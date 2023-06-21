И без Хвичи – топ.

В Грузии и Румынии стартует Евро U-21. Главной звездой турнира мог стать Хвича Кварацхелия, но грузин отказался от вызова в молодежку – слишком изматывающий сезон. Даже без него на турнире хватает будущих топов. Мы собрали 20 главных имен турнира, уже достаточно ярко проявивших себя во взрослом футболе.

Важное уточнение: в списке есть игроки старше 21 – такие правила Евро: в заявку пускают футболистов, родившихся 1 января 2000 года или позже.

Группа A: Бельгия, Грузия, Нидерланды, Португалия

Лои Опенда

Нападающий, 23 года – Бельгия/«Ланс»

Четвертый бомбардир Лиги 1 (21 гол в первом же сезоне!) и главный нападающий симпатичнейшего «Ланса», навязавшего борьбу «ПСЖ» в этом сезоне. Собственно, у Опенда два победных действия против «Парижа» в первом круге – его гол+пас принесли победу 3:1. К быстрому форварду уже присматривается «Милан».

Шарль де Кетеларе

Полузащитник, 22 года – Бельгия/«Милан»

Прошлым летом переехал в Италию за 35 млн евро в статусе главной звезды нового бельгийского поколения. Но выдал в 41 матче всего 1 ассист и 0 голов – Пиоли в нем настолько разочаровался, что уже хочет продать. Так что чемпионат Европы для Шарля – шанс для перезапуска. Или витрина.

Георгий Мамардашвили

Вратарь, 22 года – Грузия/«Валенсия»

Один из самых перспективных вратарей с территории бывшего СССР. Второй сезон подряд – первый номер в «Валенсии», стал основным и в главной сборной страны. Какое-то время считался потенциальным сменщиком Де Хеа в воротах «МЮ», а пока что будет главной грузинской звездой домашнего Евро U-21 в отсутствие Хвичи.

Райан Гравенберх

Полузащитник, 21 год – Нидерланды/«Бавария»

Гравенберх в «Аяксе» Тен Хага был одним из ключевых игроков центра поля. Переход в «Баварию» прошлым летом кажется ошибкой – у Нагельсманна Райан прочно сел в запас, игрок очень недоволен статусом запасного. Юрген Клопп зовет полузащитника в «Ливерпуль», но и в Мюнхене не потеряли веру.

Брайан Бробби

Нападающий, 21 год – Нидерланды/«Аякс»

Еще одна история неудачного перехода: Бробби пару сезонов назад неудачно ушел из родного «Аякса» в «Лейпциг», но после первого же сезона в Германии вернулся. Не зря: получил место в основе и сделал 13 голов и три ассиста в 32 матчах – не так уж плохо для 21-летнего мощного форварда. Одно из немногих светлых пятен в хмуром сезоне амстердамского клуба.

Нуну Тавареш

Крайний защитник, 23 года – Португалия/«Марсель»

Капитан и лидер сборной Португалии Фабиу Вийера из «Арсенала» выбыл из-за травмы. Так что в плане звездности его заменит другой принадлежащий «Арсеналу» футболист. У Нуну в Лондоне не получилось, зато в «Марселе» он стал одним из лидеров и забил 6 голов. Есть еще Педру Нету из «Вулвз», карьера которого в АПЛ забуксовала – в прошедшем сезоне у нападающего 0 голов.

Группа B: Хорватия, Румыния, Испания, Украина

Габриэль Вейга

Полузащитник, 21 год – Испания/«Сельта»

Одно из главных открытий этого сезона Ла Лиги. Вейга спас «Сельту» от вылета: в последнем туре сделал дубль в ворота «Барсы». Габри – мощная восьмерка: легко подхватит мяч в центре поля, протащит к чужой штрафной и пробьет с обеих ног. У него 4 гола из-за пределов штрафной – лучший результат в чемпионате Испании в этом сезоне.

В контракте испанца прописаны отступные – 40 млн евро. Кажется, этим летом «Сельту» ограбят.

Михаил Мудрик

Полузащитник, 22 года – Украина/«Челси»

За этим парнем следили внимательно весь прошлый сезон: шикарные хайлайты в Лиге чемпионов, где он был главной атакующей силой «Шахтера» – скоростной и техничный крайний форвард получил прозвище «Украинский Неймар». За полгода в «Челси» пока себя не проявил – хотя кто в той команде вообще мог проявить себя?

Анатолий Трубин

Вратарь, 21 год – Украина/«Шахтер»

Еще один заметный футболист украинского клуба. К 21 году у Трубина уже несколько полноценных сезонов в основе «Шахтера», матчи в Лиге чемпионов, а с недавних пор и место в воротах сборной. В 2019 году на Евро U-20 выстрелил Андрей Лунин – и уехал в «Реал». Трубин может повторить его путь.

