре группового этапа. И то не в полузащите, а в центре обороны.

Фланги нападения – Серхио Гомес из «Сити» с Родри Санчесом из «Бетиса», этого парня уже хочет забрать в «Ювентус» новый спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Центральный нападающий – капитан Абель Руис. Ситуация как у Миранды: победа на молодежных Евро U-17 и U-19, молодежная ЛЧ с «Барселоной». Но вот во взрослом футболе пока тяжеловато – в чемпионате Португалии ни разу не забивал даже 10 голов за сезон. Вот и остается напоминать о себе на турнирах для молодежи.

Лучший игрок: Серхио Гомес

Пеп Гвардиола использует выпускника «Ла Масии» как левого защитника, но в сборной Гомес – крайний форвард. Уже забил три гола (делит с Абелем Руисом первую строчку в бомбардирском топе) и два ассиста (второй за Морганом Гиббс-Уайтом).

С такой результативностью Гомес вполне может забрать приз лучшему игроку всего турнира. Да и по игре оставляет сильнейшее впечатление.

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Как думаете, кто уедет домой с трофеем?

Фото: /IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel, IMAGO/Darren Woolley, IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT, IMAGO/Magma/Global Look Press