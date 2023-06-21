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20 главных звезд молодежного Евро: Мудрик, Мамардашвили, игроки «Арсенала», «Милана» и «Баварии»

Георгий Мамардашвили Георгий Мамардашвили
Кертис Джонс Кертис Джонс
Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
Эмил Смит-Роу Эмил Смит-Роу
Лои Опенда Лои Опенда
Габриэль Вейга Габриэль Вейга
Шарль де Кетеларе Шарль де Кетеларе
Оскар Глух
Эрик Бутхейм
Деньян Ньонто
Брайан Бробби Брайан Бробби
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Нуну Тавареш Нуну Тавареш
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И без Хвичи – топ.

В Грузии и Румынии стартует Евро U-21. Главной звездой турнира мог стать Хвича Кварацхелия, но грузин отказался от вызова в молодежку – слишком изматывающий сезон. Даже без него на турнире хватает будущих топов. Мы собрали 20 главных имен турнира, уже достаточно ярко проявивших себя во взрослом футболе.

Важное уточнение: в списке есть игроки старше 21 – такие правила Евро: в заявку пускают футболистов, родившихся 1 января 2000 года или позже. 

Группа A: Бельгия, Грузия, Нидерланды, Португалия

Лои Опенда

Нападающий, 23 года – Бельгия/«Ланс»

Четвертый бомбардир Лиги 1 (21 гол в первом же сезоне!) и главный нападающий симпатичнейшего «Ланса», навязавшего борьбу «ПСЖ» в этом сезоне. Собственно, у Опенда два победных действия против «Парижа» в первом круге – его гол+пас принесли победу 3:1. К быстрому форварду уже присматривается «Милан».

Шарль де Кетеларе

Полузащитник, 22 года – Бельгия/«Милан»

Прошлым летом переехал в Италию за 35 млн евро в статусе главной звезды нового бельгийского поколения. Но выдал в 41 матче всего 1 ассист и 0 голов – Пиоли в нем настолько разочаровался, что уже хочет продать. Так что чемпионат Европы для Шарля – шанс для перезапуска. Или витрина.

Георгий Мамардашвили

Вратарь, 22 года – Грузия/«Валенсия»

Один из самых перспективных вратарей с территории бывшего СССР. Второй сезон подряд – первый номер в «Валенсии», стал основным и в главной сборной страны. Какое-то время считался потенциальным сменщиком Де Хеа в воротах «МЮ», а пока что будет главной грузинской звездой домашнего Евро U-21 в отсутствие Хвичи.

Райан Гравенберх

Полузащитник, 21 год – Нидерланды/«Бавария»

Гравенберх в «Аяксе» Тен Хага был одним из ключевых игроков центра поля. Переход в «Баварию» прошлым летом кажется ошибкой – у Нагельсманна Райан прочно сел в запас, игрок очень недоволен статусом запасного. Юрген Клопп зовет полузащитника в «Ливерпуль», но и в Мюнхене не потеряли веру.

Брайан Бробби

Нападающий, 21 год – Нидерланды/«Аякс»

Еще одна история неудачного перехода: Бробби пару сезонов назад неудачно ушел из родного «Аякса» в «Лейпциг», но после первого же сезона в Германии вернулся. Не зря: получил место в основе и сделал 13 голов и три ассиста в 32 матчах – не так уж плохо для 21-летнего мощного форварда. Одно из немногих светлых пятен в хмуром сезоне амстердамского клуба.

Нуну Тавареш

Крайний защитник, 23 года – Португалия/«Марсель»

Капитан и лидер сборной Португалии Фабиу Вийера из «Арсенала» выбыл из-за травмы. Так что в плане звездности его заменит другой принадлежащий «Арсеналу» футболист. У Нуну в Лондоне не получилось, зато в «Марселе» он стал одним из лидеров и забил 6 голов. Есть еще Педру Нету из «Вулвз», карьера которого в АПЛ забуксовала – в прошедшем сезоне у нападающего 0 голов.

Группа B: Хорватия, Румыния, Испания, Украина

Габриэль Вейга

Полузащитник, 21 год – Испания/«Сельта»

Одно из главных открытий этого сезона Ла Лиги. Вейга спас «Сельту» от вылета: в последнем туре сделал дубль в ворота «Барсы». Габри – мощная восьмерка: легко подхватит мяч в центре поля, протащит к чужой штрафной и пробьет с обеих ног. У него 4 гола из-за пределов штрафной – лучший результат в чемпионате Испании в этом сезоне.

В контракте испанца прописаны отступные – 40 млн евро. Кажется, этим летом «Сельту» ограбят. 

Михаил Мудрик

Полузащитник, 22 года – Украина/«Челси»

За этим парнем следили внимательно весь прошлый сезон: шикарные хайлайты в Лиге чемпионов, где он был главной атакующей силой «Шахтера» – скоростной и техничный крайний форвард получил прозвище «Украинский Неймар». За полгода в «Челси» пока себя не проявил – хотя кто в той команде вообще мог проявить себя?

Анатолий Трубин

Вратарь, 21 год – Украина/«Шахтер»

Еще один заметный футболист украинского клуба. К 21 году у Трубина уже несколько полноценных сезонов в основе «Шахтера», матчи в Лиге чемпионов, а с недавних пор и место в воротах сборной. В 2019 году на Евро U-20 выстрелил Андрей Лунин – и уехал в «Реал». Трубин может повторить его путь.

Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль

Харви Эллиотт

Полузащитник, 19 лет – Англия/«Ливерпуль»

Эллиотт дебютировал в АПЛ в 16 лет, а в этом сезоне дорос до основной обоймы в «Ливерпуле». Клопп использует Харви как игрока центра поля, но техничный левоногий англичанин может выйти и на обоих флангах атаки, и как десятка.

Кертис Джонс

Полузащитник, 22 года – Англия/«Ливерпуль»

От Кертиса Джонса долго ждали прорыва в родном клубе – и он случился в конце этого сезона, когда Клопп придумал новую схему. В ней Джонс, которого описывают как гибрид Мане и Лалланы, успевает и прессинговать в центре, и атаковать с фланга. На Евро U-21 он едет в лучшей форме.

Эмил Смит-Роу

Полузащитник, 22 года – Англия/«Арсенал»

Для всего «Арсенала» сезон стал прорывным, а Эмилю от этого скорее грустно. Англичанин весь сезон залечивал серьезную травму и так по-настоящему и не вернулся в основу. В список звезд он  попал скорее за прошлые заслуги: до травмы был одним из лидеров команды Артеты и даже дебютировал в главной сборной Англии.

Юссуфа Мукоко

Нападающий, 18 лет – Германия/«Боруссия Дортмунд»

К 18 годам (если ему действительно 18) у Мукоко уже есть минуты на чемпионате мира, 12 голов в Бундеслиге и несколько возрастных рекордов чемпионата Германии. Даже в сборной на Евро U-21 Юссуфа – один из самых молодых. И точно самый известный.

Оскар Глух

Полузащитник, 19 лет – Израиль/«Ред Булл Зальцбург»

Пожалуй, попадание в список звезд для Оскара – пока что аванс. Но в прошлом году Глух дотащил сборную Израиля до финала Евро U-19, забил в финале (1:3 от Англии) и стал одним из лучших игроков турнира. Израильтянина уже сравнивают с ранним Лео Месси, так что последим за парнем.

Группа D: Франция, Италия, Норвегия, Швейцария

Мохамед Симакан

Защитник, 23 года – Франция/«РБ Лейпциг»

У Франции настолько большая конкуренция в главной сборной, что Симакан, уже пару сезонов успешно играющий в «Лейпциге», проходит только в молодежку – на этот Евро едет по верхней возрастной границе. За Симакана универсальность – может играть и центрального защитника, и крайнего. Хватает и скорости, и габаритов, и умений.

Лоик Баде

Защитник, 23 года/Франция и «Севилья»

Начал прошлый сезон в запасным в «Ноттингем Форест», а закончил – в основе «Севильи» на финал Лиги Европы. Внес серьезный вклад в победу в еврокубке не только качественной игрой в обороне, но голом в ворота «МЮ» в четвертьфинале.  

Кефрен Тюрам

Полузащитник, 22 года – Франция/«Ницца»

Полузащитник с ростом 192 сантиметра и нереальной координацией. Единственный из россыпи талантов французской молодежки, кто уже вызывался в главную сборную. Наш эксперт по Лиге 1 Артем Денисов пишет, что прогресс Кефрена в этом сезоне замедлился, но это не отпугивает топ-клубы – «Ницца» просит за сына Лилиана Тюрама все 40 млн евро.

Сандро Тонали

Полузащитник, 23 года – Италия/«Милан»

Возможно, самый известный игрок этого Евро. Стал чемпионом с «Миланом» в прошлом сезоне, в этом – довел команду до полуфинала ЛЧ как главный игрок центра поля. «Милан», кстати, не очень обрадовался, когда Сандро вызвали на Евро U-21 – в клубе не хотят, чтобы парень перенапрягался после тяжелого года. Но скоро это будет проблемой не для «Милана» – The Athletic пишет, что «Ньюкасл» очень близок к покупке итальянца. 

Уилфрид Ньонто

Нападающий, 19 лет – Италия/«Лидс»

Открытие Роберто Манчини: молодого форварда вызвали в главную сборную Италии прямо из «Цюриха», у Уилфрида уже 10 матчей за взрослую команду (1+2). На Евро едет как главная звездочка вылетевшего «Лидса». Да, статистика в АПЛ скромная (2+4 за 24 игры), но общее впечатление приятное.

Эрик Бутхейм

Нападающий, 23 года – Норвегия/«Салернитана»

Один из самых опытных в составе сборной Норвегии. Правда, из достижений у Бутхейма только чудесный хип-хоп трек с Эрлингом Холандом и побег из «Краснодара» сразу после трансфера – в этом сезоне Серии А у Эрика скромнейшие 1+3.

***

Здесь только 20 самых ярких игроков Евро U-21, а тех, за кем будет любопытно последить заметно больше. Скоро – вторая серия c персонажами, которые тоже привлекают внимание.

Кто фаворит молодежного Евро? Германия с Мукоко защищает титул, но не они котируются выше всех

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz, Levan Verdzeuli, Tullio M. Puglia; globallookpress.com/John Thys, Darren Woolley, Gary Carr

2 комментария

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Александр Лабкович
Грузия и без Хвичи Португалов убрала 💪
+2
0
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zukarello
Интересный будет турнир
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