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль

Харви Эллиотт

Полузащитник, 19 лет – Англия/«Ливерпуль»

Эллиотт дебютировал в АПЛ в 16 лет, а в этом сезоне дорос до основной обоймы в «Ливерпуле». Клопп использует Харви как игрока центра поля, но техничный левоногий англичанин может выйти и на обоих флангах атаки, и как десятка.

Кертис Джонс

Полузащитник, 22 года – Англия/«Ливерпуль»

От Кертиса Джонса долго ждали прорыва в родном клубе – и он случился в конце этого сезона, когда Клопп придумал новую схему. В ней Джонс, которого описывают как гибрид Мане и Лалланы, успевает и прессинговать в центре, и атаковать с фланга. На Евро U-21 он едет в лучшей форме.

Эмил Смит-Роу

Полузащитник, 22 года – Англия/«Арсенал»

Для всего «Арсенала» сезон стал прорывным, а Эмилю от этого скорее грустно. Англичанин весь сезон залечивал серьезную травму и так по-настоящему и не вернулся в основу. В список звезд он попал скорее за прошлые заслуги: до травмы был одним из лидеров команды Артеты и даже дебютировал в главной сборной Англии.

Юссуфа Мукоко

Нападающий, 18 лет – Германия/«Боруссия Дортмунд»

К 18 годам (если ему действительно 18) у Мукоко уже есть минуты на чемпионате мира, 12 голов в Бундеслиге и несколько возрастных рекордов чемпионата Германии. Даже в сборной на Евро U-21 Юссуфа – один из самых молодых. И точно самый известный.

Оскар Глух

Полузащитник, 19 лет – Израиль/«Ред Булл Зальцбург»

Пожалуй, попадание в список звезд для Оскара – пока что аванс. Но в прошлом году Глух дотащил сборную Израиля до финала Евро U-19, забил в финале (1:3 от Англии) и стал одним из лучших игроков турнира. Израильтянина уже сравнивают с ранним Лео Месси, так что последим за парнем.

Группа D: Франция, Италия, Норвегия, Швейцария

Мохамед Симакан

Защитник, 23 года – Франция/«РБ Лейпциг»

У Франции настолько большая конкуренция в главной сборной, что Симакан, уже пару сезонов успешно играющий в «Лейпциге», проходит только в молодежку – на этот Евро едет по верхней возрастной границе. За Симакана универсальность – может играть и центрального защитника, и крайнего. Хватает и скорости, и габаритов, и умений.

Лоик Баде

Защитник, 23 года/Франция и «Севилья»

Начал прошлый сезон в запасным в «Ноттингем Форест», а закончил – в основе «Севильи» на финал Лиги Европы. Внес серьезный вклад в победу в еврокубке не только качественной игрой в обороне, но голом в ворота «МЮ» в четвертьфинале.

Кефрен Тюрам

Полузащитник, 22 года – Франция/«Ницца»

Полузащитник с ростом 192 сантиметра и нереальной координацией. Единственный из россыпи талантов французской молодежки, кто уже вызывался в главную сборную. Наш эксперт по Лиге 1 Артем Денисов пишет, что прогресс Кефрена в этом сезоне замедлился, но это не отпугивает топ-клубы – «Ницца» просит за сына Лилиана Тюрама все 40 млн евро.

Сандро Тонали

Полузащитник, 23 года – Италия/«Милан»

Возможно, самый известный игрок этого Евро. Стал чемпионом с «Миланом» в прошлом сезоне, в этом – довел команду до полуфинала ЛЧ как главный игрок центра поля. «Милан», кстати, не очень обрадовался, когда Сандро вызвали на Евро U-21 – в клубе не хотят, чтобы парень перенапрягался после тяжелого года. Но скоро это будет проблемой не для «Милана» – The Athletic пишет, что «Ньюкасл» очень близок к покупке итальянца.

Уилфрид Ньонто

Нападающий, 19 лет – Италия/«Лидс»

Открытие Роберто Манчини: молодого форварда вызвали в главную сборную Италии прямо из «Цюриха», у Уилфрида уже 10 матчей за взрослую команду (1+2). На Евро едет как главная звездочка вылетевшего «Лидса». Да, статистика в АПЛ скромная (2+4 за 24 игры), но общее впечатление приятное.

Эрик Бутхейм

Нападающий, 23 года – Норвегия/«Салернитана»

Один из самых опытных в составе сборной Норвегии. Правда, из достижений у Бутхейма только чудесный хип-хоп трек с Эрлингом Холандом и побег из «Краснодара» сразу после трансфера – в этом сезоне Серии А у Эрика скромнейшие 1+3.

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Здесь только 20 самых ярких игроков Евро U-21, а тех, за кем будет любопытно последить заметно больше. Скоро – вторая серия c персонажами, которые тоже привлекают внимание.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz, Levan Verdzeuli, Tullio M. Puglia; globallookpress.com/John Thys, Darren Woolley, Gary Carr